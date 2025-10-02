Hàng loạt bất cập hạ tầng chờ lời giải ở TPHCM

TPO - Chiều 2/10, tại cuộc họp báo về các vấn đề kinh tế xã hội, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý Bảo trì và Khai thác Công trình Giao thông – Sở Xây dựng TP.HCM, đã trả lời báo chí xoay quanh những vấn đề “nóng” về hạ tầng giao thông và chống ngập tại thành phố.

Xe đạp vẫn chưa có lối đi riêng

Theo ông Giang, quy chuẩn của Bộ Xây dựng quy định làn xe đạp phải rộng tối thiểu 2,5 m và có thể bố trí trên vỉa hè hoặc dưới lòng đường. Tuy nhiên, thực tế tại khu vực trung tâm TP.HCM, vỉa hè hẹp, nhiều đoạn chỉ còn 1,5 m sau khi bị lấn chiếm, nên không thể triển khai đồng bộ.

Ông Kiên Giang cung cấp thông tin tại buổi họp báo

Ở lòng đường, tình trạng kẹt xe giờ cao điểm khiến việc bố trí làn riêng cho xe đạp gần như “bất khả thi”. “Chúng tôi từng thử làm làn rộng 1-1,2 m nhưng nhiều phương tiện khác vẫn lấn chiếm, khiến người đi xe đạp không an toàn. Hiện chỉ có tuyến Mai Chí Thọ đang thí điểm làn riêng dài 6 km. Nếu thành công, mô hình này sẽ được nhân rộng”, ông Giang nói.

Thanh chắn vỉa hè: Giải pháp tình thế gây phản ứng

Từ năm 2017, nhiều tuyến đường trung tâm như Hai Bà Trưng, Lý Tự Trọng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa được dựng thanh chắn ngăn xe máy leo vỉa hè. Tuy nhiên, biện pháp này lại gây khó khăn cho người mù, người khuyết tật và người đi bộ.

Ông Giang thừa nhận: “Đây chỉ là giải pháp tình thế, khi tình trạng xe máy đi tràn lan trên vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị. Ban đầu chúng tôi làm thanh ngang, sau đó đổi sang thanh dọc để xe lăn có thể đi được. Tuy nhiên, từ khi công an siết chặt xử phạt, tình trạng này đã giảm rõ rệt. Sở đã có văn bản đề nghị tháo dỡ dần các thanh chắn khi cải tạo vỉa hè. Hiện một số quận đã gỡ bỏ, các vị trí còn lại sẽ được xử lý trong thời gian tới.”

Ngập ở chợ Thủ Đức: Hồ ngầm dưới sân bóng đá có khả thi?

Một giải pháp vừa được Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật Thủ Đức đề xuất: xây hồ ngầm dưới sân bóng để điều tiết nước chống ngập quanh chợ Thủ Đức.

Chợ Thủ Đức bị ngập nặng trong mưa (ảnh: M.Q)

Theo ông Giang, thành phố đang nghiên cứu khả thi của phương án này. “Thực tế, địa hình lòng chảo, hệ thống thoát nước xuống cấp, rác thải bít cống rãnh, cùng mưa lớn do biến đổi khí hậu là nguyên nhân khiến khu vực này ngập nặng. Chúng tôi đang triển khai nhiều dự án cải tạo, còn phương án hồ ngầm cần được xem xét kỹ trước khi lập dự án chính thức”, ông thông tin.