Hai phim Việt nối đuôi nhau đạt trăm tỷ, Tuấn Trần lập kỳ tích phòng vé

HHTO - Tử Chiến Trên Không và Làm Giàu Với Ma 2: Cuộc Chiến Hột Xoàn cùng nhau đạt doanh thu trăm tỷ, thiết lập nhiều thành tích phòng vé ấn tượng trong năm 2025.

Chỉ trong 1 ngày vừa qua, cả hai dự án phim Việt gồm Tử Chiến Trên Không và Làm Giàu Với Ma 2: Cuộc Chiến Hột Xoàn đều đồng loạt vượt mốc 100 tỷ đồng doanh thu. Phim của đạo diễn Hàm Trần đạt thành tích này trước vào lúc trưa 24/9, còn dự án có Hoài Linh - Tuấn Trần đóng chính chạm 100 tỷ vào trưa ngày 25/9.

Tử Chiến Trên Không đạt mốc trăm tỷ vào trưa ngày 24/9.

Làm Giàu Với Ma 2 lên 100 tỷ đồng vào trưa ngày 25/9.

Với việc Làm Giàu Với Ma 2 đạt 100 tỷ đồng, Tuấn Trần đã trở thành diễn viên có nhiều phim đóng chính chạm mốc doanh thu này nhất của điện ảnh Việt. Chàng sao nam đã đóng chính sáu bộ phim trăm tỷ, gồm Bố Già, Mai, Đất Rừng Phương Nam, Làm Giàu Với Ma 1 & 2, và Mang Mẹ Đi Bỏ. Anh cũng đang là nam diễn viên 9X thành công nhất phòng vé hiện nay, liên tục có những vai nam chính hợp tác với đạo diễn, ekip hàng đầu.

Tuấn Trần đút túi 6 phim trăm tỷ, trong đó có 2 phim trong năm 2025.

Ngoài ra, thành tích của Tử Chiến Trên Không và Làm Giàu Với Ma 2 giúp cả Thái Hòa và Tuấn Trần đồng sở hữu hai tác phẩm đóng chính, đạt trăm tỷ trong năm 2025. Đều chiếu trong giai đoạn tháng 9, hai tác phẩm thuộc hai thể loại khác nhau nhưng thành công gây ấn tượng với khán giả bằng chất lượng hình ảnh, diễn xuất và cốt truyện độc đáo.

Thái Hòa cũng sở hữu 2 bộ phim đạt thành tích trăm tỷ trong năm 2025.

Riêng với Tử Chiến Trên Không, dự án của đạo diễn Hàm Trần "giữ chuỗi" thành công của các tác phẩm về đề tài lịch sử, sau Địa Đạo và Mưa Đỏ. Sự bùng nổ của thể loại phim này trong năm 2025 mở ra tiềm năng lớn cho các dự án theo sau đạt thành tựu tương tự. Sắp tới trong dịp cuối năm, Thiên Đường Máu do Quang Tuấn đóng chính, nói về nạn lừa đảo, đưa người Việt ra nước ngoài được kỳ vọng sẽ tiếp nối được thành tích trên.

Mặt khác, năm 2025 đánh dấu cột mốc chưa từng có trong lịch sử phòng vé Việt Nam, khi sở hữu 15 phim đạt doanh thu trăm tỷ (tính đến 24/9/2025), trong đó có 12 phim trong nước và 3 phim nước ngoài (đều là anime Nhật Bản).