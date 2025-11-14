Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Hà Nội: Lửa thiêu rụi căn phòng tầng 5 tập thể A2 Phạm Ngọc Thạch

Thanh Hà
TPO - Khoảng 10h ngày 14/11, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi căn phòng ở tầng 5 nhà A2 Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội). May mắn, vụ việc không có thương vong về người.

f2.jpg
Căn phòng xảy ra hỏa hoạn.

Theo người dân sống tại nhà A2, vào khoảng gần 10h cùng ngày, họ phát hiện có mùi khét nên đã ra ngoài kiểm tra.

"Lúc đó, chỉ có khói bốc ra tại căn phòng ở tầng 5. Chúng tôi nhanh chóng gọi cho lực lượng cứu hỏa" - chị Nguyễn Thị Thùy Dung, một cư dân sinh sống tại đây cho biết.

Theo chị Dung, khoảng 10 phút sau lửa bùng lên dữ dội, cột khói đen cuồn cuộn bốc lên khiến nhiều người hoảng hốt chạy xuống bên dưới.

f3.jpg
Xe chữa cháy có mặt tại hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng huy động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Hơn 30 phút sau, đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên, bên trong đồ đạc bị thiêu rụi hoàn toàn.

f1.jpg
Căn phòng xảy ra hỏa hoạn.

Người dân sống tại căn phòng trên cho biết, thời điểm đó họ mới rời nhà khoảng vài chục phút thì xảy ra hỏa hoạn. May mắn, không có thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Thanh Hà
#Cháy nhà tại Hà Nội #Hỏa hoạn tập thể A2 Phạm Ngọc Thạch #Bảo vệ an toàn cư dân #Phòng cháy chữa cháy #Tình hình cháy nổ đô thị

