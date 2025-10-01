Tuyến buýt 'vượt sông Hồng', kết nối xã đảo xa nhất Thủ đô

TPO - Sáng 1/10, Tổng công ty Vận tải Hà Nội chính thức đưa vào hoạt động tuyến buýt 20ATC, nối Nhổn với xã Minh Châu (Ba Vì cũ) - xã đảo duy nhất, cách trung tâm Hà Nội 60 km. Từ nay, người dân nơi đây không còn cảnh phải đi vòng qua hạ tầng tỉnh Phú Thọ để kết nối với Thủ đô.

Xã Minh Châu nằm trên bãi giữa sông Hồng (thuộc huyện Ba Vì cũ), vị trí địa giới hành chính xã là nơi hội tụ của ba dòng sông, gồm: Sông Hồng, sông Đà, sông Lô. Tuy là thuộc Hà Nội nhưng việc đi lại, kết nối với Thủ đô lâu nay người dân đang phải tiếp cận hạ tầng đường sá của tỉnh Phú Thọ.

Tuyến buýt 20ATC khai trương hoạt động sáng 1/10.

Tuyến buýt 20ATC có điểm đầu tại điểm trung chuyển Nhổn; điểm cuối tại xã Minh Châu (điểm đỗ xe buýt xã Minh Châu); tuyến có thời gian hoạt động từ 4h40 - 19h50, tần suất chạy xe: 30 - 35 - 50 phút/lượt.

Sau khi tuyến đi vào hoạt động, người dân ở hai đầu tuyến và nằm trên lộ trình xe chạy có thể kết nối với xe buýt tuyến 20ATC thông qua lộ trình điểm dừng, đón: Chiều đi: Nhổn (điểm trung chuyển Nhổn) - Nhổn - Trôi - Phùng - Phúc Thọ - Chùa Thông (Sơn Tây) - Quốc lộ 21A - cầu Vĩnh Thịnh - Quốc lộ 2C - Vòng xuyến cầu Vĩnh Thịnh (xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ) và đường nối vào đê tả sông Hồng (các xã Vĩnh Tường, Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ) - đê tả sông Hồng (tỉnh Phú Thọ) - đường qua thôn Thủ Độ (xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ) - đường đập tràn Minh Châu - Minh Châu (điểm đỗ xe buýt xã Minh Châu).

Những vị khách đầu tiên tại xã Minh Châu lên xe buýt tuyến 20ATC để di chuyển.

Chiều về: Minh Châu (điểm đỗ xe buýt xã Minh Châu) - đường đập tràn Minh Châu - đường qua thôn Thủ Độ (xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ) - đê tả sông Hồng (tỉnh Phú Thọ) - đường nối đi cầu Vĩnh Thịnh (các xã Vĩnh Phú, Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ) - Quốc lộ 2C - cầu Vĩnh Thịnh - Quốc lộ 21A - Chùa Thông (Sơn Tây) - Phúc Thọ - Phùng - Trôi - Nhổn - Cầu Diễn - quay đầu tại điểm mở (đối diện cụm công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm) - Cầu Diễn - Nhổn (điểm trung chuyển Nhổn).

Trong ngày khai trương tuyến, đại diện Tổng Công ty Vận tải Hà Nội cho biết, khi có tuyến buýt, người dân và con em ở xã Minh Châu đi học xa nhà có thể tiết kiệm chi phí sinh hoạt mỗi tháng do không phải ở trọ, có thể đi về trong ngày; bà con tiểu thương đi lại, buôn bán dễ dàng hơn; cán bộ làm việc tại Minh Châu có nhà ở Hoài Đức, Đan Phượng, Phúc Thọ, Sơn Tây (cũ) giảm bớt nỗi lo đường xa, yên tâm công tác.

Đặc biệt, tuyến 20ATC (Nhổn - Quốc lộ 32 - Minh Châu) còn góp phần hỗ trợ hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng tỉnh Phú Thọ, phục vụ nhu cầu của hàng ngàn người dân xã Vĩnh Phú tỉnh Phú Thọ đang học tập, làm ăn tại Hà Nội.