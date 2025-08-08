Hà Nội: Thí điểm tuyến buýt điện phục vụ người dân thăm quan khu vực Hoàn Kiếm, Ba Đình

TPO - Hà Nội thí điểm tuyến xe buýt điện phục vụ người dân tham quan lăng Bác, bờ Hồ và các điểm du lịch khu vực Hoàn Kiếm, Ba Đình. Thời gian thí điểm đến hết ngày 31/12/2025.

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản đồng ý phương án tổ chức vận hành thí điểm tuyến buýt điện phục vụ nhân dân, du khách tham quan các điểm du lịch khu vực Hoàn Kiếm, Ba Đình.

Trước đó, ngày 30/7, Sở Xây dựng Hà Nội có báo cáo gửi UBND thành phố đề xuất phương án tổ chức thí điểm tuyến xe buýt điện phục vụ người dân tham quan lăng Bác, bờ Hồ và các điểm du lịch khu vực Hoàn Kiếm, Ba Đình.

Sau khi xem xét, UBND thành phố thống nhất chủ trương đối với đề xuất của Sở Xây dựng.

Đồng thời, áp dụng tạm thời đơn giá dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch (khí CNG) theo Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 25/5/2021.

Thời gian thí điểm đến hết ngày 31/12/2025.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức vận hành thí điểm tuyến buýt đúng quy định pháp luật, bảo đảm an toàn, hiệu quả, hạn chế ùn tắc và ô nhiễm.