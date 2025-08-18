Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HEINEKEN Việt Nam cam kết tiếp tục song hành cùng TP. Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới

P.V

Vừa qua, HEINEKEN Việt Nam vinh dự có buổi làm việc cấp cao với Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được tại trụ sở UBND thành phố. Tại buổi làm việc, ông Wietse Mutters, Tổng Giám đốc Điều hành HEINEKEN Việt Nam, đã gửi lời tri ân sâu sắc tới lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh vì đã luôn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh và sản xuất ngay từ những ngày đầu hoạt động, đồng thời khẳng định cam kết tiếp tục song hành cùng sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới.

image001.jpg
Ông Wietse Mutters, Tổng Giám đốc Điều hành HEINEKEN Việt Nam và Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được tại buổi làm việc cấp cao ở trụ sở UBND thành phố.

TP. Hồ Chí Minh hiện là nơi đặt hai nhà máy mang tính trọng điểm trong chiến lược của HEINEKEN Việt Nam: Nhà máy Hóc Môn – nhà máy bia đầu tiên của HEINEKEN Việt Nam, và Nhà máy Vũng Tàu – nhà máy bia lớn nhất của HEINEKEN tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương về sản lượng, đồng thời là trung tâm đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp.

Trong hơn 30 năm gắn bó, HEINEKEN Việt Nam tự hào được lãnh đạo thành phố tin tưởng và tạo điều kiện để phát triển, qua đó mang đến những đóng góp nổi bật cho sự phát triển của kinh tế, xã hội, môi trường, và gắn kết bền chặt với cộng đồng địa phương.

image003.jpg
Ông Wietse Mutters, Tổng Giám đốc Điều hành HEINEKEN Việt Nam chia sẻ tại buổi làm việc.

Năm 2024, HEINEKEN Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm doanh nghiệp nộp thuế hàng đầu của TP. Hồ Chí Minh, chi 19,5 nghìn tỷ đồng cho thu mua nội địa, đồng thời đóng góp tương đương 0,5% GDP quốc gia và 1,7% tổng thu ngân sách nhà nước. Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng, doanh nghiệp liên tục giới thiệu các sản phẩm cách tân đến thị trường, tiêu biểu như Heineken Silver và Tiger Crystal với nồng độ cồn thấp hơn, các sản phẩm coolpack 250ml và thức uống đại mạch không cồn Heineken 0.0 với mục tiêu thúc đẩy văn hóa uống có trách nhiệm.

image005.jpg
Đại diện HEINEKEN Việt Nam và đại diện Uỷ Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm.

Cùng tham vọng vì một Việt Nam tốt đẹp hơn, HEINEKEN Việt Nam luôn đặt phát triển bền vững làm trọng tâm trong mọi hoạt động kinh doanh - sản xuất, và không ngừng nỗ lực lan tỏa tinh thần chung tay hành động đến cộng đồng trên hành trình này.

Tại buổi làm việc, ông Wietse Mutters cũng đã chia sẻ cùng lãnh đạo thành phố về sáng kiến tái sử dụng nước thải đã qua xử lý cho mục đích tưới cây cảnh quan tại các nhà máy Hóc Môn và Vũng Tàu, đồng thời kiến nghị việc xây dựng và ban hành bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tái sử dụng nước thải công nghiệp nhằm tạo tiền đề cho các doanh nghiệp triển khai giải pháp tuần hoàn tài nguyên nước trong sản xuất.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, HEINEKEN Việt Nam cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ cùng TP. Hồ Chí Minh nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, khuyến khích đổi mới sáng tạo, và phát triển bền vững, qua đó thúc đẩy những mục tiêu dài hạn của quốc gia.

P.V
#HEINEKEN Việt Nam

