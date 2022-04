Nhặt được sổ đỏ và ví tiền hơn 43 triệu đồng, nam shipper tìm người trả lại

TPO - Đang đi ship hoa quả cho khách, anh Tuấn Anh đã nhặt được ví tiền có hơn 43 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng, sau đó anh đưa đến nhờ lực lượng CSGT tìm trả cho người đánh mất.

Ngày 26/4, lực lượng CSGT, Công an TP Vinh (Nghệ An) cùng anh Nguyễn Tuấn Anh (28 tuổi, quê huyện Anh Sơn, Nghệ An) đã trực tiếp bàn giao lại toàn bộ tài sản đánh rơi cho anh Phan Công Thường (32 tuổi, trú xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Số tài sản gồm tiền mặt hơn 43,5 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ),...

Trước đó, vào khoảng 10h sáng cùng ngày, anh Tuấn Anh đang ship hoa quả cho khách ở phường Bến Thủy, khi chạy qua ngã tư giao nhau giữa đường Lê Mao và Trần Phú (TP Vinh) thì phát hiện một chiếc ví da và bịch hồ sơ rơi trên đường.

Anh đã ghé tổ CSGT (Công an TP Vinh) đang làm nhiệm vụ trước cổng Trường Đại học Vinh để bàn giao cho lực lượng chức năng, tìm chủ nhân để trả lại.

Sau khi kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trong giấy tờ có ghi số điện thoại anh Phan Công Thường nên đã trực tiếp liên hệ xác minh thông tin, trả lại tài sản cho người đánh rơi.

“Sáng nay, sau khi đến UBND TP Vinh làm việc xong, tôi bỏ ví tiền và bịch giấy tờ trên mui xe ôtô, sau đó cùng bạn lái xe về nhà ở Hà Tĩnh. Khi về gần tới nhà, tôi mới biết ví tiền và bịch giấy tờ đã mất. Thực sự rất biết ơn anh Tuấn Anh và các chiến sĩ CSGT Công an TP Vinh”, anh Thường chia sẻ.