Iceland: Hành khách bàng hoàng nhận tin dữ ngay ở cửa máy bay

TPO - Hàng nghìn hành khách trên thế giới rơi vào cảnh lao đao khi Hãng hàng không giá rẻ PLAY Airlines của Iceland bất ngờ tuyên bố phá sản và hủy toàn bộ chuyến bay từ ngày 29/9.

Trước khi ngừng hoạt động, PLAY Airlines khai thác nhiều đường bay châu Âu như London Stansted, Amsterdam, Paris CDG, Alicante, Faro và một số tuyến từ Anh sang Reykjavik.

Tuy nhiên, chỉ trong một thông báo ngắn gọn, hãng cho biết toàn bộ chuyến bay bị hủy ngay lập tức. Nhiều hành khách cho biết họ bàng hoàng khi nhận tin ngay tại cửa ra máy bay.

Hãng hàng không PLAY bất ngờ thông báo tất cả các chuyến bay của hãng đã bị hủy vào ngày 29/9.

Một du khách viết trên Facebook: "PLAY Airlines vừa phá sản ngay lúc chúng tôi đang chờ lên chuyến bay từ Dublin đi Iceland. Phi công, tiếp viên cũng biết tin mất việc tại chỗ. Chúng tôi mắc kẹt, phải hủy chuyến đi và cuống cuồng tìm vé về Baltimore. Vé thì hết sạch hoặc quá đắt. Giá mà nghe lời bạn bè mua bảo hiểm du lịch trước khi đi".

Tại sân bay Keflavik, Iceland, một cặp đôi cho biết chuyến du lịch Tenerife bị hủy bỏ, buộc họ phải mua vé vòng qua London với chi phí lên tới 300.000 ISK (hơn 65 triệu đồng), chưa kể khứ hồi.

Nhiều hành khách khác mắc kẹt ở Prague, Amsterdam… cũng lâm vào tình cảnh tương tự.

Các chuyến bay đã ngay lập tức dừng lại tại sân bay Keflavík.

Trong thông báo trên website, PLAY Airlines khuyến nghị hành khách tự tìm chuyến bay khác, một số hãng có thể áp dụng mức giá “cứu trợ” đặc biệt. Tuy nhiên, Icelandair - hãng hàng không quốc gia khẳng định hiện không áp dụng vé cứu trợ cho khách PLAY Airlines, chỉ tăng số ghế trên các đường bay.

PLAY Airlines cũng hướng dẫn khách hàng liên hệ ngân hàng phát hành thẻ hoặc đại lý du lịch để xin hoàn tiền, đồng thời cho biết yêu cầu bồi thường sẽ do quản trị viên phá sản giải quyết theo luật EU.

Ngoài các tuyến châu Âu, PLAY từng khai thác đường bay Liverpool - Reykjavik theo mùa đông, dự kiến hoạt động trở lại từ 3/10 đến 29/11 năm nay. Việc phá sản đồng nghĩa với việc hành khách mất cơ hội mua vé rẻ tới thủ đô Iceland.

Trong khi đó, các Hãng hàng không lớn khác đang tận dụng cơ hội, mở thêm nhiều chuyến từ Anh tới các điểm đến nghỉ dưỡng, nhắm tới phân khúc xa xỉ giá phải chăng.