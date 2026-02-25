Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Ảnh-Clip hay

Google News

Hậu trường tập luyện của dàn robot múa võ gây sốt tại chương trình Xuân Vãn

Tôn Huy - Ảnh, clip: Douyin
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Sau màn trình diễn ấn tượng tại chương trình Xuân Vãn 2026, dàn robot múa võ lại khiến netizen bật cười với khoảnh khắc đứng tấn chân run. Mới đây, clip tập luyện trên Douyin tiếp tục gây chú ý khi hé lộ hậu trường phía sau.

Ngay sau đêm Xuân Vãn 2026 - chương trình mừng năm mới của Trung Quốc, dàn robot múa võ đã nhanh chóng viral mạng xã hội. Bên cạnh lời khen cho các pha nhào lộn mượt mà, nhiều đoạn clip cắt từ chương trình cũng được netizen xứ Trung truyền tay nhau vì độ "tấu hài".

Khoảnh khắc "run chân" của robot cũng được nhiều người chia sẻ. - Clip: 24266312331.

Từ những hình ảnh được lan truyền này, đoạn video hậu trường đăng tải trên Douyin tiếp tục thu hút sự quan tâm của người xem, khi hé lộ quá trình các robot lặp lại bài tập phía sau ánh đèn sân khấu.

Không lâu sau đó, nhà sáng lập Unitree Robotics cũng chia sẻ thêm một clip ghi lại cảnh các robot xếp hàng ngay ngắn, di chuyển theo đội hình và luyện tập từng động tác theo nhịp chung, cho thấy quy trình huấn luyện bài bản trước khi xuất hiện trên sóng truyền hình.

1000105682.png
Hậu trường tập luyện của dàn robot thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. - Clip: Yushu Wang Xingxing.

Điểm dễ nhận thấy là sự chỉn chu trong từng bước huấn luyện. Mỗi chuyển động đều được lập trình kỹ lưỡng, thử nghiệm nhiều lần để đạt độ chính xác cao. Dưới phần bình luận, nhiều netizen nhận xét quá trình này "giống như dạy những đứa trẻ", khi mọi kỹ năng đều phải rèn từ cơ bản đến nâng cao, kiên nhẫn và có lộ trình rõ ràng.

1000105684.gif
Nhiều người bất ngờ trước quá trình phát triển sau một năm của robot.
1000105674.gif
Robot có thể thực hiện nhiều động tác phức tạp trong thời gian ngắn.

Bên cạnh những lời khen dành cho trình độ công nghệ, một bình luận dài cũng thu hút sự chú ý khi đề xuất phát triển robot dạng chó hỗ trợ người khiếm thị. Theo ý kiến này, nếu được tích hợp radar, camera toàn cảnh và hệ thống định vị, robot có thể trở thành công cụ dẫn đường hiệu quả, đồng thời phù hợp hơn với các không gian công cộng.

ft1475.jpg
Tôn Huy - Ảnh, clip: Douyin
#robot #trung quốc #robot múa võ

Xem thêm

Cùng chuyên mục