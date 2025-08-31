Hà Nội sẵn sàng đón du khách đến với Thành phố Vì Hòa Bình

TP - Ngành du lịch Thủ đô đã sẵn sàng và hân hoan chào đón du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, khám phá vẻ đẹp của Thủ đô ngàn năm văn hiến - Thành phố Vì Hòa Bình nhân dịp đại lễ của đất nước.

Năm 2025, Thủ đô Hà Nội vinh dự là điểm đến trung tâm của chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025), kỷ niệm 71 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025). Đây không chỉ là dịp để tôn vinh những dấu mốc lịch sử hào hùng của dân tộc, mà còn là cơ hội đặc biệt để quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Hướng tới sự kiện trọng đại này, ngành du lịch Thủ đô đã triển khai nhiều hoạt động, chương trình quảng bá, xúc tiến và kích cầu du lịch hấp dẫn, gia tăng sức hút với du khách nhằm thu hút và chuẩn bị chu đáo cho việc đón khách du lịch đến Thủ đô vào dịp này.

Đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô" (The Hanoi Train) lấy cảm hứng hình ảnh của kinh thành Thăng Long xưa. Ảnh: Hoài Nam

Hoà chung không khí hân hoan chào mừng đại lễ nhiều hoạt động triển lãm, trưng bày chuyên đề đã được tổ chức phục vụ nhân dân và du khách, cụ thể như: Triển lãm chuyên đề “Bút sắc, lòng son” tại di tích Nhà tù Hỏa Lò (từ ngày 16/7/2025 đến ngày 31/8/2025); Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm, quà tặng Thủ đô năm 2025 tại khu di sản Hoàng Thành Thăng Long (từ ngày 14/8/2025 đến ngày 17/8/2025); Trưng bày tranh sơn dầu khổ lớn "Mùa Xuân độc lập" tại không gian ngoài trời Bảo tàng Hồ Chí Minh (khai mạc ngày 02/9/2025); Các hoạt động trưng bày tại Khu di sản Hoàng Thành Thăng Long...

Đặc biệt, Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025) tại Quảng trường Ba Đình vào ngày 02/9/2025 và hoạt động tổ chức bắn pháo hoa chào mừng đại lễ tại 5 điểm: Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, Hồ Văn Quán, Công viên Thống Nhất, sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ thu hút đông đảo du khách và người dân đến Hà Nội.

Đại diện Sở Du lịch Hà Nội cho biết, các khu, điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố đã chủ động xây dựng nhiều sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú để đáp ứng nhu cầu tham quan, giải trí của người dân và du khách, cụ thể như: Sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với các giá trị di sản - di tích tại điểm du lịch Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng (xã Ô Diên) theo tuyến du lịch trung tâm Hà Nội tới phía tây thành phố; Sản phẩm du lịch trải nghiệm đặc thù gắn với giá trị của di sản - di tích và làng nghề theo tuyến du lịch “Con đường di sản Nam Thăng Long - Hà Nội” tại các huyện: Thanh Trì (xã Đại Thanh), Thường Tín (xã Hồng Vân), Phú Xuyên (xã Chuyên Mỹ)...

Điểm nhấn của các sản phẩm du lịch dịp này có đoàn tàu du lịch 2 tầng “Năm Cửa Ô” - The Hanoi Train, được bố trí với 5 toa hành khách và các toa check in - kỹ thuật. Mỗi toa hành khách được mang tên một cửa ô quen thuộc: Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa, Ô Đống Mác. The Hanoi Train là tuyến tàu hoả du lịch nội đô đầu tiên tại Thủ đô, sản phẩm mang tính tiên phong, kết hợp giữa yếu tố hoài niệm với thiết kế văn hoá - nghệ thuật, ẩm thực đặc trưng Hà Nội với mong muốn lưu giữ dấu ấn lịch sử văn hoá và đánh thức những ký ức thân thuộc trong lòng người Việt, đồng thời giúp thế hệ hôm nay hiểu rõ hơn về quá khứ hào hùng và trân trọng những giá trị của hiện tại. Đoàn tàu được khai trương vào ngày 19/8/2025.

Với nhiều hoạt động, sự kiện sôi động được tổ chức tại các khu, điểm tham quan du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố, ngành Du lịch Thủ đô kỳ vọng sẽ đáp ứng được tốt nhất nhu cầu tham quan, giải trí, nghỉ ngơi của nhân dân và du khách trong dịp đại lễ của đất nước.

Đại diện Sở Du lịch kêu gọi: Mỗi du khách hãy cùng chung tay bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực. Mỗi hành động nhỏ nhưng ý nghĩa hôm nay sẽ góp phần gìn giữ môi trường sống trong lành và vẻ đẹp bền vững của Hà Nội cho thế hệ mai sau. Hãy cùng nhau xây dựng một Hà Nội xanh - văn minh - hiện đại và luôn là điểm đến vì hòa bình của bạn bè năm châu, điểm đến du lịch “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn”.