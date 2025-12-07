Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hà Nội và TP HCM được tăng thêm không quá 10 phó giám đốc sở

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định 150/2025 do Bộ Nội vụ soạn thảo đề xuất cho phép Hà Nội, TP.HCM, ngoài tổng số lượng phó giám đốc theo bình quân chung, được tăng thêm không quá 10 phó giám đốc.

Hợp nhất 3 tỉnh, thành phố được tăng thêm tối đa 2 cấp phó

Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định 150/2025 của Chính phủ, quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố và UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố.

Dự thảo đã sửa đổi quy định số lượng phó giám đốc sở, phó trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở, phó chánh văn phòng sở, phó chi cục trưởng thuộc sở, phó phòng thuộc chi cục thuộc sở và cấp phó của người đứng đầu phòng thuộc UBND cấp xã.

Theo đó, số lượng phó giám đốc sở được bố trí bình quân 3 người - giữ nguyên so với quy định hiện hành.

Tuy nhiên, với sở được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập khi hợp nhất 2 tỉnh, thành phố thì số lượng phó giám đốc sở được tăng thêm tối đa không vượt quá 1 người.

712bnv.jpg
Số lượng phó giám đốc sở được bố trí bình quân 3 người/sở. Ảnh minh họa

Với trường hợp sở được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập khi thực hiện hợp nhất 3 tỉnh, thành phố: số lượng phó giám đốc sở được tăng thêm tối đa không vượt quá 2 người/sở.

Với thành phố Hà Nội, TP.HCM, ngoài tổng số lượng phó giám đốc theo bình quân chung, được tăng thêm không quá 10 phó giám đốc.

Đối với phòng thuộc sở, các chi cục có dưới 10 biên chế công chức được bố trí 1 phó phòng; có từ 10 - 14 biên chế công chức được bố trí không quá 2 phó phòng; có từ 15 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 3 phó phòng.

Với chi cục thuộc sở có từ 1 - 3 phòng và tương đương được bố trí 1 phó chi cục trưởng; không có phòng hoặc có từ 4 phòng và tương đương trở lên được bố trí không quá 2 phó chi cục trưởng.

Trường hợp phòng, chi cục được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập khi thực hiện hợp nhất 2 tỉnh, thành phố, số lượng phó phòng, phó chi cục trưởng được tăng thêm tối đa không vượt quá 1 người/phòng, chi cục.

Với chi cục được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập khi thực hiện hợp nhất 3 tỉnh, thành phố, số lượng phó phòng, phó chi cục trưởng được tăng thêm tối đa không vượt quá 2 người/phòng, chi cục.

Phòng chuyên môn cấp xã có con dấu, tài khoản riêng

Đối với phòng chuyên môn cấp xã, dự thảo bổ sung quy định: phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp xã quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương theo quy định của pháp luật.

Về số lượng phó phòng được tính trên nguyên tắc bình quân 2 cấp phó/phòng. UBND cấp tỉnh quyết định cụ thể số lượng phó phòng cấp xã trong toàn tỉnh, thành phố, bảo đảm phù hợp với quy mô diện tích, dân số, phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị…

Trên cơ sở tổng hợp tiêu chí phân loại đơn vị hành chính, dự thảo nghị định quy định việc thành lập thêm phòng chuyên môn phải đáp ứng các tiêu chí theo phân loại đơn vị hành chính ở phường, xã loại 1 có trên 35.000 dân và ở đặc khu có trên 35.000 dân.

Theo đó các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế để xác định số phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã, bảo đảm không vượt quá trung bình 4,5 phòng và tương đương tại 1 đơn vị hành chính.

Luân Dũng
#Bộ Nội vụ #cấp phó #sở #phòng #xã #hành chính #sáp nhập #hợp nhất

Xem thêm

Cùng chuyên mục