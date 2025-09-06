Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hà Nội: Xử phạt tài xế xe tải để dầu diesel chảy xuống đường

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã lập biên bản xử lý tài xế xe tải để dầu diesel đổ tràn xuống mặt đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

vi-pham.jpg
Lực lượng CSGT làm việc với tài xế xe tải.

Như tin đã đưa, khoảng 12h ngày 5/9, ô tô tải BKS 29E-052.XX chở theo téc chứa dầu diesel lưu thông trên phố Bạch Thành Phong (đường Lê Quang Đạo kéo dài cũ, phường Đại Mỗ, TP Hà Nội). Trong quá trình di chuyển, téc dầu bất ngờ bị vỡ, khiến dầu chảy tràn ra mặt đường trên diện tích hơn 20m, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 6 nhanh chóng có mặt, tổ chức phân luồng, cảnh báo các phương tiện, đồng thời phối hợp với công an phường Đại Mỗ và công nhân môi trường đô thị xử lý, đổ cát khắc phục hiện trường, khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc.

vi-pham-1.jpg
Lực lượng chức năng xử lý vết dầu trên đường.

Quá trình xác minh, Đội CSGT đường bộ số 6 đã làm rõ người điều khiển xe tải nêu trên là N.V.M. (SN 1975, trú tại Lào Cai) và mời đến cơ quan Công an làm việc.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh N.V.M. về hành vi “chở hàng để chất lỏng chảy xuống mặt đường, gây mất an toàn giao thông” theo quy định, mức phạt tiền từ 2- 4 triệu đồng.

Lực lượng CSGT khuyến cáo các đơn vị, cá nhân kinh doanh vận tải cần thường xuyên kiểm tra phương tiện, đặc biệt đối với các xe chở hàng nguy hiểm, dễ cháy nổ hoặc chất lỏng, để phòng ngừa sự cố, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Thanh Hà
#xử phạt tài xế xe tải #dầu diesel tràn xuống đường #an toàn giao thông Hà Nội #phạm luật chở hàng nguy hiểm #xử lý sự cố dầu tràn #lực lượng CSGT Hà Nội #bảo đảm an toàn giao thông #kiểm tra phương tiện vận tải #phạt hành chính chở chất lỏng nguy hiểm #quản lý vận tải Hà Nội

