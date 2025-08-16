Hà Nội lắp hơn 600 nhà vệ sinh lưu động phục vụ người dân dịp Quốc khánh 2/9

TPO - Hà Nội đang khẩn trương lắp đặt hơn 600 nhà vệ sinh lưu động tại các vị trí trọng yếu quanh Quảng trường Ba Đình nhằm phục vụ người dân và du khách dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Khi hoàn thiện, mỗi nhà vệ sinh lưu động sẽ được đánh số thứ tự và bố trí thành các khu riêng dành cho nam và nữ.
Các trụ nhà vệ sinh lưu động chuẩn bị được lắp đặt tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng, gần khu vực đường Hùng Vương – tuyến đường đoàn diễu binh, diễu hành sẽ đi qua.
Trước đó, tháng 7/2025, UBND TP Hà Nội cũng đã ban hành công văn về việc vận động mở cửa nhà vệ sinh miễn phí phục vụ du khách, người dân; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.