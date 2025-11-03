Hành trình vượt qua bóng tối của chàng cầu thủ mất một chân

Phải cưa mất một chân vì biến chứng của căn bệnh não mô cầu khi mới 17 tuổi, cầu thủ bóng đá trẻ người Pháp Flavio Da Pozzo vẫn không chịu đầu hàng số phận. Vượt qua nỗi đau và mặc cảm, giờ đây Flavio Da Pozzo được biết đến là người truyền lửa cho giới trẻ và là thành viên tích cực tuyên truyền phòng chống căn bệnh mà anh từng mắc phải cách đây 6 năm.
"Để giảm thiểu gánh nặng bệnh tật và tử vong, phòng ngừa chủ động phải được xem là chiến lược then chốt, bởi khi bệnh khởi phát, thời gian vàng để cứu chữa là vô cùng ngắn ngủi. Người dân khi phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh cần đi khám tại các cơ sở khám chữa bệnh càng sớm càng tốt. Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt vệ sinh cá nhân: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc miệng họng bằng các dung dịch sát khuẩn mũi họng thông thường; thực hiện tốt vệ sinh nơi ở, thông thoáng nơi ở, nơi làm việc; tránh tiếp xúc gần với người mắc bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh để giảm nguy cơ lây nhiễm"- BS.CKI Bạch Thị Chính - Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC cho biết.