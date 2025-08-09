Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Hai tỉnh phía Nam có tân Phó Chủ tịch UBND

Anh Nhàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong tuần qua, 2 tỉnh, thành phía Nam là TPHCM và Đồng Nai đã triển khai nhiều quyết định cán bộ chủ chốt.

Ông Nguyễn Văn Nên giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM

Đảng bộ Quân sự TPHCM vừa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM.

img-2097.jpg
Ông Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Đồng thời công bố quyết định chỉ định đại tá Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quân sự TPHCM; Thiếu tướng Vũ Văn Điền - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM - giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM. (XEM CHI TIẾT)

Ông Nguyễn Mạnh Cường làm Phó chủ tịch UBND TPHCM

Ngày 9/8, tại phiên họp kinh tế - xã hội thường kỳ tháng 7, UBND TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM làm Phó chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021 - 2026.

9-8-2025-trao-qd.jpg
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM đối với ông Nguyễn Mạnh Cường.

Trước đó, ông Cường được HĐND TPHCM bầu làm Phó chủ tịch UBND TPHCM tại kỳ họp giữa năm, diễn ra ngày 24/7 với tỷ lệ 183/184 phiếu bầu.

Ông Nguyễn Mạnh Cường 46 tuổi, quê tỉnh An Giang, trình độ Thạc sĩ Kinh tế, cao cấp Lý luận Chính trị. Ông Cường từng giữ các chức vụ Chủ tịch Hội Sinh viên TPHCM, Bí thư Thành đoàn TPHCM, Bí thư Quận ủy Thủ Đức, Bí thư Quận ủy quận 5, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM. (XEM CHI TIẾT)

Chánh văn phòng UBND tỉnh giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa tổ chức kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) để bầu chức danh phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Kim Long giữ phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

k-long-1.jpg
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai chúc mừng ông Nguyễn Kim Long (giữa) trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Nguyễn Kim Long sinh năm 1977, quê quán huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (nay là phường Tân Khánh, TPHCM). Trình độ: Cử nhân kinh tế, Cử nhân kinh tế - chính trị, Thạc sĩ kinh tế.

Trước khi làm chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai, ông Long là chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Dofico. Hiện lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai gồm: ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh, cùng bốn Phó Chủ tịch là các ông Hồ Văn Hà, Lê Trường Sơn, Nguyễn Kim Long và bà Nguyễn Thị Hoàng. (XEM CHI TIẾT)

Anh Nhàn
#bổ nhiệm nhân sự chủ chốt phía Nam #điều động cán bộ cấp cao TPHCM #bổ nhiệm Phó chủ tịch UBND TPHCM #chỉ định Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM #bổ nhiệm Phó chủ tịch UBND Đồng Nai #đại hội Đảng bộ Quân sự TPHCM 2025-2030 #quyết định bổ nhiệm cán bộ tỉnh Đồng Nai #quyết định điều động nhân sự tỉnh phía Nam #thay đổi nhân sự chủ chốt các tỉnh phía Nam #tăng cường lãnh đạo cấp cao TPHCM và Đồng Nai

Xem thêm

Cùng chuyên mục