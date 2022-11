Hà Nội: Thu hồi dự án nông nghiệp 4,3ha, đền bù hơn 100 triệu đồng

TPO - Thực hiện chủ trương của UBND thành phố Hà Nội về khuyến khích phát triển nông nghiệp tại các huyện ngoại thành, doanh nghiệp đã đầu tư hàng tỷ đồng vào dự án. Nhưng đến khi chấm dứt, thu hồi dự án, chính quyền địa phương chỉ xác định chi trả hỗ trợ hơn 100 triệu đồng khiến doanh nghiệp bức xúc, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Báo Tiền Phong nhận được phản ánh của bà Nghiêm Thị Thu- Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và sản xuất Nông lâm nghiệp Phú Long (Công ty Phú Long) về dự án Sản xuất và tiêu thụ rau an toàn, hoa, nuôi trồng thủy đặc sản và dịch vụ, địa chỉ xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên bị UBND huyện Phú Xuyên "gây thiệt hại cho doanh nghiệp".

Cụ thể, Dự án sản xuất và tiêu thụ rau an toàn, hoa, nuôi trồng thủy sản nói trên được phê duyệt có tổng diện tích gần 43.000m2 đất ruộng, tại cánh đồng Tròn và giao cho Công ty Phú Long làm chủ đầu tư từ năm 2011.

Tuy nhiên, trước khi UBND thành phố chấp thuận chủ trương năm 2011, UBND huyện Phú Xuyên đã không chỉ đạo UBND xã Hoàng Long tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo triển khai Dự án trên địa bàn theo quy định về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Đây là nguyên nhân dẫn đến khiếu kiện của một số hộ dân liên quan đến Dự án.

Ngoài ra, UBND xã Hoàng Long tiến hành công khai thông báo Dự án chậm 8 tháng theo chỉ đạo của UBND huyện và thiếu hình thức công khai. Trách nhiệm này thuộc về UBND xã Hoàng Long trong việc thông báo thu hồi đất thực hiện Dự án.

Trên cơ sở xem xét toàn bộ quá trình thực hiện của Dự án, nhận thấy nhiều khâu thực hiện chưa đúng với quy định của pháp luật, ngày 28/4/2016, UBND thành phố đã ban hành văn bản tạm dừng triển khai thực hiện dự án. Đến ngày 6/6/2019, UBND thành phố tiếp tục ban hành văn bản dừng triển khai thực hiện Dự án.

Quá trình này, Thanh tra thành phố Hà Nội đã vào cuộc và xử lý kỷ luật một số cán bộ xã Hoàng Long và UBND huyện Phú Xuyên. Đối với đơn thư của Công ty Phú Long, đại diện xã Hoàng Long khẳng định: "Đây là thẩm quyền của huyện Phú Xuyên, xã phối hợp với UBND huyện thực hiện chức năng, nhiệm vụ của xã đối với việc thu hồi diện tích đất trên".

Đề nghị bồi thường thỏa đáng

Bà Nghiêm Thị Thu, Giám đốc Công ty Phú Long cho biết thêm, tại văn bản chấm dứt dự án của UBND thành phố Hà Nội nêu rõ: Công ty Phú Long chủ động liên hệ với UBND huyện Phú Xuyên để được xem xét, giải quyết các vấn đề hệ lụy của công ty khi chấm dứt việc triển khai thực hiện dự án theo văn bản số 4650/UBND-NN ngày 13/6/2011 của UBND Thành phố.

Công ty Phú Long đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, chủ động liên hệ với UBND huyện Phú Xuyên, đã có các báo cáo và tổng hợp, thống kê giá trị kinh phí thực hiện và giá trị tài sản của Công ty đã thực hiện Dự án tại khu đất cánh đồng Tròn để UBND huyện Phú Xuyên có trách nhiệm bồi hoàn theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội.

Tuy nhiên, UBND huyện Phú Xuyên chỉ hoàn trả kinh phí mà Công ty Phú Long đã nộp vào ngân sách để phục vụ chi phí cho công tác bồi thường GPMB thực hiện dự án là thực hiện không đúng chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội.

Theo bà Thu, ngày 2/11/2022, UBND huyện Phú Xuyên ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Phú Long số tiền 69,5 triệu đồng và cưỡng chế tháo dỡ các tài sản đã có từ trước mà Công ty đã thực hiện chi trả, bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án.

Đại diện UBND huyện Phú Xuyên cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, huyện đã làm việc với Công ty Phú Long để giới thiệu địa điểm đầu tư phù hợp khác. Tuy nhiên, doanh nghiệp không đồng ý thực hiện và không đồng ý việc dừng dự án. Công ty đề nghị bồi thường chi phí lập dự án với số tiền 4,5 tỷ đồng.

Theo kết quả xác định chi phí hợp pháp của Công ty Phú Long, UBND huyện xác định các chi phí có căn cứ được xem xét hỗ trợ là hơn 147 triệu đồng. UBND huyện Phú Xuyên thông tin: UBND thành phố mới chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập dự án, lập bản đồ quy hoạch, thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện dự án; chưa thực hiện việc thu hồi đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho Công ty Phú Long. Do vậy, về nguyên tắc công ty chưa được phép sử dụng khu đất tại vị trí cánh đồng Tròn. Đối với các tài sản hiện có sau khi hết hợp đồng thuê thầu, tài sản trên khu vực là đất nông nghiệp công ích do UBND xã Hoàng Long quản lý. Theo chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố thì đây không thuộc đối tượng nhà nước thu hồi đất, do vậy không có chính sách hỗ trợ, bồi thường đối với những tài sản này.