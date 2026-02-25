Hậu trường tập luyện của dàn robot múa võ gây sốt tại chương trình Xuân Vãn

HHTO - Sau màn trình diễn ấn tượng tại chương trình Xuân Vãn 2026, dàn robot múa võ lại khiến netizen bật cười với khoảnh khắc đứng tấn chân run. Mới đây, clip tập luyện trên Douyin tiếp tục gây chú ý khi hé lộ hậu trường phía sau.

Ngay sau đêm Xuân Vãn 2026 - chương trình mừng năm mới của Trung Quốc, dàn robot múa võ đã nhanh chóng viral mạng xã hội. Bên cạnh lời khen cho các pha nhào lộn mượt mà, nhiều đoạn clip cắt từ chương trình cũng được netizen xứ Trung truyền tay nhau vì độ "tấu hài".

Khoảnh khắc "run chân" của robot cũng được nhiều người chia sẻ. - Clip: 24266312331.

Từ những hình ảnh được lan truyền này, đoạn video hậu trường đăng tải trên Douyin tiếp tục thu hút sự quan tâm của người xem, khi hé lộ quá trình các robot lặp lại bài tập phía sau ánh đèn sân khấu.

Không lâu sau đó, nhà sáng lập Unitree Robotics cũng chia sẻ thêm một clip ghi lại cảnh các robot xếp hàng ngay ngắn, di chuyển theo đội hình và luyện tập từng động tác theo nhịp chung, cho thấy quy trình huấn luyện bài bản trước khi xuất hiện trên sóng truyền hình.

Hậu trường tập luyện của dàn robot thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. - Clip: Yushu Wang Xingxing.

Điểm dễ nhận thấy là sự chỉn chu trong từng bước huấn luyện. Mỗi chuyển động đều được lập trình kỹ lưỡng, thử nghiệm nhiều lần để đạt độ chính xác cao. Dưới phần bình luận, nhiều netizen nhận xét quá trình này "giống như dạy những đứa trẻ", khi mọi kỹ năng đều phải rèn từ cơ bản đến nâng cao, kiên nhẫn và có lộ trình rõ ràng.

Nhiều người bất ngờ trước quá trình phát triển sau một năm của robot.

Robot có thể thực hiện nhiều động tác phức tạp trong thời gian ngắn.

Bên cạnh những lời khen dành cho trình độ công nghệ, một bình luận dài cũng thu hút sự chú ý khi đề xuất phát triển robot dạng chó hỗ trợ người khiếm thị. Theo ý kiến này, nếu được tích hợp radar, camera toàn cảnh và hệ thống định vị, robot có thể trở thành công cụ dẫn đường hiệu quả, đồng thời phù hợp hơn với các không gian công cộng.