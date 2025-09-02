Hàng nghìn người đổ về Quảng trường Hồ Chí Minh

TPO - Sáng 2/9, hàng nghìn người dân đã về khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh (tỉnh Nghệ An) để theo dõi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).
Chương trình diễu binh, diễu hành không chỉ là một sự kiện văn hóa - chính trị có ý nghĩa đặc biệt, mà còn là dịp để người dân cả nước thể hiện lòng tri ân, niềm tự hào về chặng đường lịch sử 80 năm hào hùng của dân tộc.
Nhiều bạn trẻ diện áo dài, quàng khăn cờ đỏ sao vàng check-in tại Quảng trường Hồ Chí Minh.
Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại mà còn là một ngày hội lớn của nhân dân, nơi hàng triệu trái tim con dân đất Việt nhớ về lịch sử hào hùng của dân tộc, để cùng nhau phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh trong kỷ nguyên vươn mình.
Đồng hành cùng Báo Tiền Phong trong chuỗi lan tỏa lòng yêu nước dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) có sự tham gia của Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM.