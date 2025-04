Hai cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng

TPO - Sau khi 'ủng hộ' cho doanh nghiệp được làm các gói thầu thuộc dự án ở Đền Hùng, hai cựu bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Ngô Đức Vượng và Nguyễn Doãn Khánh, được biếu 2 tỷ đồng.

'Ủng hộ' doanh nghiệp, cựu Bí thư được biếu xén

Như Tiền Phong đưa tin, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 41 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị địa phương.

Trong đó, tại tỉnh Phú Thọ, Viện kiểm sát truy tố ông Ngô Đức Vượng (cựu Bí thư Tỉnh ủy) và ông Nguyễn Doãn Khánh (cựu Bí thư Tỉnh ủy, cựu Chủ tịch UBND tỉnh) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các ông Nguyễn Tiến Khôi (cựu Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng); Lưu Quang Huy (cựu Trưởng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng, Bí thư huyện ủy Hạ Hòa); Lê Đức Thọ (Trưởng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng); Trần Xuân Nghĩa (Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Phú Thọ) bị truy tố tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo Viện kiểm sát, ông Ngô Đức Vượng khi còn làm Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Phú Thọ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao thống nhất chủ trương, đồng ý ủng hộ để ông Nguyễn Doãn Khánh ký văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị cho áp dụng hình thức chỉ định thầu xây dựng các dự án không đúng pháp luật với lý do "đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục công trình chuẩn bị cho ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 2010 và hoàn thành trước ngày lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, ngày 10/10/2010”.

Sau khi được cấp trên chấp thuận và được giao làm Chủ đầu tư dự án, Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã hoàn thiện, hợp thức các thủ tục mà không đánh giá đúng năng lực, kinh nghiệm nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu. Qua đó, giúp Tập đoàn Phúc Sơn của bị can Nguyễn Văn Hậu được chỉ định trúng thầu, thi công 3 gói thầu của Dự án Trung tâm lễ hội.

Sai phạm trên của ông Ngô Quốc Vượng nhóm đồng phạm gây thiệt hại ngân sách cho Nhà nước tổng số tiền 33 tỷ đồng. Đổi lại, quá trình thực hiện các gói thầu, bị can Nguyễn Văn Hậu đưa tiền cảm ơn cựu Bí thư Vượng 500 triệu đồng vào các dịp lễ, tết. Các lần đưa tiền đều ở phòng làm việc của ông Vượng, tại Trụ sở Tỉnh ủy Phú Thọ.

'Sang tay' gói thầu gây thiệt hại 55 tỷ đồng

Đối với bị can Nguyễn Doãn Khánh, Viện kiểm sát kết luận trên cương vị Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (năm 2006 - 2010), Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2010 – 2015, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thống nhất với Ngô Đức Vượng đồng ý, ủng hộ và tác động cấp dưới "tạo điều kiện" cho Tập đoàn Phúc Sơn, dù doanh nghiệp này không đủ năng lực, kinh nghiệm được trúng thầu thi công 3 gói thầu của Dự án Trung tâm lễ hội và 1 gói thầu Dự án Phòng chống cháy rừng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Để có lý do áp dụng hình thức chỉ định thầu, ông Nguyễn Doãn Khánh ký văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ căn cứ vào các lý do không đúng với thực tế để đề nghị cho áp dụng chỉ định thầu; đồng thời, chỉ đạo bị can Nguyễn Tiến Khôi tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn được chỉ định trúng 4 gói thầu nêu trên.

Nhóm bị can thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng và Ban Quản lý dự án sau đó thực hiện các thủ tục chỉ định thầu, tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu rồi chuyển nhượng thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền gần 55 tỷ đồng.

Ông Khánh được Nguyễn Văn Hậu đến phòng làm việc tại Trụ sở UBND tỉnh và Tỉnh ủy Phú Thọ đưa cảm ơn nhiều lần, với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng.

Theo Viện kiểm sát, các bị can Đỗ Hữu Vinh, Phạm Ngọc Cương, Nguyễn Tiến Khôi, Lưu Quang Huy, Lê Đức Thọ, Trần Xuân Nghĩa, có hành vi thông đồng, gian lận, tiết lộ thông tin, dự toán gói thầu, đánh giá xét chọn nhà thầu để tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn, góp phần gây thiệt hại. Trong đó, bị can Nguyễn Tiến Khôi được Nguyễn Văn Hậu cảm ơn 300 triệu đồng; Lưu Quang Huy 1,36 tỷ đồng; Lê Đức Thọ 152 triệu đồng.

Riêng bị can Đỗ Hữu Vinh, Trần Xuân Nghĩa bị xác định sai phạm trong gói thầu Phòng chống cháy rừng. Cá nhân Nghĩa và doanh nghiệp của mình được hưởng lợi 106 triệu đồng tiền thực hiện hợp đồng.