Hà Nội lắp hơn 600 nhà vệ sinh lưu động phục vụ người dân dịp Quốc khánh 2/9

TPO - Hà Nội đang khẩn trương lắp đặt hơn 600 nhà vệ sinh lưu động tại các vị trí trọng yếu quanh Quảng trường Ba Đình nhằm phục vụ người dân và du khách dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.