HDBank đạt kết quả kinh doanh trên 10.200 tỷ đồng, hoàn thành 105% kế hoạch năm 2022

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) công bố kết quả kinh doanh năm 2022 đạt 10.268 tỷ đồng, tăng 27,2% so với cùng kỳ và hoàn thành 105% kế hoạch cổ đông giao. Mảng dịch vụ tăng trưởng cao, các chỉ tiêu an toàn và hiệu quả hoạt động trong nhóm dẫn đầu.

Theo thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, HDBank vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với toàn bộ các chỉ tiêu tăng trưởng cao, hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra.

Tổng thu nhập hoạt động quý IV đạt 5.869 tỷ đồng, tăng 26,8% so với quý IV/2021 và lũy kế cả năm 2022 đạt 21.967 tỷ đồng, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 29,7%, thu thuần từ dịch vụ tăng 53,4%. Chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng phù hợp kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 10.268 tỷ đồng - mức cao nhất từ trước đến nay của nhà băng này. Các chỉ tiêu ROAE đạt 23,5%, ROAA đạt 2,1%, hệ số an toàn vốn CAR đạt hơn 13,4% nằm trong nhóm cao dẫn đầu toàn ngành.

Tại 31/12/2022, tổng tài sản của HDBank lần đầu vượt mốc 416 nghìn tỷ đồng. Huy động vốn đạt 366 nghìn tỷ đồng, trong đó tiền gửi từ tổ chức kinh tế và dân tư đạt 216 nghìn tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước và gấp gần 3 lần mức tăng toàn ngành (khoảng 6%). Dư nợ đạt hơn 268 nghìn tỷ đồng, tăng trên 25,6% và phù hợp với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng được NHNN giao. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ thấp chỉ 1,3%. Ngân hàng ưu tiên cấp tín dụng các lĩnh vực là động lực của nền kinh tế như nông nghiệp nông thôn, tín dụng xanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiểu thương, các chuỗi cung ứng và phân phối.

Song song, các mảng dịch vụ, thẻ, ngân hàng số tăng tốc mạnh mẽ. Trong năm qua, doanh số kinh doanh bảo hiểm của HDBank cao gấp 2 lần cùng kỳ và thuộc top ngân hàng dẫn đầu. Số lượng thẻ tín dụng kích hoạt gấp hơn 4 lần cùng kỳ năm trước, giá trị giao dịch thẻ tăng gấp gần 3 lần, số lượng khách hàng giao dịch trên kênh số (ebanking) tăng 208%, số lượng giao dịch tăng 97% so với cùng kỳ.

Hành trình tăng trưởng cao liên tục, thực thi cam kết với nhà đầu tư và lan tỏa giá trị tốt đẹp tới cộng đồng

Nhìn lại chặng đường 5 năm kể từ giao dịch IPO năm 2017, vượt lên những biến động của thị trường, HDBank thuộc nhóm ngân hàng tăng trưởng cao và bền vững nhất. Vốn chủ sở hữu đạt 38.995 tỷ đồng, gấp 2,6 lần năm 2017. Tổng tài sản gấp 2,2 lần, số dư cho vay khách hàng gấp 2,5 lần và lợi nhuận trước thuế gấp 4,2 lần. Nợ xấu, các chỉ số tài chính luôn đạt mức tốt so với ngành. Ngân hàng thực hiện tốt cam kết với nhà đầu tư khi liên tục từ năm 2018 đến nay chỉ tiêu ROE luôn đạt trên 20%.

Cùng với hoạt động kinh doanh sôi nổi, HDBank chủ động thực thi trách nhiệm với cộng đồng, triển khai các chương trình hướng tới mục tiêu tài chính toàn diện: đẩy mạnh cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tới người dân tại các vùng sâu, vùng xa; cung ứng vốn phát triển nông nghiệp, nông thôn; phối hợp cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai gói tín dụng 10.000 tỷ đồng cho vay người lao động, góp phần đẩy lùi tín dụng đen; chăm lo đời sống các đối tượng yếu thế khác trong xã hội.

“Kết quả kinh doanh năm 2022 như một món quà dành tặng cổ đông của các thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới được cổ đông tin tưởng bầu chọn. Đồng thời kết quả này cho thấy sứ mệnh và trọng trách của HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 trong việc hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đã được cổ đông phê duyệt”, Chủ tịch HĐQT Kim Byoungho cho biết.

Nhà băng này được kỳ vọng có nhiều thuận lợi để đạt được kết quả kinh doanh vượt trội trong năm 2023. Hiện HDBank là một trong số ít ngân hàng đang lựa chọn thoả thuận hợp tác độc quyền kinh doanh bảo hiểm. Dự kiến trong năm 2023, ngân hàng sẽ sớm hoàn tất việc lựa chọn đối tác, từ đó giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh và thu nhập từ phí.

Lãnh đạo HDBank cho biết, trong giai đoạn 5 năm sắp tới, ngân hàng sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng cao, trung bình trên 25%/năm, tiếp tục khẳng định năng lực đảm bảo hoạt động an toàn, bền vững.