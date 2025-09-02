Hàng nghìn người đổ về Quảng trường Hồ Chí Minh

TPO - Sáng 2/9, hàng nghìn người dân đã về khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh (tỉnh Nghệ An) để theo dõi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).