Hàng nghìn người theo dõi gala âm nhạc vinh quang Công an Nhân dân Việt Nam

TPO - Tối 8/6, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM) diễn ra Gala âm nhạc vinh quang Công an Nhân dân Việt Nam với nhiều tiết mục đặc sắc và hàng nghìn người theo dõi.

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, do Bộ Công an chủ trì phối hợp cùng các đơn vị tổ chức.

Đến dự chương trình có Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Trần Lưu Quang - Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM; đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương và TPHCM.

Chương trình gồm 4 chương với các chủ đề như: "Khắc danh lịch sử", "Nguyện thề vì bình yên", "Tiếp bước sứ mệnh vinh quang" và "Vững bước tiến vào kỷ nguyên mới".

Gala âm nhạc vinh quang Công an Nhân dân Việt Nam được dàn dựng công phu với nhiều màn trình diễn ấn tượng, kết hợp giữa âm nhạc, hình ảnh tư liệu và những câu chuyện xúc động về hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an Nhân dân.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, với những tiết mục âm nhạc đặc sắc, ca ngợi truyền thống anh hùng, tinh thần quả cảm, sự cống hiến của lực lượng Công an Nhân dân.

Thông qua ngôn ngữ âm nhạc, chương trình không chỉ tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, những chiến công xuất sắc đã góp phần giữ vững bình yên cho đất nước, thể hiện sự tri ân đối với những đóng góp thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ mà còn lan tỏa niềm tự hào, khơi dậy tinh thần yêu nước và ý thức trách nhiệm của nhân dân trong công cuộc bảo vệ an ninh, trật tự.

Gala âm nhạc vinh quang Công an Nhân dân Việt Nam không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn mang ý nghĩa sâu sắc, là lời khẳng định về truyền thống vẻ vang, ý chí kiên cường và quyết tâm xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đây cũng là dịp để kết nối lực lượng công an với nhân dân, củng cố niềm tin và tạo động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục cống hiến, phát huy truyền thống tốt đẹp, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Trước đó, từ ngày 6/6-8/6, tại trục đường Lê Lợi và phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) đã diễn ra nhiều hoạt động trải nghiệm, trưng bày thu hút hàng nghìn người dân tham gia. Nổi bật là 27 hợp phần trải nghiệm đa dạng nhằm tăng cường tuyên truyền phòng chống các loại tội phạm (hình sự, ma túy, không gian mạng), hướng dẫn ứng dụng cảnh báo lừa đảo và các kênh hỗ trợ người dân báo cáo.

Với phương châm không chỉ lan tỏa kiến thức thiết thực về an ninh, an toàn mạng và kỹ năng ứng phó trong cuộc sống, chương trình Vinh quang Công an Nhân dân Việt Nam còn khắc họa đậm nét những chiến công và sự hy sinh thầm lặng của lực lượng Công an Nhân dân qua các thời kỳ.

Sự kiện góp phần tôn vinh truyền thống anh hùng, khơi dậy tinh thần yêu nước và hun đúc ngọn lửa thi đua, đặc biệt trong thế hệ trẻ, trong bối cảnh hội nhập và phát triển của đất nước.