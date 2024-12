Hành trình định vị thương hiệu THILOGI

Với sự tập trung không ngừng vào việc nâng cấp và hoàn thiện mô hình logistics chất lượng cao, THILOGI đã góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp tại miền Trung, Tây Nguyên, Nam Lào và Bắc Campuchia tối ưu hóa chuỗi cung ứng, từ đó gia tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Xây dựng thương hiệu từ những bước đi nhỏ

Từ việc đáp ứng nhu cầu cho hoạt động nội bộ, giờ đây, logistics đã trở thành lĩnh vực kinh doanh quan trọng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO). Năm 2020, Công ty TNHH Giao nhận vận chuyển Quốc tế Trường Hải (THILOGI) chính thức được thành lập, là một trong 06 Tập đoàn thành viên thuộc hệ sinh thái đa ngành THACO. Đến nay, THILOGI đã xây dựng được vị thế, uy tín trong ngành logistics Việt Nam, cung cấp các giải pháp tối ưu với dịch vụ trọn gói bao gồm: vận tải đường bộ, cảng biển, vận tải biển, dịch vụ forwarding , đóng gói, kiểm soạn linh kiện…

Với tầm nhìn trở thành nhà cung ứng dịch vụ logistics hàng đầu Việt Nam, từ năm 2022, Tập đoàn tập trung thực hiện ba nhiệm vụ chiến lược, gồm: hoàn thiện mô hình logistics trọn gói; đầu tư cơ sở hạ tầng, phương tiện, thiết bị; nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng mạng lưới kinh doanh. Đặc biệt, THILOGI phát triển dịch vụ forwarding - kết nối và cung ứng dịch vụ giao nhận, vận chuyển quốc tế nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp.

Chiến lược đầu tư phát triển theo chiều sâu

THILOGI xác định việc đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị là yếu tố cốt lõi để nâng cao chất lượng chuỗi dịch vụ logistics. Năm 2024, cảng quốc tế Chu Lai đã đưa vào khai thác cầu cảng số 2, có khả năng tiếp nhận tàu với tải trọng lên đến 50,000 DWT. Tập đoàn cũng đầu tư hệ thống cẩu hiện đại, công suất lớn gồm: cẩu giàn STS và cẩu khung RTG nhằm nâng cao năng lực nâng hạ, xếp dỡ và rút ngắn thời gian làm hàng. Hệ thống kho hàng và bãi container cũng được mở rộng với các phân khu chuyên biệt như: kho ngoại quan, kho CFS, kho hàng, bãi container thường và lạnh, đáp ứng nhu cầu lưu trữ và bảo quản hàng hóa. Song song đó, cảng đã hợp tác với nhiều hãng tàu quốc tế để mở rộng các tuyến hàng hải trực tiếp đến các cảng lớn ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Ấn Độ, Mỹ… tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Đối với hoạt động vận tải đường bộ, công ty đầu tư số lượng lớn phương tiện vận chuyển chuyên dụng (xe đầu kéo, sơ mi rơ moóc…); đồng thời mở rộng hệ thống chi nhánh, depot, phát triển mạng lưới vận chuyển nội địa tại các nước Việt Nam, Lào, Campuchia và liên vận quốc tế, qua đó gia tăng năng lực phục vụ từng thị trường trọng điểm với đa dạng các loại hàng hóa: trái cây tươi, gia súc, vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, hàng lạnh, thiết bị máy móc…

Trong thời gian tới, THILOGI thực hiện kế hoạch đầu tư tàu container có sức chở lớn, hiện đại, đáp ứng các yêu cầu về phát thải, khai thác các tuyến hàng hải trực tiếp từ Chu Lai đến Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản; mở rộng bãi container lạnh với tổng diện tích gần 25.000 m2; bổ sung thêm tàu lai dắt công suất lớn tại cảng quốc tế Chu Lai. Ngoài ra, Tập đoàn sẽ đầu tư hơn 300 phương tiện chuyên dụng phục vụ vận chuyển trái cây tươi xuất khẩu.

Ông Bùi Minh Trực - Tổng giám đốc THILOGI cho biết: “Dịch vụ trọn gói nhiều tiện ích, chất lượng phục vụ tốt và chi phí cạnh tranh là những yếu tố quyết định thành công và uy tín của thương hiệu. Do đó, THILOGI tập trung kiện toàn bộ máy vận hành, xây dựng nhiều giải pháp logistics tối ưu, nâng cao chất lượng phục vụ trên từng công đoạn, áp dụng chính sách kinh doanh linh hoạt, phù hợp với từng khách hàng. Hiện nay, giá dịch vụ vận tải của THILOGI thấp hơn 10% so với thị trường, các biểu phí dịch vụ tại cảng Chu Lai cũng thấp hơn từ 5 - 20% so với các cảng trong khu vực”.

Mở rộng mạng lưới, “phủ sóng” thương hiệu

Để mở rộng và “phủ sóng” chuỗi dịch vụ logistics tại các khu vực kinh tế trọng điểm, nhất là ở miền Trung, Tây Nguyên, Lào, Campuchia THILOGI đang tập trung xây dựng, phát triển hệ thống chi nhánh, văn phòng, depot tại các khu vực chiến lược, các cửa khẩu quốc tế (nơi tập trung nhiều tuyến đường huyết mạch).

Hiện tại, hệ thống chi nhánh, văn phòng của THILOGI đã có mặt ở nhiều thành phố lớn tại Việt Nam như: Hà Nội, Hải Phòng, Gia Lai, Quảng Nam, Đồng Nai, TP.HCM, và tại các quốc gia như Hàn Quốc, Lào, Campuchia. Sự hiện diện này góp phần phát triển kinh doanh, mở rộng thị trường, tạo nền tảng vững chắc để cạnh tranh quốc tế. Trong năm 2025, THILOGI sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới với các chi nhánh mới tại Thượng Hải (Trung Quốc) và California (Mỹ).

Nhằm tiếp cận với các xu hướng logistics mới, xây dựng mạng lưới đại lý, đối tác trên toàn cầu, THILOGI đã gia nhập các tổ chức logistics lớn như: FIATA, WCA, FMC, VLA… qua đó tham gia đàm phán trực tiếp, khai thác chi phí logistics quốc tế tối ưu và giảm thiểu rủi ro phát sinh. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, từng bước số hóa công tác quản lý, vận hành nhằm rút ngắn quy trình, tăng hiệu quả hoạt động, tạo thuận tiện cho khách hàng tiếp cận thị trường quốc tế.

Với chiến lược đầu tư bài bản, đồng bộ, THILOGI đang từng bước định vị thương hiệu logistics uy tín, chuyên nghiệp tại Việt Nam. Đặc biệt, cảng quốc tế Chu Lai đang được phát triển trở thành trung tâm logistics khu vực và thế giới, đóng vai trò mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng hóa tại miền Trung, Tây Nguyên, Nam Lào, Bắc Campuchia và Đông Bắc Thái Lan.