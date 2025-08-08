Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội: Thí điểm tuyến buýt điện phục vụ người dân thăm quan khu vực Hoàn Kiếm, Ba Đình

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hà Nội thí điểm tuyến xe buýt điện phục vụ người dân tham quan lăng Bác, bờ Hồ và các điểm du lịch khu vực Hoàn Kiếm, Ba Đình. Thời gian thí điểm đến hết ngày 31/12/2025.

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản đồng ý phương án tổ chức vận hành thí điểm tuyến buýt điện phục vụ nhân dân, du khách tham quan các điểm du lịch khu vực Hoàn Kiếm, Ba Đình.

Trước đó, ngày 30/7, Sở Xây dựng Hà Nội có báo cáo gửi UBND thành phố đề xuất phương án tổ chức thí điểm tuyến xe buýt điện phục vụ người dân tham quan lăng Bác, bờ Hồ và các điểm du lịch khu vực Hoàn Kiếm, Ba Đình.

Sau khi xem xét, UBND thành phố thống nhất chủ trương đối với đề xuất của Sở Xây dựng.

vha-4194.jpg
Hà Nội thí điểm tuyến buýt điện phục vụ người dân thăm quan khu vực Hoàn Kiếm, Ba Đình

Đồng thời, áp dụng tạm thời đơn giá dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch (khí CNG) theo Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 25/5/2021.

Thời gian thí điểm đến hết ngày 31/12/2025.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức vận hành thí điểm tuyến buýt đúng quy định pháp luật, bảo đảm an toàn, hiệu quả, hạn chế ùn tắc và ô nhiễm.

Thanh Hiếu
#Buýt điện #Thăm quan lăng Bác #Bờ Hồ #Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục