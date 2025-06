Hai cựu phó giám đốc sở ở Bình Thuận được bố trí làm việc ở văn phòng

TPO - Sau thời gian tạm đình chỉ công tác, bà Phan Thị Xuân Thu và ông Ngô Minh Thành - cùng là cựu Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận đã được phân công công tác tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bình Thuận.

Ngày 24/6, nguồn tin Tiền Phong cho biết, ông Cao Sơn Dũng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bình Thuận vừa ký quyết định số 366/QĐ-SNNMT về việc chấm dứt tạm đình chỉ công tác và phân công công tác đối với bà Phan Thị Xuân Thu, quyết định số 368/QĐ-SNNMT về việc chấm dứt tạm đình chỉ công tác và phân công công tác đối với ông Ngô Minh Thành.

Sau khi chấm dứt tạm đình chỉ công tác đối với 2 cán bộ trên, tạm thời phân công bà Phan Thị Xuân Thu và ông Ngô Minh Thành làm việc tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bình Thuận.

Nhiệm vụ cụ thể của bà Phan Thị Xuân Thu và ông Ngô Minh Thành do Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bình Thuận phân công.

Hồi tháng 2/2025, ông Cao Sơn Dũng đã ký 2 quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Phan Thị Xuân Thu và ông Ngô Minh Thành. Khi đó, cả hai cá nhân trên là Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận.

Quyết định nêu rõ, bà Phan Thị Xuân Thu và ông Ngô Minh Thành bị tạm đình chỉ công tác do cả 2 đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú vào ngày 17/1/2025.