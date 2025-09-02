Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Hàng nghìn người đổ về Quảng trường Hồ Chí Minh

Thu Hiền
TPO - Sáng 2/9, hàng nghìn người dân đã về khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh (tỉnh Nghệ An) để theo dõi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Video: Hàng nghìn người về Quảng trường Hồ Chí Minh xem lễ diễu binh sáng 2/9
tp-17.jpg
Hòa trong không khí trọng đại của đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, sáng 2/9, tỉnh Nghệ An đã tiếp sóng truyền hình trực tiếp chương trình lễ diễu binh, diễu hành﻿ với màn hình Led khổ lớn đặt tại Quảng trường Hồ Chí Minh để phục vụ người dân.
tp-4.jpg
tp-9.jpg
Chương trình diễu binh, diễu hành không chỉ là một sự kiện văn hóa - chính trị có ý nghĩa đặc biệt, mà còn là dịp để người dân cả nước thể hiện lòng tri ân, niềm tự hào về chặng đường lịch sử 80 năm hào hùng của dân tộc.
tp-24-6385.jpg
Từ sáng sớm, đông đảo người dân đã đổ về khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh để theo dõi lễ diễu binh, diễu hành. Nhiều người mang theo cờ Tổ quốc, mặc áo cờ đỏ sao vàng.
tp-11.jpg
Trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng rực rỡ, gia đình anh Trần Văn Thành (SN 1985, trú phường Thành Vinh, Nghệ An) tới Quảng trường Hồ Chí Minh. “Hôm nay là ngày đặc biệt của đất nước. Từ sáng sớm, gia đình đã tới Quảng trường Hồ Chí Minh để cùng theo dõi chương trình lễ diễu binh, diễu hành. Chúng tôi tự hào là người Việt Nam. Những thời khắc như thế này, tôi lại càng trân trọng những hy sinh, công sức của ông cha ta đã giành lấy nền hòa bình, độc lập cho dân tộc”, anh Thành chia sẻ.
tp-10.jpg
Đôi bạn thân Nguyễn Phương Linh (SN 2010, học sinh trường THPT Lê Viết Thuật) và Trần Dương Ngọc Hà (SN 2010, học sinh trường THPT Huỳnh Thúc Kháng) có mặt từ sớm, háo hức được xem lễ diễu binh, diễu hành. “Chúng em thực sự xúc động và tự hào vì mình là người Việt Nam, được sinh ra và lớn lên trong hòa bình. Sự kiện trọng đại này góp phần vun đắp cho chúng em tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc”, Phương Linh bày tỏ.
tp-7.jpg
tp-8.jpg
Nhiều bạn trẻ diện áo dài, quàng khăn cờ đỏ sao vàng check-in tại Quảng trường Hồ Chí Minh.
tp-6.jpg
Niềm hân hoan, phấn khởi trong ngày trọng đại của đất nước.
tp-3.jpg
"Không có gì quý hơn độc lập, tự do", câu nói bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
tp-12.jpg
tp-2.jpg
Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại mà còn là một ngày hội lớn của nhân dân, nơi hàng triệu trái tim con dân đất Việt nhớ về lịch sử hào hùng của dân tộc, để cùng nhau phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh trong kỷ nguyên vươn mình.
img-20250830-201436.jpg

Thu Hiền
