Hành động đẹp của nhóm học sinh lớp 8 ở Nghệ An

TPO - Trên đường đi học về, 3 nam sinh trường THCS Hưng Thái Nghĩa nhặt được một bọc tiền lớn. Cả 3 cùng mang bọc tiền đến trình báo công an xã và trả lại cho người đánh rơi.

Ngày 17/2, Công an xã Nam Hưng (Nam Đàn, Nghệ An) cho biết, Công an xã này vừa cùng 3 học sinh, phụ huynh và đại diện nhà trường tiến hành trao trả số bọc tiền gần 20 triệu đồng cho một người phụ nữ đánh rơi.

Trước đó, Công an xã Nam Hưng nhận được trình báo của chị Nguyễn Thị Hải (45 tuổi, trú huyện Đô Lương, Nghệ An) về việc trưa ngày 13/2, trên đường đi từ huyện Nam Đàn về Đô Lương qua địa bàn xã Nam Hưng thì bất cẩn đánh rơi bọc tiền lớn. Trong bọc tiền này có 19.600.000 đồng. Đây là toàn bộ số tiền mà gia đình chị Hải tích góp bấy lâu nay.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Nam Hưng đã lập tức triển khai xác minh và tìm kiếm tài sản giúp chị Hải.

Chiều 13/2, có 3 học sinh Trường THCS Hưng Thái Nghĩa gồm Lê Đình Thái Bảo, Phan Văn Khải, Lê Đình Hiếu (lớp 8, Trường THCS Hưng Thái Nghĩa) đến Công an xã Nam Hưng trình báo về việc nhặt được bọc tiền trên đường đi học về. Qua xác minh, số tiền các em nhặt được là của chị Nguyễn Thị Hải.

Công an xã Nam Hưng sau đó đã liên hệ các học sinh, phụ huynh và đại diện nhà trường đến chứng kiến và tiến hành trao trả số tiền trên cho chị Nguyễn Thị Hải.

Hành động đẹp của 3 học sinh Bảo, Khải và Hiếu đã được người dân khen ngợi và biểu dương trước toàn trường.