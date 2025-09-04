Hà Nội: Nhiều vướng mắc trong chi tặng quà dịp 2/9

TPO - Việc Chính phủ tặng quà cho nhân dân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp. Tuy nhiên, quá trình chi trả tiền quà tặng tại Hà Nội cũng còn một số khó khăn, vướng mắc cần sớm khắc phục.

Thực hiện Nghị quyết số 263/NQ-CP ngày 29/8/2025 của Chính phủ (về việc tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9), những ngày qua 126 xã, phường trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức trao quà cho nhân dân trên địa bàn.

Theo đó, các suất quà bằng tiền mặt trị giá 100.000 đồng/người được gửi một lần theo hộ gia đình thường trú. Chủ hộ hoặc người được ủy quyền trực tiếp nhận quà theo danh sách và có trách nhiệm chuyển đến các thành viên trong gia đình. Việc trao quà thực hiện trực tiếp bằng tiền mặt hoặc thông qua tài khoản an sinh xã hội trên hệ thống VneID.

Đại diện UBND phường Vĩnh Hưng cho biết, trên địa bàn phường có khoảng 63.000 trường hợp được nhận hỗ trợ. Do số lượng quà chi trả lớn, phường phải huy động cán bộ làm cả những ngày nghỉ lễ, đến thời điểm này đã chi trả được khoảng 70%.

Cán bộ Điểm tiếp nhận, phục hành chính công phường Đống Đa hướng dẫn người dân nhận quà dịp Quốc khánh 2/9 (ảnh: Nguyên Bảo)

Dù vậy, quá trình triển khai quà tặng quà cũng còn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Ví như, nhiều thời điểm hệ thống VneID trục trặc không vào được. Bên cạnh đó, là những vướng mắc liên quan đến các trường hợp tạm trú, ví như công dân có hộ khẩu ở phường A nhưng lại tạm trú ở phường B dẫn đến công tác xác minh, chi trả gặp khó khăn. "Thời gian tới, phường tiếp tục lập danh sách, gửi qua các tổ dân phố chi trả trực tiếp và trên hệ thống VneID", đại diện UBND phường Vĩnh Hưng thông tin.

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Thái, Chánh văn phòng UBND phường Lĩnh Nam cho biết, phường có hơn 20.000 trường hợp thuộc diện hưởng chính sách hỗ trợ quà tặng, đến nay đã chi trả được khoảng 85%.

Tuy nhiên, theo bà Thái, trong đợt chi trả hỗ trợ này hầu như tất cả các xã, phường đều gặp khó khăn. Trước hết là hệ thống VneID nhiều thời điểm bị lỗi, cán bộ và công dân không thể truy cập để xác minh. Bên cạnh đó, việc dụng công nghệ của người dân còn nhiều hạn chế, nhất là với người cao tuổi. Ví như tại phường Lĩnh Nam, nhiều hộ còn làm nông nghiệp, người cao tuổi ít tiếp xúc với công nghệ. Ngoài ra, việc đăng ký tạm trú, thường trú của công dân vẫn còn bất cập; công dân chưa khai báo thay đổi KT2, KT3 trên hệ thống dẫn đến việc một số trường hợp nhận tiền cả hai nơi, chính quyền địa phương lại làm thủ tục để thu hồi...

Đại diện UBND phường Thanh Liệt cho rằng, vướng mắc hầu hết các xã, phường đều gặp là lỗi hệ thống phần mềm VneID. Vì thế, UBND phường Thanh Liệt phải huy động cả đoàn viên thanh niên, công an, cùng với bộ phận văn phòng hỗ trợ bộ phận tài chính chi trả tiền mặt cho nhân dân. "Đến nay, phường Thanh Liệt đã chi trả được khoảng 60%, số còn còn lại sẽ tiếp tục trao tới người dân trong thời gian tới", đại diện phường Thanh Liệt thông tin.