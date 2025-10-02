Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Iceland:

Hành khách bàng hoàng nhận tin dữ ngay ở cửa máy bay

Hồng Nhung

TPO - Hàng nghìn hành khách trên thế giới rơi vào cảnh lao đao khi Hãng hàng không giá rẻ PLAY Airlines của Iceland bất ngờ tuyên bố phá sản và hủy toàn bộ chuyến bay từ ngày 29/9.

Trước khi ngừng hoạt động, PLAY Airlines khai thác nhiều đường bay châu Âu như London Stansted, Amsterdam, Paris CDG, Alicante, Faro và một số tuyến từ Anh sang Reykjavik.

Tuy nhiên, chỉ trong một thông báo ngắn gọn, hãng cho biết toàn bộ chuyến bay bị hủy ngay lập tức. Nhiều hành khách cho biết họ bàng hoàng khi nhận tin ngay tại cửa ra máy bay.

2m06g3f-play-airlines-airbus-a321neo-1027730687jpg-11zon.jpg
Hãng hàng không PLAY bất ngờ thông báo tất cả các chuyến bay của hãng đã bị hủy vào ngày 29/9.

Một du khách viết trên Facebook: "PLAY Airlines vừa phá sản ngay lúc chúng tôi đang chờ lên chuyến bay từ Dublin đi Iceland. Phi công, tiếp viên cũng biết tin mất việc tại chỗ. Chúng tôi mắc kẹt, phải hủy chuyến đi và cuống cuồng tìm vé về Baltimore. Vé thì hết sạch hoặc quá đắt. Giá mà nghe lời bạn bè mua bảo hiểm du lịch trước khi đi".

Tại sân bay Keflavik, Iceland, một cặp đôi cho biết chuyến du lịch Tenerife bị hủy bỏ, buộc họ phải mua vé vòng qua London với chi phí lên tới 300.000 ISK (hơn 65 triệu đồng), chưa kể khứ hồi.

Nhiều hành khách khác mắc kẹt ở Prague, Amsterdam… cũng lâm vào tình cảnh tương tự.

eyjidwnrzxqioiaicnv2lxbyb2qtcnv2axmtchvibgljiiwgimtlesi6icjtzwrpys9wdwjsawmvb3jpz2luywxfaw1hz2vzjpg-11zon.jpg
Các chuyến bay đã ngay lập tức dừng lại tại sân bay Keflavík.

Trong thông báo trên website, PLAY Airlines khuyến nghị hành khách tự tìm chuyến bay khác, một số hãng có thể áp dụng mức giá “cứu trợ” đặc biệt. Tuy nhiên, Icelandair - hãng hàng không quốc gia khẳng định hiện không áp dụng vé cứu trợ cho khách PLAY Airlines, chỉ tăng số ghế trên các đường bay.

PLAY Airlines cũng hướng dẫn khách hàng liên hệ ngân hàng phát hành thẻ hoặc đại lý du lịch để xin hoàn tiền, đồng thời cho biết yêu cầu bồi thường sẽ do quản trị viên phá sản giải quyết theo luật EU.

Ngoài các tuyến châu Âu, PLAY từng khai thác đường bay Liverpool - Reykjavik theo mùa đông, dự kiến hoạt động trở lại từ 3/10 đến 29/11 năm nay. Việc phá sản đồng nghĩa với việc hành khách mất cơ hội mua vé rẻ tới thủ đô Iceland.

Trong khi đó, các Hãng hàng không lớn khác đang tận dụng cơ hội, mở thêm nhiều chuyến từ Anh tới các điểm đến nghỉ dưỡng, nhắm tới phân khúc xa xỉ giá phải chăng.

Hồng Nhung
The Sun
#hãng hàng không phá sản #PLAY Airlines #PLAY Airlines phá sản #hành khách mắc kẹt #PLAY Airlines goes bankrupt

Xem thêm

Cùng chuyên mục