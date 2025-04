Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn: Chiêu ‘kiếm chác’ của cựu Chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít

TPO - Lợi dụng việc được giao quản lý, sử dụng số tiền do Hậu 'Pháo' chi cho việc an sinh xã hội ở địa phương, bị can Đặng Trung Hoành gợi ý và được Hậu cho 700 triệu đồng hưởng lợi cá nhân; ngoài ra, khi mua đất cho người nhà lãnh đạo cấp trên, ông Hoàng còn đòi người bán đất ‘lại quả’ 110 triệu đồng.