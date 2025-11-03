Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Google News

Hành trình vượt qua bóng tối của chàng cầu thủ mất một chân

Lê Nguyễn

Phải cưa mất một chân vì biến chứng của căn bệnh não mô cầu khi mới 17 tuổi, cầu thủ bóng đá trẻ người Pháp Flavio Da Pozzo vẫn không chịu đầu hàng số phận. Vượt qua nỗi đau và mặc cảm, giờ đây Flavio Da Pozzo được biết đến là người truyền lửa cho giới trẻ và là thành viên tích cực tuyên truyền phòng chống căn bệnh mà anh từng mắc phải cách đây 6 năm. 

flavio-luc-con-choi-bong-o-cac-cau-lac-bo-truoc-khi-bien-co-ap-den-anh-nhan-vat-cung-cap-2.jpg
Ở tuổi 17, Flavio Da Pozzo hứa hẹn trở thành cầu thủ bóng đá trẻ chuyên nghiệp.
flavio-luc-con-choi-bong-o-cac-cau-lac-bo-truoc-khi-bien-co-ap-den-anh-nhan-vat-cung-cap.jpg
Flavio Da Pozzo chia sẻ với phóng viên, anh đam mê bóng đá từ nhỏ và đang được đào tạo tại CLB Paris ở cấp đội trẻ
img-3501.jpg
Nhưng rồi biến cố ập đến khi Flavio mới 17 tuổi. Chỉ vài giờ sau những triệu chứng tưởng chừng như cảm cúm thông thường, cơ thể anh tím tái và sốt cao
img-3500-2.jpg
Sau khi cấp cứu và xác định mắc căn bệnh não mô cầu, chân của anh bị hoại tử lan nhanh, buộc các bác sĩ phải cắt bỏ một chân để giành giật sự sống trong gang tấc.
img-3504.jpg
Từ đó, Flavio đã vượt qua giai đoạn khó khăn, biến mất mát thành sức mạnh để truyền cảm hứng và nâng cao nhận thức cho cộng đồng về căn bệnh não mô cầu nguy hiểm này
screenshot-2025-11-03-at-144711.png
Flavio nói sau khi rời bệnh viện với một chân không còn, anh từng nghĩ mình đã đánh mất giấc mơ thi đấu chuyên nghiệp sau khi mắc bệnh do não mô cầu
screenshot-2025-11-03-at-144654.png
Nhưng bằng nghị lực vươn lên, một ý chí thép, Flavio Da Pozzo vẫn hằng ngày miệt mài tập luyện để trở thành một vận động viên nhảy xa chuyên nghiệp.
screenshot-2025-11-03-at-150135.png
Tại buổi toạ đàm với chủ đề “Gánh nặng bệnh tật và những kiến thức cần biết trong phòng ngừa bệnh do não mô cầu xâm lấn” do Viện Nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI) tổ chức sáng nay tại TPHCM, Flavio Da Pozzo nói rằng khi mất đi một chân do bệnh não mô cầu gánh nặng tài chính rất lớn, vì vậy anh đã vận động để thành lập Hiệp hội Thought By Flavio Da Pozzo để kêu gọi vận động tài trợ cho các bệnh nhân giống mình.
screenshot-2025-11-03-at-150116.png
Bà Catherine Noedey- Mẹ của Flavio Da Pozzo cũng là người đã đồng hành cùng con trai vượt qua giai đoạn khó khăn từ khi anh bị viêm não mô cầu. Hiện bà cùng con phụ trách Tài chính cho Hiệp hội Thought By Flavio Da Pozzo và đồng hành cùng Thought By Flavio Da Pozzo đi khắp thế giới để truyền thông phòng chống căn bệnh này.
screenshot-2025-11-03-at-151256.png
TS.BS. Nguyễn An Nghĩa, Phó khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM cho biết vi khuẩn não mô cầu có thể tấn công gây viêm màng não chiếm hơn 50% các trường hợp bệnh do não mô cầu xâm lấn hoặc chiếm từ 5-20% nhiễm trùng huyết tối cấp, thậm chí kết hợp cả hai thể.
screenshot-2025-11-03-at-151236.png
BS.CKI Bạch Thị Chính - Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC cho biết hiện nay 6 nhóm huyết thanh chính gồm A, B, C, Y, W-135 và X là nguyên nhân gây ra hơn 90% ca bệnh não mô cầu trên toàn cầu. Trong đó, 5 nhóm huyết thanh gây bệnh thường gặp gồm A, B, C, Y, W đã có vắc xin phòng ngừa tại Việt Nam

"Để giảm thiểu gánh nặng bệnh tật và tử vong, phòng ngừa chủ động phải được xem là chiến lược then chốt, bởi khi bệnh khởi phát, thời gian vàng để cứu chữa là vô cùng ngắn ngủi. Người dân khi phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh cần đi khám tại các cơ sở khám chữa bệnh càng sớm càng tốt. Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt vệ sinh cá nhân: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc miệng họng bằng các dung dịch sát khuẩn mũi họng thông thường; thực hiện tốt vệ sinh nơi ở, thông thoáng nơi ở, nơi làm việc; tránh tiếp xúc gần với người mắc bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh để giảm nguy cơ lây nhiễm"- BS.CKI Bạch Thị Chính - Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC cho biết.

Lê Nguyễn
#Flavio Da Pozzo #bệnh não mô cầu #bảo vệ sức khỏe #truyền cảm hứng #phòng chống bệnh #cầu thủ trẻ Pháp mất chân vì não mô cầu #vượt qua khó khăn

