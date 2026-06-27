Hàng nghìn bạn trẻ "đội nắng" check-in sớm, sẵn sàng bùng nổ cùng Concert Thanh Xuân

HHTO - Dù còn nhiều tiếng nữa mới đến giờ mở màn, bầu không khí tại Trường đua F1 Mỹ Đình đã vô cùng nóng khi hàng nghìn khán giả đổ về xếp hàng từ rất sớm, xúng xính lên đồ để chuẩn bị cho một đêm nhạc đáng nhớ.

Từ đầu giờ chiều, bầu không khí xung quanh khu vực sân khấu biểu diễn của Concert Thanh Xuân đã vô cùng nhộn nhịp. Dù thời tiết Hà Nội có phần nắng nóng, dòng người đổ về xếp hàng vào sân vẫn kéo dài trong trật tự với tinh thần hào hứng lộ rõ.

Những nụ cười tươi tắn của hội "quạt iu" đập tan cái nắng nóng của Hà Nội, sẵn sàng tinh thần để "cháy" hết mình cùng dàn nghệ sĩ tối nay. - Ảnh: Trọng Tài

Khán giả đến sân đều tranh thủ "lên đồ" cực chất để lưu lại những khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ nhất tại các khu vực photobooth. Để chuẩn bị cho một đêm nhạc bùng nổ kéo dài nhiều giờ liền, hội đu concert cũng không quên trang bị cho mình mũ, ô, quạt cầm tay và nước uống làm vật bất ly thân.

Bên cạnh việc check-in, khán giả đến sớm còn hào hứng trải nghiệm khu vực photobooth để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Tại đây, các bạn trẻ có thể chụp ảnh và nhận ngay những bản in được thiết kế độc đáo như một trang báo Tiền Phong thu nhỏ.

Dù thời tiết nắng nóng, hội đu concert vẫn cực kỳ rạng rỡ, tay không rời chiếc quạt mini để sẵn sàng "cháy" cùng thần tượng.

Sự xuất hiện từ sớm của các fandom lớn đã nhanh chóng nhuộm màu các khu vực phía trước khán đài. Sắc hồng nổi bật từ cộng đồng hâm mộ Quang Hùng MasterD, cùng các nhóm fan của CONGB, Đông Hùng... đã có mặt để tiếp sức cho thần tượng.

Sắc hồng rực rỡ từ fandom MUZIK (FC Quang Hùng MasterD) cùng cộng đồng fan của CONGB phủ kín một góc sân Mỹ Đình.

Trong thời gian chờ đợi giờ mở cửa Fanzone, nhiều bạn trẻ tất bật trải nghiệm chuỗi hoạt động đa dạng bên trong khuôn viên, từ việc khám phá các gian hàng ẩm thực phong phú cho đến tham gia dùng thử xe máy điện.

Ảnh: Trọng Tài

Để vận hành một sự kiện âm nhạc miễn phí quy mô dành cho hơn 20.000 đoàn viên, thanh niên và sinh viên, công tác tổ chức trước giờ G đang được triển khai với công suất tối đa. Hàng trăm nhân sự bao gồm an ninh, lễ tân và tình nguyện viên đã đồng loạt vào vị trí.

Công tác chuẩn bị cho màn bắn pháo hoa tại Concert Thanh Xuân được triển khai tỉ mỉ và nghiêm ngặt. - Ảnh: Duy Phạm

Hệ thống kiểm tra vé điện tử định danh với khoảng 120 máy tính hoạt động liên tục. Quy trình rà soát mã QR đối chiếu kỹ lưỡng với CCCD gốc hoặc VNeID được thực hiện rất nhanh chóng và chuyên nghiệp, giúp dòng người tiến vào bên trong sân khấu một cách an toàn, không hề xảy ra hiện tượng chen lấn.

Sự chuẩn bị công phu từ những chi tiết nhỏ nhất hứa hẹn tạo nên một cái kết bùng nổ, thắp sáng trời đêm Mỹ Đình cùng hơn 20.000 khán giả.

Bên trong sân vận động, mọi hạng mục kỹ thuật từ âm thanh, ánh sáng đến màn hình LED đều đã hoàn tất khâu kiểm tra cuối cùng. Đáng chú ý, "trận địa" pháo hoa đặc biệt đan xen giữa các tiết mục cũng đã sẵn sàng để khai hỏa, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc mãn nhãn và lung linh cho bầu trời Mỹ Đình đêm nay.

Công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho sự kiện được thắt chặt ở mức cao nhất.

Đêm nhạc do báo Tiền Phong tổ chức dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ chính thức bắt đầu vào lúc 20h tối nay. Khán giả đang vô cùng háo hức chờ đón màn kết hợp của dàn line-up "xịn mịn" như Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, CONGB, Muộii... cùng một "sít-rịt" đồng ca đầy hứa hẹn, nơi nghệ sĩ và hàng chục nghìn người xem sẽ cùng hòa giọng để tạo nên dấu ấn khép màn bùng nổ cho mùa Hè năm 2026.