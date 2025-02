Hà Nội: Trường 'nóng' tuyển sinh đầu cấp hạn chế thời gian đăng ký hồ sơ

TPO - Theo tuyên bố của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz trong một cuộc phỏng vấn với NBC, tuần này, Mỹ sẽ thảo luận về cách chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Tuy nhiên, các đảm bảo an ninh sẽ do châu Âu chịu trách nhiệm.