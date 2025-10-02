Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hà Nội rút báo động lũ

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mực nước sông Hồng tại Long Biên hồi 15 giờ ngày 2/10 rút nhanh xuống mức 9,39 m, thấp hơn mực nước báo động 1 là 9,50m.

Ban chỉ huy phòng thủ dân sự TP Hà Nội vừa ban hành lệnh rút báo động lũ căn cứ vào mực nước sông Hồng tại Long Biên hồi 15 giờ ngày 2/10 là 9,39 m (mực nước báo động 1 là 9,50m).

Theo đó, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự TP Hà Nội lệnh rút báo động 1 trên sông Hồng hồi 15 giờ ngày 2/10 tại địa phận các phường, xã: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng.

image-1.jpg
Nước sông Hồng đoạn qua cầu Long Biên sáng 2/10

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các phường, xã: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng, các đơn vị ở địa phận trên và các ngành, các cán bộ đã được giao nhiệm vụ thi hành nghiêm chỉnh những quy định khi có lệnh rút báo động 1.

Trước đó, căn cứ mực nước sông Hồng, sáng 2/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội đã ban hành lệnh báo động lũ cấp 1 tại trạm thuỷ văn An Cảnh và trạm thuỷ văn Long Biên. Đồng thời, đề nghị các địa phương ven sông Hồng thi hành nghiêm chỉnh quy định khi có báo động lũ.

Nước lên nhanh do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài nhiều ngày, cùng với việc các hồ chứa thuỷ điện trên thượng lưu mở nhiều cửa xả lũ, mực nước sông Hồng đoạn qua địa phận TP Hà Nội lên rất nhanh.

Trần Hoàng
#nước sông Hồng rút nhanh #báo động lũ cấp 1 Hà Nội #mực nước sông Hồng Long Biên #cảnh báo lũ sông Hồng #xả lũ hồ chứa thủy điện #địa bàn cảnh báo lũ Hà Nội #biểu hiện mưa lớn kéo dài #quy trình ứng phó lũ lụt Hà Nội #tác động của mưa lớn đến sông Hồng #quy định rút báo động lũ Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục