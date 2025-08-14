Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội: "Về nguồn" cùng những địa điểm check-in ý nghĩa nhân dịp Lễ Quốc khánh 2/9

Văn Thuận (tổng hợp)

HHTO - Thủ đô Hà Nội thu hút du khách bởi những công trình lịch sử nhuốm màu thời gian. Từ Lăng Bác, Hoàng thành Thăng Long đến Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam hay Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đều là những điểm đến đầy ý nghĩa để tham quan nhân dịp Lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Khi nhắc đến những hoạt động nhất định phải làm tại Hà Nội chắc chắn phải kể đến viếng Lăng Bác. Tháng 9 là lúc trời chuyển sang Thu, thủ đô khoác lên mình tấm áo mới dịu dàng đầy xao xuyến. Trong buổi sáng mùa Thu Hà Nội, trên con đường đến Lăng Bác để xem lễ thượng cờ, trời gió nhẹ hiu hiu cùng không khí trong lành là một lịch trình hợp lý.

Ảnh: page.com.vn

Ảnh: page.com.vn

Nếu muốn chụp ảnh khu vực bên ngoài Lăng Bác thì thời điểm hiện tại chưa thích hợp. Do thực hiện các hoạt động hướng tới đại lễ, khu vực trước Lăng Bác đang được thi công, dựng khán đài nên chỉ còn một góc nhỏ để có ảnh nhìn rõ lăng từ bên ngoài.

Thời gian mở cửa: Thứ 3 đến Thứ 5: 7h30 - 10h30, Thứ 7 và Chủ Nhật: 7h30 - 11h00 (không có lễ viếng vào Thứ 2 và Thứ 6)

Địa chỉ: Số 2 Hùng Vương, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Giá vé: Miễn phí

Hoàng thành Thăng Long

Địa điểm đầu tiên trong danh sách gọi tên di tích lịch sử Hoàng thành Thăng Long, tọa lạc trên con phố Hoàng Diệu thơ mộng. Bên trong tòa thành hiện ra những công trình kiến trúc đồ sộ, gợi nên không gian uy nghiêm, cổ kính với vô vàn góc check-in đẹp mắt.

510572914-1044345014548746-7883439266306387218-n-1.jpg
497729913-1014663824183532-4133157654289097254-n.jpg
Ảnh: Hoàng Thành Thăng Long - Imperial Citadel of Thang Long.

Khi đến tham quan, teen còn được biết thêm về lịch sử dựng nước, giữ nước, từ đó càng khơi dậy tình yêu tổ quốc, niềm tự hào và biết ơn các bậc cha ông đi trước đã đem lại hòa bình hôm nay.

499537654-1018771447106103-6695156202441356451-n-1292.jpg
Cột cờ Hà Nội - một trong những địa chỉ lịch sử của Thủ đô. - Ảnh: Hoàng Thành Thăng Long - Imperial Citadel of Thang Long.

Thời gian mở cửa: 8h00 - 17h00, tất cả các ngày trong tuần.

Địa chỉ: 19C Đường Hoàng Diệu, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Giá vé: Người lớn: 100.000 đồng/ vé, học sinh sinh viên từ 16 tuổi: 50.000 đồng/ vé, miễn phí vé cho trẻ em dưới 16 tuổi và đối tượng đủ điều kiện.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Nằm trên Đại lộ Thăng Long cách trung tâm Hà Nội khoảng 9km, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cũng một trong những lựa chọn sáng giá để teen tham quan dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay.

470228844-122120219936604010-7338135117123881491-n.jpg
Ảnh: Phạm Tú (Trang chủ Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam - Đại lộ Thăng Long)

Với lối kiến trúc hiện đại cùng những công trình sáng tạo, những câu chuyện lịch sử quý giá đã được kể lại qua hơn 150.000 hiện vật được trưng bày tại đây. Vì vậy, ngay từ khi bảo tàng mở cửa đã gây ấn tượng mạnh cho giới trẻ cũng như du khách từ khắp nơi, khắp độ tuổi trên cả nước.

470661665-122121235616604010-6015864978835719844-n-1.jpg
470218266-122121234752604010-2115523541943445301-n.jpg
Ảnh: Lê Thế Phong (Trang chủ Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam - Đại lộ Thăng Long)

Thời gian mở cửa: 8h00 - 11h30 và 13h00 - 16h30, đóng cửa vào Thứ 2 và Thứ 6 hằng tuần.

Địa chỉ: Km6+500 Đại lộ Thăng Long, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Văn Miếu - Quốc Tử Giám là một trong những biểu tượng của thủ đô Hà Nội. Đây chính là trường đại học đầu tiên của Việt Nam, nơi các nho sĩ ngày xưa học tập và thi cử. Hằng năm, các sĩ tử từ khắp mọi miền đất nước thường đến đây để "xin vía" vượt qua các kỳ thi quan trọng.

529140318-1189696983196002-2905645072622212533-n.jpg
Ảnh: Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Khi đến Văn Miếu, các du khách sẽ được tận hưởng bầu không khí thoáng đãng và trong lành bởi bên trong khuôn viên được trồng rất nhiều cây xanh bóng mát, bao quanh là các bức tường gạch nhuốm màu xanh rêu cổ kính.

501124617-1134224048743296-8925118310294742079-n.jpg
Ảnh: Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Thời gian mở cửa: 8h00 đến 17h00

Địa chỉ: 58 Phố Quốc Tử Giám, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Giá vé: Người lớn: 70.000 đồng/ vé, HSSV, người cao tuổi: 35.000 đồng/vé, miễn phí vé cho trẻ dưới 16 tuổi, người khuyết tật nặng và một số đối tượng đủ điều kiện.

z6889330146522-b1bd95a4421ecfda28bd2dc5164c163a-2170.jpg
Văn Thuận (tổng hợp)
#Lễ Quốc Khánh #du lịch Hà Nội 2/9 #Hoàng thành Thăng Long #Lăng Bác #Văn Miếu-Quốc Tử Giám #Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam

