Hậu trường tập luyện của dàn robot múa võ gây sốt tại chương trình Xuân Vãn

Ngay sau đêm Xuân Vãn 2026 - chương trình mừng năm mới của Trung Quốc, dàn robot múa võ đã nhanh chóng viral mạng xã hội. Bên cạnh lời khen cho các pha nhào lộn mượt mà, nhiều đoạn clip cắt từ chương trình cũng được netizen xứ Trung truyền tay nhau vì độ "tấu hài".
Từ những hình ảnh được lan truyền này, đoạn video hậu trường đăng tải trên Douyin tiếp tục thu hút sự quan tâm của người xem, khi hé lộ quá trình các robot lặp lại bài tập phía sau ánh đèn sân khấu.
Không lâu sau đó, nhà sáng lập Unitree Robotics cũng chia sẻ thêm một clip ghi lại cảnh các robot xếp hàng ngay ngắn, di chuyển theo đội hình và luyện tập từng động tác theo nhịp chung, cho thấy quy trình huấn luyện bài bản trước khi xuất hiện trên sóng truyền hình.
Điểm dễ nhận thấy là sự chỉn chu trong từng bước huấn luyện. Mỗi chuyển động đều được lập trình kỹ lưỡng, thử nghiệm nhiều lần để đạt độ chính xác cao. Dưới phần bình luận, nhiều netizen nhận xét quá trình này "giống như dạy những đứa trẻ", khi mọi kỹ năng đều phải rèn từ cơ bản đến nâng cao, kiên nhẫn và có lộ trình rõ ràng.
Bên cạnh những lời khen dành cho trình độ công nghệ, một bình luận dài cũng thu hút sự chú ý khi đề xuất phát triển robot dạng chó hỗ trợ người khiếm thị. Theo ý kiến này, nếu được tích hợp radar, camera toàn cảnh và hệ thống định vị, robot có thể trở thành công cụ dẫn đường hiệu quả, đồng thời phù hợp hơn với các không gian công cộng.