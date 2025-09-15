Hà Nội tặng bằng khen cho hơn 1.200 cá nhân có thành tích xuất sắc dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

TPO - Chiều 15/9, thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh. Dịp này, 10 tập thể, 17 cá nhân được tặng bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy; 389 tập thể, 1.233 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chỉ đạo Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, cùng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân, các hoạt động kỷ niệm, đặc biệt Lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình đã diễn ra hết sức trang trọng, an toàn, hiệu quả, để lại dấu ấn lịch sử sâu đậm, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Hà Nội khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức, phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh. Ảnh: Viết Thành.



Ông Thanh nêu, thành công của các hoạt động nói trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo toàn diện, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương. Đặc biệt, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trực tiếp chỉ đạo các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, lễ tân và chăm lo chu đáo cho đại biểu, người có công, lão thành cách mạng cũng như quần chúng Nhân dân. Đây được đánh giá là nhân tố hàng đầu định hướng cho thành phố tổ chức thành công lễ kỷ niệm này.

Đề cao sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa Hà Nội với các ban, bộ, ngành Trung ương trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm, ông Thanh cũng đặc biệt nhấn mạnh, hàng triệu người dân Thủ đô và đồng bào cả nước đã trực tiếp tham dự Lễ kỷ niệm, cổ vũ cho Lễ diễu binh, diễu hành trong bầu không khí trật tự, văn minh.

"Hàng triệu người khác theo dõi sự kiện qua truyền hình và qua các màn hình LED lớn được bố trí tại nhiều điểm công cộng. Khắp các phố phường rợp cờ hoa, biểu ngữ, người dân cùng hòa mình vào “ngày hội lớn của toàn dân tộc”, thể hiện tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc", ông Thanh nhìn nhận.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Viết Thành.



Ông Thanh cho biết, thành phố kịp thời tổ chức đợt khen thưởng lần thứ nhất. 10 tập thể, 17 cá nhân được tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy; 389 tập thể, 1.233 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND thành phố. Thành phố cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét khen thưởng 14 tập thể và 20 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc và sẽ tiếp tục rà soát, biểu dương kịp thời các tổ chức, cá nhân trong thời gian tới.

"Đây không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng mà còn là nguồn động viên to lớn, khích lệ các lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao", ông Thanh nói.