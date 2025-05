Hệ thống kiểm tra, cấp phép thực phẩm chức năng: Nhiều kẽ hở, dễ bị thao túng

TP - Kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT, Bộ Công an xác định, bị can Nguyễn Thanh Phong - nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cùng 4 đồng phạm khác bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ”. Từ vụ án này, Cơ quan điều tra nhận định rằng hệ thống kiểm tra, cấp phép cho ngành thực phẩm chức năng đang tồn tại nhiều kẽ hở; cách làm mang tính hình thức, thiếu minh bạch và dễ bị thao túng...

5 lần nhận phong bì của doanh nghiệp Các bị can còn lại gồm: Đinh Quang Minh (Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo an toàn thực phẩm), Nguyễn Thị Minh Hải (Phó Giám đốc trung tâm), Lê Thị Hiên (chuyên viên trung tâm), và Cao Văn Trung (Phó Trưởng phòng Giám sát ngộ độc). Trong số này, bốn bị can bị bắt tạm giam, riêng Nguyễn Thị Minh Hải được áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng cách cấm đi khỏi nơi cư trú. Tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Thanh Phong khai nhận rằng mỗi lần đoàn công tác thực hiện hậu kiểm tại doanh nghiệp về, cấp dưới là ông Cao Văn Trung đều đưa cho ông một phong bì với lý do là “doanh nghiệp cảm ơn”, bên trong chứa 50 triệu đồng. Tổng cộng ông Phong đã nhận 5 lần, với số tiền lên đến 250 triệu đồng. Theo lời khai, các lần nhận tiền này đều gắn với hoạt động cấp chứng nhận GMP (Thực hành sản xuất tốt) và hậu kiểm tại hai nhà máy. Còn ông Cao Văn Trung khai rằng quá trình kiểm tra, hậu kiểm của đơn vị đã thiếu tính khách quan do buông lỏng các quy định pháp luật, tạo điều kiện để doanh nghiệp thao túng kết quả. Điều này, theo ông Trung, dẫn đến nhiều sai lệch trong quá trình cấp phép, giám sát hoạt động sản xuất thực phẩm chức năng. Ông Đinh Quang Minh - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo an toàn thực phẩm, thừa nhận, việc tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm hoàn toàn dựa trên tài liệu do doanh nghiệp cung cấp, mà không có quy trình kiểm chứng độc lập. Việc này khiến công tác thẩm định thiếu toàn diện và khách quan. Hơn 900 sản phẩm đã được tung ra thị trường Cũng theo Cơ quan điều tra, ông Nguyễn Năng Mạnh - Giám đốc Công ty MegaPharco đã thông đồng và chi tiền để “vận động hành lang” tới một số lãnh đạo, cán bộ thuộc Cục An toàn thực phẩm. Nhờ đó, Mạnh được cấp bốn giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho hai nhà máy MediPhar và MediUSA; đồng thời được phê duyệt 207 sản phẩm thực phẩm chức năng thuộc chín công ty khác nhau. Các sản phẩm này được sản xuất dựa trên nguyên liệu được công bố là nhập khẩu từ Mỹ và châu Âu, nhưng thực tế phần lớn là hàng kém chất lượng có xuất xứ từ Trung Quốc. C03 xác định, các bị can đã tiếp tay để Công ty MegaPharco và các đơn vị liên quan sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả với số lượng đặc biệt lớn, chỉ đạt khoảng 30% chỉ tiêu chất lượng. Hơn 900 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe đã được tung ra thị trường, chủ yếu nhắm vào nhóm người dễ tổn thương như người cao tuổi, trẻ em và phụ nữ mang thai. Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi sai phạm liên quan đến hệ thống “chống lưng” cho thực phẩm chức năng giả, gây nguy hại nghiêm trọng đến cộng đồng. Sự việc không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, làm gia tăng sự phẫn nộ trong dư luận xã hội. Từ vụ án này, cơ quan điều tra nhận định rằng hệ thống kiểm tra, cấp phép cho ngành thực phẩm chức năng đang tồn tại nhiều kẽ hở. Cách làm mang tính hình thức, thiếu minh bạch và dễ bị thao túng đã biến một lĩnh vực liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người thành mảnh đất màu mỡ cho lợi ích nhóm và tham nhũng hoạt động. Minh Đức