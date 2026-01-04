Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hàng trăm người dân và du khách cùng làm sạch bãi biển Phú Quốc mùa gió chướng

P.V

Mùa gió chướng hàng năm mang theo lượng lớn lục bình, rong biển và rác vụn từ vịnh Thái Lan dạt vào bờ. Tại Bãi Kem, hàng trăm cán bộ, nhân sự Sun Group cùng các khu nghỉ dưỡng liên tục ra quân từ rạng sáng đến đêm khuya, nỗ lực làm sạch bãi biển, giữ gìn cảnh quan và trải nghiệm cho du khách trong những ngày đầu năm 2026.

Những ngày đầu năm 2026, Phú Quốc bước vào mùa gió chướng (mùa gió Đông Bắc), hải lưu mang theo lượng lớn cây khô, rong biển, lục bình và rác thải từ vịnh Thái Lan dạt vào bờ. Bãi Kem và nhiều bãi biển đẹp tại đảo đang đối mặt với lượng lớn rác "từ trên trời rơi xuống".

Đây là hiện tượng “rác theo mùa gió” mà năm nào đảo ngọc Phú Quốc cũng phải đối mặt.

Trước thực tế đó, hàng trăm cán bộ, nhân sự của Tập đoàn Sun Group tại Phú Quốc cùng hệ thống các khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Bãi Kem đã đồng loạt ra quân, tăng cường làm sạch bãi biển nhằm đảm bảo cảnh quan, môi trường và trải nghiệm của du khách.

81acce4de79268cc3183-1.jpg
Cán bộ nhân viên cảnh quan túc trực hàng giờ để thu gom rác trôi dạt, đảm bảo vẻ sạch, đẹp cho bãi Kem.

Theo đại diện các đơn vị, công tác thu gom rác và rong biển được triển khai liên tục từ 4h sáng đến 23h đêm mỗi ngày. Riêng tại khu vực Bãi Kem, số lượng nhân sự cây xanh và vệ sinh môi trường được tăng cường, duy trì trung bình từ 90–110 người mỗi ngày để xử lý rác từ biển dạt vào bờ. Trước hình ảnh đẹp của lực lượng cảnh quan, nhiều du khách quốc tế cùng tham gia công tác làm sạch bãi biển.

Không chỉ là hoạt động ứng phó ngắn hạn, việc làm sạch bãi biển được xác định là nhiệm vụ thường xuyên trong suốt mùa gió chướng. Trước đó, ngay trong chiều ngày 1/1, các lực lượng đã khẩn trương thu gom, xử lý gần 2 tấn rác thải, góp phần nhanh chóng trả lại vẻ đẹp tự nhiên cho bãi biển.

46361c4b-c47c-4d23-bb13-4c6f0882d3cd.jpg
Du khách quốc tế hào hứng tham gia chiến dịch làm sạch bãi biển.

Song song với nỗ lực của các đơn vị chuyên trách, Sun Group tại Phú Quốc cũng phát động chương trình “Vệ sinh biển 2026”, kêu gọi sự tham gia của đông đảo cán bộ, nhân viên đang làm việc tại đảo. Hoạt động được tổ chức định kỳ vào các khung giờ sáng sớm và chiều muộn, thời điểm thủy triều và gió mùa tác động mạnh nhất đến bãi biển.

2249430523105355200.jpg
Từ tờ mờ sáng đến tối mịt cán bộ nhân viên Sun Group trên đảo Phú Quốc đã cùng nhau dọn dẹp bãi biển.

Đại diện Sun Group cho biết, việc chủ động, kiên trì làm sạch bãi biển không chỉ nhằm giữ gìn hình ảnh điểm đến Phú Quốc xanh – sạch – đẹp trong mắt du khách, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp đối với môi trường và cộng đồng địa phương. “Mỗi hành động nhỏ hôm nay đều góp phần bảo vệ giá trị thiên nhiên và phát triển du lịch bền vững cho đảo Ngọc”, vị đại diện nhấn mạnh.

Giữa mùa gió chướng khắc nghiệt, hình ảnh hàng trăm con người miệt mài dọn rác từ sáng sớm đến đêm muộn đã trở thành minh chứng rõ nét cho nỗ lực chung tay gìn giữ biển xanh Phú Quốc, vì tương lai lâu dài của điểm đến này.

P.V
#Phú Quốc #bãi biển #Sun Group #làm sạch #du khách #môi trường #rác thải

Xem thêm

Cùng chuyên mục