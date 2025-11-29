Hà Nội ô nhiễm nghiêm trọng, đề nghị doanh nghiệp lớn giảm phát thải

TPO - Sáng nay (29/11), ô nhiễm không khí tại Hà Nội đã lên ngưỡng xấu, có hại cho sức khoẻ mọi người. Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công văn khẩn đề nghị các doanh nghiệp lớn như nhiệt điện, than, xi măng, thép xem xét giảm công suất, giảm phát thải.

Sáng nay, ứng dụng quan trắc không khí của Cục Môi trường ghi nhận mức độ ô nhiễm nghiêm trọng ở tất cả các điểm đo tại Hà Nội với chỉ số AQI lúc 7h sáng nay phổ biến ở ngưỡng từ 170-190, ngưỡng xấu, có hại cho sức khoẻ tất cả mọi người, nhất là người già, trẻ em, người mắc bệnh hô hấp, tim mạch.

Theo Cục Môi trường, số liệu quan trắc từ hệ thống giám sát chất lượng môi trường quốc gia và dự báo khí tượng thủy văn cho thấy, Hà Nội và tỉnh lân cận sẽ xuất hiện hình thái thời tiết bất lợi, gây ra một đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và các hoạt động kinh tế, xã hội.

Theo Hệ thống dự báo chất lượng không khí và cảnh báo sớm cho Hà Nội (tại địa chỉ https://geoi.com.vn/hanoiair), ô nhiễm không khí nghiêm trọng còn kéo dài đến khoảng ngày 6/12, chỉ riêng ngày 3/12 chất lượng không khí được cải thiện. Điểm đặc biệt của đợt ô nhiễm không khí lần này là mức độ ô nhiễm có sự chênh lệch trong ngày. Ô nhiễm không khí nghiêm trọng hơn vào đêm và sáng với mức độ xấu đến rất xấu, vào trưa chiều, tình trạng ô nhiễm được cải thiện ở mức kém và trung bình.

Bản đồ ô nhiễm không khí miền Bắc sáng nay. Nguồn: https://geoi.com.vn/hanoiair.

Đề nghị trường học hạn chế hoạt động ngoài trời khi ô nhiễm cao

Trước tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng đang diễn ra, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo các Tập đoàn, Tổng Công ty, chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện, thép, hóa chất, phân bón tại khu vực phía Bắc rà soát, đảm bảo các hệ thống xử lý khí thải được vận hành, hoạt động hiệu quả, đạt hiệu suất cao trong thời điểm này, tuyệt đối không xả thải chưa qua xử lý ra môi trường trong mọi trường hợp.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, áp dụng phương án điều tiết, giảm công suất hoạt động hoặc dời lịch bảo dưỡng, sửa chữa lớn (nếu có) trong những ngày có cảnh báo ô nhiễm ở mức “Rất xấu” (VN_AQI > 200) để giảm tải lượng phát thải ra môi trường.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo các Ban Quản lý dự án chuyên ngành, các chủ đầu tư, nhà thầu thi công các công trình xây dựng, giao thông trọng điểm thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong thi công (che chắn, rửa xe, phun sương dập bụi), phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét tạm dừng các hạng mục thi công phát sinh bụi lớn (phá dỡ, đào đất, san lấp) trong những ngày chất lượng không khí ở mức “Nguy hại”.

Bên cạnh đó, phối hợp với các địa phương tổ chức phân luồng giao thông hợp lý tại các khu vực nội đô và cửa ngõ đô thị để hạn chế ùn tắc giao thông dẫn đến ô nhiễm cục bộ, tích tụ ô nhiễm, tăng cường kiểm soát tải trọng và các điều kiện an toàn kỹ thuật, che chắn của phương tiện vận tải, vận chuyển vật liệu xây dựng.

Hà Nội ô nhiễm không khí nghiêm trọng và kéo dài đến ngày 6/12.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện chở vật liệu xây dựng không che chắn, làm rơi vãi vật liệu, phương tiện quá niên hạn sử dụng, xả khói đen khi tham gia giao thông gây ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh đó, chỉ đạo lực lượng cảnh sát môi trường và công an xã, phường tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi đốt chất thải rắn công nghiệp, đốt rác thải sinh hoạt trái phép, không đúng quy định, đặc biệt là tại các làng nghề, làng có nghề và khu vực giáp ranh.

Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế, cơ quan truyền thông ngành y tế tăng cường phổ biến hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cho người dân, khuyến cáo các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho nhóm đối tượng nhạy cảm (người già, trẻ em, người có bệnh hô hấp) trong những ngày ô nhiễm cao.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận thông báo, hướng dẫn các trường học hạn chế các hoạt động ngoài trời cho học sinh trong các khung giờ và ngày có chất lượng không khí ở mức “Xấu” trở lên.

Đề nghị doanh nghiệp lớn giảm công suất

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị các Tập đoàn, Tổng Công ty chỉ đạo các đơn vị thành viên, các cơ sở, nhà máy nằm trong khu vực thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận thực hiện ngay giải pháp đảm bảo vận hành hiệu quả hệ thống xử lý khí thải của nhà máy, rà soát quy trình vận hành, đảm bảo các hệ thống xử lý bụi, khí thải hoạt động ổn định, hiệu quả, đáp ứng các Quy chuẩn kỹ thuật môi trường về khí thải liên quan đến các hoạt động sản xuất.

Tăng cường tần suất kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị nhằm không để xảy ra sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải, công trình bảo vệ môi trường trong thời điểm này.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các doanh nghiệp lớn về than, điện, thép, xi măng kiểm soát phát thải nghiêm ngặt trong những ngày ô nhiễm nghiêm trọng.

Bộ cũng đề nghị các doanh nghiệp chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất của nhà máy, khuyến khích các đơn vị xem xét điều chỉnh giảm công suất hoạt động hoặc dời lịch các công đoạn sản xuất phát sinh nhiều bụi/khí thải (như thổi lò, khởi động lò, nghiền nguyên liệu...) sang thời điểm điều kiện thời tiết, khí hậu thuận lợi hơn.

Đối với các nhà máy nhiệt điện, xi măng, luyện thép, Bộ đề nghị tăng cường sử dụng nguyên liệu sạch, đảm bảo chất lượng theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa để giảm thiểu nồng độ chất ô nhiễm trong khí thải.

Thực hiện nghiêm các biện pháp che chắn, phun nước dập bụi và các biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải khác tại các khu vực chứa than, nguyên liệu, xỉ thải, các tuyến đường vận chuyển nội bộ và xung quanh nhà máy.

Đảm bảo số liệu quan trắc từ hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục được kết nối, truyền số liệu thông suốt về Sở Nông nghiệp và Môi trường địa phương để theo dõi, giám sát và truyền về Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo quy định.

Nếu phát hiện thông số tiệm cận ngưỡng cho phép, phải có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả, không để xảy ra tình trạng xả khí thải không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia ra môi trường.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát thông qua hệ thống dữ liệu trực tuyến, sử dụng các thiết bị giám sát công nghệ cao (vệ tinh viễn thám, thiết bị bay không người lái để phát hiện sớm các nguồn phát thải bất thường.

Bộ cũng sẽ phối hợp với các địa phương tổ chức các Tổ công tác liên ngành (nếu cần thiết) để kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm và công khai thông tin các tổ chức, cá nhân vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.