Pháp:

Hành khách say rượu, cố mở cửa máy bay đối mặt 5 năm tù giam

Hồng Nhung

TPO - Một hành khách người Anh say xỉn bị cáo buộc tìm cách mở cửa thoát hiểm trên chuyến bay của hãng Ryanair từ London, Anh đi Alicante, Tây Ban Nha, buộc cơ trưởng phải cho máy bay hạ cánh khẩn cấp tại Pháp.

Sự việc xảy ra khi một nhóm khách đi tiệc độc thân gây rối, nhiều lần xô xát trên chuyến bay. Người đàn ông được cho là “cầm đầu” đã phớt lờ cảnh báo của tiếp viên, liên tục có hành động quá khích và tìm cách mở cửa thoát hiểm ngay giữa không trung.

Cảnh sát Pháp cho biết: “Anh ta ngồi cạnh cửa thoát hiểm và tìm cách mở nó. Tình huống cực kỳ nguy hiểm, khiến phi công không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hạ cánh khẩn cấp tại Toulouse”.

Hành khách người Anh say xỉn đã bị đuổi khỏi chuyến bay của Ryanair.

Người đàn ông bị khống chế và còng tay ngay sau khi máy bay hạ cánh. Lực lượng chức năng cho biết nồng độ cồn trong máu của anh ta cao đến mức phải mất nhiều giờ mới có thể lấy lời khai.

Ngoài ra, 4 người bạn đi cùng cũng bị bắt giữ. Tuy nhiên, chưa rõ họ có bị khởi tố hay không.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh cảnh sát có vũ trang lên máy bay khống chế nhóm khách say rượu. Một số người chống cự quyết liệt, thậm chí leo lên ghế và suýt va vào hành khách khác.

Theo quy định pháp luật Pháp và Anh, hành vi “gây nguy hiểm cho an toàn hàng không” có thể bị phạt tù tối đa 5 năm và phạt tiền khoảng 60.000 bảng Anh (hơn 2 tỷ đồng). Ngoài ra, hành vi “say rượu trên máy bay” cũng có thể bị xử lý hình sự, với mức án lên đến 2 năm tù và 4.000 bảng Anh (hơn 140 triệu đồng) tiền phạt.

bat-2.png
Một người đàn ông đã trèo lên ghế để chống lại việc bắt giữ. Nguồn: TikTok.

Người phát ngôn của Ryanair xác nhận sự việc: “Chuyến bay từ London đến Alicante đã phải hạ cánh khẩn cấp tại Toulouse do một số hành khách gây rối. Phi hành đoàn đã yêu cầu cảnh sát hỗ trợ, đưa các hành khách này xuống máy bay trước khi chuyến bay tiếp tục hành trình”.

Hãng bay cũng nhấn mạnh chính sách “không khoan nhượng” đối với hành vi gây rối, nhằm bảo đảm an toàn và trải nghiệm của toàn bộ hành khách.

Trong khi đó, Chỉ huy cảnh sát Ludovic Fornari ca ngợi “tinh thần chuyên nghiệp tuyệt đối” của lực lượng làm nhiệm vụ tại hiện trường.

Hồng Nhung
The Sun
