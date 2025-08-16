Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội lắp hơn 600 nhà vệ sinh lưu động phục vụ người dân dịp Quốc khánh 2/9

Đức Nguyễn Đức Nguyễn

TPO - Hà Nội đang khẩn trương lắp đặt hơn 600 nhà vệ sinh lưu động tại các vị trí trọng yếu quanh Quảng trường Ba Đình nhằm phục vụ người dân và du khách dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

bao25.jpg
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, UBND TP. Hà Nội bố trí 612 nhà vệ sinh lưu động tại các vị trí trọng yếu quanh khu vực Quảng trường Ba Đình để phục vụ miễn phí người dân và du khách.
bao3.jpg
Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) cho biết, đơn vị đang tập trung tối đa nhân lực, phương tiện và thiết bị để đảm bảo lắp đặt 612 nhà vệ sinh lưu động đúng kế hoạch. Dự kiến toàn bộ sẽ hoàn thiện và đưa vào sử dụng từ ngày 15/8, phục vụ liên tục đến hết ngày 2/9.
bao26.jpg
Ghi nhận ngày 15/8, các công nhân đang gấp rút thi công, lắp đặt nhà vệ sinh tại các tuyến đường Độc Lập, Hoàng Văn Thụ, Điện Biên Phủ… đồng thời kiểm tra hệ thống cấp thoát nước, điện chiếu sáng và biển chỉ dẫn để sẵn sàng phục vụ người dân.
bao24.jpg
Việc bố trí hàng trăm nhà vệ sinh lưu động được kỳ vọng sẽ giúp đáp ứng nhu cầu của lượng lớn người dân và du khách đổ về khu vực Ba Đình trong những ngày lễ lớn sắp tới.
bao9.jpg
bao11.jpg
bao16.jpg
Khi hoàn thiện, mỗi nhà vệ sinh lưu động sẽ được đánh số thứ tự và bố trí thành các khu riêng dành cho nam và nữ.
bao17.jpg
Cô Nguyễn Thị Tuyết (công nhân môi trường) chia sẻ: “Chúng tôi làm việc liên tục để kịp tiến độ. Mục tiêu là đảm bảo nhà vệ sinh hoạt động tốt, khang trang, giúp người dân và du khách yên tâm tham gia các hoạt động kỷ niệm”.
bao4.jpg
Tại mỗi vị trí, biển chỉ dẫn cỡ lớn sẽ được lắp đặt để người dân dễ dàng quan sát và tìm thấy.
bao27.jpg
Bên trong, các khu vực nhà vệ sinh được nhân viên vệ sinh lau dọn sạch sẽ, lát thảm cỏ nhân tạo, lắp thêm hệ thống đèn chiếu sáng và quạt thông gió, đảm bảo không gian thoáng mát, sạch sẽ cho người sử dụng.
bao8.jpg
Ngoài ra, mỗi điểm còn được bố trí đầy đủ giấy vệ sinh, xà phòng rửa tay và thùng rác phân loại để phục vụ nhu cầu của người dân và du khách, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường trong dịp lễ lớn.
bao13.jpg
bao15.jpg
Các trụ nhà vệ sinh lưu động chuẩn bị được lắp đặt tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng, gần khu vực đường Hùng Vương – tuyến đường đoàn diễu binh, diễu hành sẽ đi qua.
bao14.jpg
Ông Lê Văn Đào (Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ: “Sáng nay đi tập thể dục, tôi thấy nhiều nhà vệ sinh được lắp đặt quanh Quảng trường Ba Đình. Đây là việc làm rất thiết thực, đáp ứng nhu cầu của người dân, nhất là trong dịp đại lễ 2/9”.
bao21.jpg
bao22.jpg
Trước đó, tháng 7/2025, UBND TP Hà Nội cũng đã ban hành công văn về việc vận động mở cửa nhà vệ sinh miễn phí phục vụ du khách, người dân; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
bao19.jpg
Một quán ăn trên phố Quán Thánh dán logo nhà vệ sinh, mở cửa miễn phí cho du khách sử dụng trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
bao20.jpg
Dự kiến sẽ có khoảng 45.000 người tham dự Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9, gồm khoảng 30.000 khách mời và lực lượng quần chúng nhân dân, 5.000 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ và khoảng 10.000 người tham gia diễu binh, diễu hành. Với quy mô đông đảo như vậy, việc chuẩn bị đầy đủ và chu đáo hệ thống nhà vệ sinh lưu động, cũng như bố trí các điểm vệ sinh miễn phí, là giải pháp rất thiết thực nhằm đảm bảo sự thuận tiện, vệ sinh môi trường và góp phần giữ gìn hình ảnh văn minh của Thủ đô trong dịp lễ trọng đại.
Đức Nguyễn Đức Nguyễn
#Hà Nội #nhà vệ sinh lưu động #Quốc khánh 2/9 #Quảng trường Ba Đình #kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám

Xem thêm

Cùng chuyên mục