HBLAB với khát vọng xây dựng doanh nghiệp bền vững bằng trí tuệ Việt

Ngày 31/10/2025, Công ty Cổ phần HBLAB đánh dấu tròn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và dịch vụ phát triển phần mềm. Sự kiện kỷ niệm diễn ra tại Quảng Ninh quy tụ đại diện khách hàng, đối tác đến từ nhiều quốc gia và lãnh đạo các bộ, ngành, cùng hơn 700 nhân sự tại công ty là dịp để nhìn lại một thập niên với những thay đổi đáng chú ý của doanh nghiệp cũng như của ngành gia công công nghệ thông tin (Information Technology Outsourcing-ITO) tại Việt Nam.

Từ một công ty khởi đầu với quy mô nhỏ, HBLAB hiện có hơn 700 nhân sự, vận hành mạng lưới văn phòng tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Tokyo và gần đây mở rộng thêm ở Đà Nẵng, Singapore và Fukuoka. Việc đa dạng hóa địa điểm hoạt động cho thấy doanh nghiệp đang hướng đến mô hình “đa trung tâm”, giảm phụ thuộc vào một thị trường, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận nhân lực và khách hàng tại châu Á.

Ông Nguyễn Sơn Hải, Phó cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin phát biểu tại buổi lễ.

Là một trong những người sáng lập HBLAB, anh Nguyễn Huy Thắng (Chủ tịch HĐQT HBLAB, Giám đốc HBLAB Japan) mang trong mình khát vọng rõ ràng: Xây dựng một doanh nghiệp công nghệ Việt Nam có năng lực cạnh tranh quốc tế. Anh Nguyễn Huy Thắng luôn nhấn mạnh: “Con người là trọng tâm, công nghệ là nền tảng.” Với anh, HBLAB không chỉ đơn thuần là doanh nghiệp phần mềm, mà là nơi đào tạo và nuôi dưỡng những người trẻ có thể làm chủ công nghệ, có tầm nhìn toàn cầu. Triết lý ấy đã trở thành kim chỉ nam cho suốt hành trình phát triển 10 năm qua của HBLAB.

Theo lời anh Thắng, để kể về sự ra đời của HBLAB, trước hết cần nhắc đến HEDSPI, tiền đề quan trọng hình thành nên “HEDSPI Brothers Lab”.

HEDSPI-viết tắt của Higher Education Development Support Project on ICT-chương trình đào tạo kỹ sư công nghệ thông tin Việt-Nhật, khởi động vào năm 2006. Chương trình do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ, kết hợp giữa Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và hai trường đại học hàng đầu Nhật Bản là Keio University và Ritsumeikan University.

HEDSPI tuyển chọn 120 sinh viên trúng tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội; đặc biệt chỉ những người có điểm thi từ 27 trở lên (năm 2007) mới đủ điều kiện dự kỳ thi đầu vào-được xem là khó bậc nhất thời điểm đó. Sau hai năm học, chương trình đã chọn ra 20 sinh viên xuất sắc du học Nhật Bản. HEDSPI khi ấy đích thị là một “huyền thoại” trong Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, không chỉ vì đây là chương trình đào tạo quốc tế mà còn bởi một lý do rất thực tế: sinh viên được học ở D9-giảng đường duy nhất có điều hòa thời bấy giờ.

Ông Vũ Minh Hải (thứ ba từ phải qua), đại diện Vụ tổ chức cán bộ lên trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng tặng Công ty Cổ phần HBLAB, vì những thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành khoa học và công nghệ.

Khóa đầu tiên (K51) còn ít người biết đến, chủ yếu là con em Hà Nội. Nhưng đến khóa 2, khóa 3, HEDSPI đã trở nên đại chúng hơn và chính từ những khóa này, đã ra đời hàng loạt doanh nghiệp IT mang đậm tinh thần Việt-Nhật như RikkeiSoft, Kaopiz, Relipa, Bunbun, Yopaz, Haposoft, Mirabo,... trong đó có HBLAB-một trong hơn 30 công ty do cựu sinh viên HEDSPI sáng lập.

Những ngày đầu thành lập, HBLAB thiếu đủ thứ, từ kinh nghiệm, tài chính, đến nhân lực nhưng lại đủ đầy nhiệt huyết và niềm tin. Anh Nguyễn Huy Toàn, Giám đốc HBLAB Việt Nam, đồng Giám đốc HBLAB Korea, trong vai trò phụ trách điều hành tổng thể, xây dựng chiến lược tăng trưởng, xây dựng và định hình văn hóa doanh nghiệp cho HBLAB nhớ lại: “Ban đầu, nhóm co-founder cùng nhau khởi sự với ước mơ phát triển game “made in Vietnam”, nhưng khi hướng đi đó không đạt kỳ vọng, anh Nguyễn Huy Toàn cùng HĐQT kịp thời chuyển hướng sang lĩnh vực ITO để “giành lại sự sống” cho doanh nghiệp.

Trong lễ kỷ niệm 10 năm thành lập công ty, anh Nguyễn Huy Toàn chia sẻ: “Thời gian đầu, HBLAB vận hành rất bản năng. Sau khi đi học và mở rộng tư duy quản trị, chúng tôi thay đổi toàn bộ cách nghĩ, cách làm. Đó không phải bước nhảy về doanh thu, mà là bước nhảy về tư duy”.

Hòa mình trong niềm vui hân hoan chứng kiến công ty ngày càng trưởng thành ở tuổi thứ 10, anh Lã Trường Giang, Giám đốc Thị trường Global HBLAB Việt Nam, Trưởng bộ phận Delivery Global, Trưởng bộ phận Sales Global hồi tưởng những ngày đầu gia nhập và thành lập HBLAB. Từ một lập trình viên Unity, anh Lã Trường Giang trở thành người dẫn dắt HBLAB tiến vào lĩnh vực AI và ITO, góp phần đưa công ty ghi danh trong nhiều giải thưởng công nghệ. Với anh, “học tập” và “chia sẻ” là hai giá trị cốt lõi giúp HBLAB không ngừng lớn mạnh và đổi mới, ghi danh tại nhiều giải thưởng công nghệ uy tín: Top 10 Doanh nghiệp CNTT AI-ITO Việt Nam, Sao Khuê, Top AI Product of the Year,... Anh Giang chia sẻ: “HBLAB có thể bắt đầu từ những điều nhỏ bé, nhưng nhờ sự nghiêm túc và kỷ luật trong từng bước đi, chúng tôi đã đi được một hành trình dài”.

HBLAB chuyển mình từ một doanh nghiệp outsourcing hướng Nhật sang một mô hình rộng hơn, bao gồm cả nghiên cứu và cung cấp giải pháp công nghệ.

Đồng quan điểm trên, anh Nguyễn Hoàng Linh, Phó Giám đốc HBLAB Việt Nam, Giám đốc HBLAB Đà Nẵng khẳng định: “HBLAB có những bước tiến khá vững chắc với con người làm nền tảng. Đôi lúc có thể có bước hụt, nhưng chúng tôi luôn đối đầu thử thách và vượt qua để phát triển mạnh mẽ hơn”.

Tâm đắc với những ý kiến trên, anh Hoàng Đức Diệu, Giám đốc Công nghệ HBLAB Việt Nam, Phó Giám đốc HBLAB Japan thì “từ khi mở công ty, tôi thấy như leo núi vậy; lúc nào cũng có chướng ngại vật, nhưng càng leo lên, càng thấy mình trưởng thành và tự tin hơn”.

Trong khi đó, từng bước gây dựng nền móng vận hành công ty từ con số 0, anh Đặng Xuân Hà, Giám đốc Đảm bảo vận hành được ví như “người giữ nhịp hậu phương” vừa chắc tay quản trị, vừa gìn giữ văn hóa nội bộ, để mỗi bước tiến của HBLAB đều vững vàng và bền bỉ. Tinh thần kỷ luật và sự tận tâm của anh Hà chính là “lõi vận hành” giúp HBLAB duy trì chất lượng ổn định, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của khách hàng Nhật Bản-thị trường chủ lực của công ty.

Sau 10 năm hoạt động và trưởng thành, HBLAB chuyển mình từ một doanh nghiệp outsourcing hướng Nhật sang một mô hình rộng hơn, bao gồm cả nghiên cứu và cung cấp giải pháp công nghệ. Dù quá trình chuyển đổi còn ở giai đoạn đầu, nhưng các bước đi về thị trường, nhân lực, nghiên cứu và phát triển, hợp tác học thuật cho thấy doanh nghiệp đã nhận diện rõ nhu cầu thay đổi.

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp Việt nỗ lực bước lên nấc thang cao hơn của chuỗi giá trị công nghệ, hành trình của HBLAB được xem là một ví dụ điển hình về quá trình thích nghi, mở rộng và chuyển dịch mô hình kinh doanh sau một thập niên, để tự tin hướng tới chinh phục những đỉnh cao mới.