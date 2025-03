Hải sản 'nhà giàu' rớt giá thê thảm

TPO - Theo Quyết định do Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, ông Chu Hoàng Hà giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

TPO - Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can Hồ Quốc Thân (SN 1992, quê tỉnh Nghệ An) Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Triệu nụ cười để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Tàng trữ tiền giả".