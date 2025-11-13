Hàng loạt thí sinh IELTS nhận thông báo cập nhật điểm: Lỗi kỹ thuật kéo dài gây lo ngại

HHTO - Các đơn vị tổ chức thi IELTS tại Việt Nam vừa đưa ra xác nhận lỗi kỹ thuật khiến điểm Nghe và Đọc của một số thí sinh bị điều chỉnh với các cam kết khắc phục sự cố. Tuy nhiên, sự cố kéo dài nhiều năm đã làm dấy lên lo ngại về quy trình kiểm định và mức độ giám sát chất lượng của kỳ thi chuẩn hóa quốc tế này.

Tối 12/11, nhiều thí sinh tại Việt Nam dự thi IELTS từ giữa năm 2023 đến tháng 9/2025 cho biết họ nhận được thư từ Hội đồng Anh (BC) và IDP về việc cập nhật lại điểm số. Theo thông báo, do lỗi kỹ thuật, điểm kỹ năng Nghe hoặc Đọc của một số thí sinh bị điều chỉnh, có thể tăng hoặc giảm so với kết quả ban đầu.

Nhiều thí sinh tại Việt Nam dự thi IELTS từ giữa năm 2023 đến tháng 9/2025 cho biết đã được cập nhật lại điểm số. Ảnh: Chụp màn hình.

“Chân thành xin lỗi vì bất kỳ bất tiện nào do việc này gây ra. Chúng tôi đã khắc phục sự cố và tăng cường hệ thống, quy trình để đảm bảo không tái diễn,” thông báo nêu.

Các đơn vị tổ chức đưa ra hai phương án hỗ trợ: hoàn lệ phí thi hoặc thi lại miễn phí, với hạn chót xác nhận trước 1/5/2026. Việc xử lý được cam kết hoàn tất trong vòng 60 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận thông tin.

Nhiều ảnh hưởng phát sinh từ thay đổi kết quả

Trên Threads, một số thí sinh chia sẻ việc điểm bị điều chỉnh đã kéo theo nhiều hệ lụy như hồ sơ xét tuyển bị từ chối, không kịp thời gian bổ sung, hoặc phải thi lại ngoài kế hoạch. Với người đã sử dụng kết quả IELTS cho tuyển sinh, xin học bổng hay nộp hồ sơ visa, tổ chức IELTS cho biết sẽ hỗ trợ gửi thư giải thích nếu cần thiết.

Thông báo cập nhật điểm khiến không ít thí sinh và giảng viên ngoại ngữ lo lắng, đặc biệt trong bối cảnh IELTS là tiêu chí đầu vào của nhiều chương trình đại học và cơ hội học thuật quốc tế.

Ngay khi thông tin nổ ra, nhiều ý kiến liên quan đến chất lượng tổ chức kỳ thi này cũng trở thành tâm điểm chú ý. Ảnh: Chụp màn hình.

Minh bạch là cần thiết, nhưng chưa đủ

Một số tài khoản, trong đó có @tu.es_ma.joie, nhận xét rằng dù BC và IDP đã minh bạch, sự cố vẫn đặt ra câu hỏi về độ tin cậy của hệ thống chấm thi trong thời gian dài.

Việc BC và IDP chủ động công khai lỗi hệ thống là động thái tích cực, thể hiện trách nhiệm trong vận hành một kỳ thi quốc tế. Tuy nhiên, thực tế lỗi kỹ thuật tồn tại tới hai năm mới được phát hiện cho thấy lỗ hổng trong quy trình nội bộ và thiếu cơ chế giám sát. Vấn đề không chỉ nằm ở việc sai sót phát sinh, mà ở chỗ vì sao sai sót kéo dài mà không được nhận diện sớm hơn.

Theo BC và IDP, chỉ 1% thí sinh chịu ảnh hưởng. Tuy nhiên, với lượng thí sinh lớn mỗi năm, tỷ lệ này vẫn tương đương một nhóm không nhỏ. Với những người đã dùng điểm IELTS cho các quyết định quan trọng, sai lệch dù chỉ vài điểm có thể dẫn tới mất cơ hội xét tuyển, trượt học bổng hoặc trì hoãn kế hoạch học tập.

Các phương án hỗ trợ hiện tại chủ yếu giải quyết chi phí thi, nhưng chưa thể bù đắp những tác động học thuật và tâm lý mà thí sinh phải đối mặt.