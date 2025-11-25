Hà Nội lùi lịch thi vào lớp 10 đến cuối tháng 6/2026: Học sinh và nhà trường chịu thêm áp lực?

TPO - Việc Hà Nội dự kiến tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025–2026 vào cuối tháng 6/2026, muộn hơn hơn 2 tuần so với năm trước, đang khiến phụ huynh, học sinh và cả nhà trường lo lắng. Thời gian ôn tập kéo dài đến sát kỳ thi tốt nghiệp THPT và nguy cơ tăng thêm áp lực, chi phí ôn thi khiến nhiều người cho rằng lịch thi mới là “bất cập”, cần xem xét lại.

Trước đó, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin về việc, dự kiến tổ chức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026 vào cuối tháng 6/2026, muộn hơn năm ngoái khoảng hơn 2 tuần. Nguyên nhân là do, theo khung kế hoạch năm học của Bộ GD&ĐT đã ban hành, kỳ thi Tốt nghiệp THPT dự kiến vào ngày 11-12/6, sớm 2 tuần so với năm ngoái.

Năm 2025, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tổ chức vào đầu tháng 6, trước kỳ thi Tốt nghiệp THPT. Nhưng với lịch thi dự kiến của Bộ GD&ĐT như năm nay, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho rằng, trước đó, các địa phương sẽ phải chuẩn bị cơ sở vật chất, huy động cán bộ, giáo viên phục vụ kỳ thi, chấm thi, hoàn thiện các khâu sau kỳ thi.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội hằng năm có lượng thí sinh dự thi lớn, tỉ lệ đỗ vào trường công lập chỉ hơn 60%.

Sau khi có thông tin này, nhiều phụ huynh bày tỏ sự lo lắng, căng thẳng khi con sẽ phải ôn tập kéo dài.

“Con có kết quả học tập thuộc nhóm top đầu của lớp và luyện thi từ lớp 8 đến nay để có kiến thức vững vàng nhưng vẫn rất áp lực trước kỳ thi lớn. Dạo này, con thức đến 12 giờ đêm, 1 giờ sáng để học bài. Con lo đến mức, thường xuyên đau dạ dày và mất ngủ. Chỉ mong, kỳ thi nhanh chóng diễn ra để đỡ áp lực cho con và gia đình”, chị Nguyễn Thu Hà, có con học lớp 9, Trường THCS Kim Giang (Hà Nội) nói.

Cho rằng, lùi lịch thi tuyển lớp 10 sang cuối tháng 6/2026 là “bất cập”, một phụ huynh khác bày tỏ mong muốn, Sở GD&ĐT xem xét để đẩy lịch thi lên sớm hơn.

Theo phụ huynh này, sau khi kết thúc năm học vào cuối tháng 5/2026, phải chờ đợi đến kỳ thi chỉ tăng thêm áp lực, thêm gánh nặng chi phí ôn tập cho học sinh và phụ huynh. Ngoài ra, thầy cô cũng cần được nghỉ hè thay phải tiếp tục ôn tập cho học sinh đến khi các em thi xong.

Nhà trường cũng áp lực

Bà Nguyễn Thị Lý, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, Phường Đại Mỗ (Hà Nội) cũng nói rằng, trong các buổi họp, thầy cô giáo, học sinh, phụ huynh đều có mong muốn kỳ thi vượt cấp diễn ra sớm, thậm chí ngay sau khi kết thúc năm học.

Về phía học sinh, các em cũng không muốn kéo dài ôn tập, dẫn đến tâm lý mệt mỏi, căng thẳng. Khi học sinh “căng thẳng” sẽ kéo theo áp lực cho cả gia đình. Phía nhà trường, cũng không có kinh phí để chi trả cho giáo viên để ôn tập cho học sinh kéo dài thêm một tháng trong năm.

Cũng theo bà Lý, từ đầu năm học, nhà trường đã có kế hoạch học tập, ôn luyện, sẵn sàng cho học sinh có thể dự thi bất kỳ môn học nào. Tuy nhiên, đa số học sinh, giáo viên mong muốn, ngoài 2 môn Toán, Ngữ văn thì môn thi thứ ba trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 là môn Ngoại ngữ. “Học sinh Hà Nội có điều kiện tiếp cận ngoại ngữ từ sớm, tự tin với môn học”, bà Lý nói.

Giải pháp của Trường THCS Nguyễn Du, theo hiệu trưởng là nhà trường giám sát chặt chẽ dạy học, nhắc nhở học sinh ý thức học tập đồng thời tận dụng mọi thời gian ở trường để ôn tập cho học sinh. Nhà trường cũng tổ chức các buổi tư vấn, trò chuyện với học sinh để định hướng nghề nghiệp, giúp các em xác định mục tiêu học tập.

"Trong đó, khẳng định, kỳ thi trước mắt chỉ là mục tiêu ngắn hạn, còn về lâu dài, học sinh cần xác định “học cho mình, học để lập thân, lập nghiệp”, từ đó cần nỗ lực mỗi ngày. Học tập có mục tiêu, không phải vì áp lực vô hình đè nặng sẽ khác với việc học sinh cứ nghĩ đến tỉ lệ chọi, điểm chuẩn sẽ rất mệt mỏi”, bà Lý nói.

Nhiều hiệu trưởng khác cho rằng, dù phương án thi tuyển lớp 10 ra sao, học sinh, thầy cô cũng mong ngóng cơ quan quản lý sớm công bố để chuẩn bị tinh thần, có kế hoạch ôn tập chuyên sâu, sẵn sàng bước vào kỳ thi.

“Việc học tập kiến thức nền tảng là cả quá trình từ bậc tiểu học, chứ không phải diễn ra trong 1-2 tháng. Do đó, cơ quan quản lý chờ đợi đến sát kỳ thi mới công bố, gây áp lực cho học sinh là không cần thiết”, quản lý một trường THCS nói.

Với kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội hằng năm có hơn 100.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó tỉ lệ trúng tuyển vào trường THPT công lập chỉ hơn 60% thì áp lực “không hề giảm”. Thậm chí, ở các vùng nội đô, số trường công lập ít ỏi, học sinh tốt nghiệp THCS nhiều, điểm chuẩn tuyển sinh cao gây áp lực rất lớn cho học sinh, nhất là những em gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn.