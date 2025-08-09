Hai tỉnh phía Nam có tân Phó Chủ tịch UBND

TPO - Trong tuần qua, 2 tỉnh, thành phía Nam là TPHCM và Đồng Nai đã triển khai nhiều quyết định cán bộ chủ chốt.

Ông Nguyễn Văn Nên giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM

Đảng bộ Quân sự TPHCM vừa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM.

Ông Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Đồng thời công bố quyết định chỉ định đại tá Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quân sự TPHCM; Thiếu tướng Vũ Văn Điền - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM - giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM. (XEM CHI TIẾT)

Ông Nguyễn Mạnh Cường làm Phó chủ tịch UBND TPHCM

Ngày 9/8, tại phiên họp kinh tế - xã hội thường kỳ tháng 7, UBND TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM làm Phó chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM đối với ông Nguyễn Mạnh Cường.

Trước đó, ông Cường được HĐND TPHCM bầu làm Phó chủ tịch UBND TPHCM tại kỳ họp giữa năm, diễn ra ngày 24/7 với tỷ lệ 183/184 phiếu bầu.

Ông Nguyễn Mạnh Cường 46 tuổi, quê tỉnh An Giang, trình độ Thạc sĩ Kinh tế, cao cấp Lý luận Chính trị. Ông Cường từng giữ các chức vụ Chủ tịch Hội Sinh viên TPHCM, Bí thư Thành đoàn TPHCM, Bí thư Quận ủy Thủ Đức, Bí thư Quận ủy quận 5, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM. (XEM CHI TIẾT)

Chánh văn phòng UBND tỉnh giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa tổ chức kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) để bầu chức danh phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Kim Long giữ phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai chúc mừng ông Nguyễn Kim Long (giữa) trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Nguyễn Kim Long sinh năm 1977, quê quán huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (nay là phường Tân Khánh, TPHCM). Trình độ: Cử nhân kinh tế, Cử nhân kinh tế - chính trị, Thạc sĩ kinh tế.

Trước khi làm chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai, ông Long là chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Dofico. Hiện lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai gồm: ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh, cùng bốn Phó Chủ tịch là các ông Hồ Văn Hà, Lê Trường Sơn, Nguyễn Kim Long và bà Nguyễn Thị Hoàng. (XEM CHI TIẾT)