Hai kỹ năng "máy chấm" sai sót do lỗi kỹ thuật, liệu IELTS có còn "thần thánh"?

HHTO - Trong bối cảnh IELTS trở thành tiêu chí quan trọng của nhiều trường đại học trong nước và các chương trình xét học bổng quốc tế, thông báo điều chỉnh điểm do lỗi kỹ thuật vừa qua khiến nhiều thí sinh vô cùng hoang mang. Sự cố không chỉ tác động trực tiếp đến hồ sơ xét tuyển mà còn làm dấy lên tranh luận về độ uy tín của một kỳ thi chuẩn hóa quốc tế.

Là chứng chỉ đánh giá toàn diện bốn kỹ năng ngôn ngữ, IELTS từ lâu được xem như thước đo đáng tin cậy để các trường đại học, tổ chức học thuật và doanh nghiệp đánh giá năng lực tiếng Anh của người học.

Tại Việt Nam, nhu cầu thi IELTS tăng mạnh trong những năm gần đây. Không chỉ phục vụ mục tiêu du học, chứng chỉ này còn trở thành tiêu chí đầu vào của hàng loạt chương trình đại học. Riêng trong kỳ tuyển sinh 2025 - 2026, ít nhất 40 trường đại học trên cả nước cho phép sử dụng điểm IELTS để xét tuyển kết hợp hoặc cộng điểm khuyến khích.

Tại nhiều trường ĐH trên cả nước, thí sinh sở hữu chứng chỉ IELTS đã có lợi thế nhất định.

Chính vì vậy, thông tin về lỗi kỹ thuật khiến điểm Nghe và Đọc của một số thí sinh thi IELTS từ năm 2023 đến tháng 9/2025 bị điều chỉnh đã làm dấy lên lo ngại về chất lượng vận hành, độ tin cậy và cơ chế giám sát của hệ thống chấm thi này.

Thông báo của các đơn vị tổ chức IELTS đã dấy lên nhiều tranh luận.

IELTS có "toàn năng" như kỳ vọng?

Từ góc độ giáo dục, việc đưa IELTS vào tiêu chí xét tuyển đầu vào xuất phát từ yêu cầu thực tiễn: Các trường muốn tuyển sinh viên có năng lực ngoại ngữ đủ để học tập trong môi trường hội nhập và đáp ứng chuẩn đầu ra. Tiếng Anh cũng được xem như năng lực thiết yếu để sinh viên sau tốt nghiệp có thể làm việc trong các doanh nghiệp quốc tế.

Tuy nhiên, điều này vô hình trung tạo áp lực lớn lên học sinh và phụ huynh. Nhiều học sinh bắt đầu luyện IELTS sớm hơn trước đây, thậm chí ngay từ bậc Tiểu học, dù IDP (một trong hai đơn vị tổ chức IELTS) khuyến nghị độ tuổi phù hợp nhất để thi là từ 16 trở lên. Kỳ vọng quá mức về một chứng chỉ ngoại ngữ đã khiến nhiều người, thay vì học IELTS như một cách cải thiện năng lực sử dụng tiếng Anh, lại tập trung vào kỹ năng làm bài, liên tục "cày đề" để đạt được mức điểm nổi trội.

Độ tuổi tham gia học, thi IELTS tại Việt Nam đang có xu hướng trẻ hoá. Ảnh: KTDC.

Nguy cơ giảm uy tín của một kỳ thi quốc tế lâu đời

Thực tế, trong quá trình tổ chức thi IELTS tại Việt Nam, từng xuất hiện nhiều nghi vấn lộ, lọt đề thi, hay tin đồn mua bán “key” (tạm dịch: đáp án). Việc chuyển đổi sang hình thức thi trên máy được xem là nỗ lực của các đơn vị tổ chức nhằm tăng tính bảo mật và hạn chế tiêu cực.

Trước khi chuyển sang thi máy, đã có nhiều nghi vấn, tin đồn tiêu cực xoay quanh kỳ thi này.

Tuy nhiên, từ góc độ chất lượng kỳ thi, sự cố điều chỉnh điểm lần này không chỉ dừng lại ở việc bất tiện với các thí sinh, mà còn đặt ra câu hỏi về độ ổn định của toàn bộ hệ thống chấm thi. Tài khoản Threads @the.honest.chan nhận xét rằng chỉ 0.5 hay 1 điểm cũng đủ để thay đổi cơ hội của một thí sinh.

"Không bàn đến hai kỹ năng Viết và Nói vốn phụ thuộc phần nào vào cảm quan giám khảo, nếu ngay cả hai kỹ năng được xem là khách quan nhất như Nghe và Đọc cũng có sai lệch, IELTS sẽ rất khó lấy lại niềm tin của thí sinh," tài khoản này chia sẻ.

Với chi phí cho một lần thi khá cao, nhiều người kỳ vọng vận hành hệ thống của IELTS phải tối ưu hơn nữa. Ảnh: Internet.

Song song đó, mạng xã hội ghi nhận nhiều tranh luận về quy trình chấm điểm, cơ chế kiểm soát chất lượng, và đặc biệt là độ ổn định của hình thức thi trên máy. Việc thi hoàn toàn bằng máy đòi hỏi hạ tầng kỹ thuật phải vận hành ổn định và phải có quy trình ứng phó kịp thời mỗi khi xảy ra sự cố.

Dù cả Hội đồng Anh và IDP đều đã thừa nhận lỗi kỹ thuật, đồng thời đưa ra hai phương án hỗ trợ (hoàn lệ phí hoặc thi lại), nhiều thí sinh cho rằng các đơn vị tổ chức vẫn chưa minh bạch trong việc giải trình nguyên nhân, và chưa thể hiện rõ trách nhiệm tương xứng với một kỳ thi có mức lệ phí cao và tầm ảnh hưởng lớn như IELTS.