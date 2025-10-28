Hà Nội là thành phố hạnh phúc nhất châu Á

TPO - Theo khảo sát chất lượng sống đô thị năm 2025 do Time Out công bố, Hà Nội lần đầu tiên góp mặt trong top 5 thành phố hạnh phúc nhất châu Á, sánh vai cùng các đô thị lớn như Mumbai, Bắc Kinh và Thượng Hải của Trung Quốc.

Khảo sát được thực hiện với hơn 18.000 cư dân tại nhiều thành phố lớn ở châu Á, đánh giá dựa trên các tiêu chí phản ánh chất lượng sống thực tế: Mức độ hài lòng và hạnh phúc trong đời sống, sự tích cực của cộng đồng, niềm vui từ những trải nghiệm thường nhật, cũng như cảm nhận về sự cải thiện hạnh phúc trong thời gian gần đây.

Time Out cho biết, có tới 88% người dân Hà Nội khẳng định rằng thành phố nơi họ sinh sống mang lại niềm vui mỗi ngày; đánh giá cao mối liên kết cộng đồng bền chặt, nét văn hóa ứng xử giàu tính nhân văn cùng đời sống tinh thần phong phú, đây là yếu tố tạo nên nét đẹp riêng của mảnh đất nghìn năm văn hiến.

Hà Nội lần đầu tiên góp mặt trong top 5 thành phố hạnh phúc nhất châu Á. Ảnh: Parfum d'Automne.

Hà Nội yên bình với những buổi sáng thong thả bên ly cà phê vỉa hè nhìn dòng người tấp nập, góc phố cổ rêu phong gợi nhớ lịch sử nghìn năm, hay những buổi chiều tản bộ quanh hồ Gươm… Đó chính là những giá trị khiến người Hà Nội luôn cảm nhận được niềm vui trong cuộc sống rất đỗi giản dị.

Bên cạnh lợi thế về cảnh quan và văn hóa, Hà Nội được ghi nhận ngày càng chú trọng phát triển các không gian xanh, tiện ích công cộng và các hoạt động cộng đồng. Nhịp sống vừa hiện đại vừa giữ được chất bình yên truyền thống giúp thành phố trở thành điểm đến lý tưởng với những người yêu thích sự gần gũi, kết nối và bản sắc địa phương.

Cà phê đường tàu là nơi mỗi du khách nên trải nghiệm khi tới Hà Nội. Ảnh: Viet Feeling Travel.

Dẫn đầu trong bảng xếp hạng là Mumbai với 94% cư dân khẳng định thành phố mang lại niềm vui và đứng top ở hầu hết các tiêu chí hạnh phúc. Bắc Kinh và Thượng Hải của Trung Quốc lần lượt giữ vị trí thứ 2 và thứ 3 với tỷ lệ người dân hài lòng đạt 93% và 92%.

Đại diện Đông Nam Á, Chiang Mai của Thái Lan và Hà Nội của Việt Nam đứng ở vị trí thứ 4 và thứ 5, cùng đạt 88% cư dân cảm thấy hạnh phúc với nơi mình đang sống. Trong đó, Hà Nội ghi điểm cao hơn ở sự tích cực của cộng đồng và niềm vui đến từ những trải nghiệm thường nhật.

Ngược lại, một số trung tâm kinh tế lớn như Seoul của Hàn Quốc và Singapore lại nằm ở nhóm cuối bảng. Đáng chú ý, Tokyo - thành phố du lịch nổi tiếng của Nhật Bản không lọt vào top 10 khi chỉ 70% cư dân cho biết họ cảm thấy hạnh phúc với nơi mình sống. Liệu áp lực công việc và nhịp sống căng thẳng là những nguyên nhân chính khiến chất lượng hạnh phúc tại đây suy giảm?

10 thành phố hạnh phúc nhất châu Á năm 2025:

1. Mumbai, Ấn Độ

2. Bắc Kinh, Trung Quốc

3. Thượng Hải, Trung Quốc

4. Chiang Mai, Thái Lan

5. Hà Nội, Việt Nam

6. Jakarta, Indonesia

7. Hồng Kông

8. Bangkok, Thái Lan

9. Singapore

10. Seoul, Hàn Quốc

10 thành phố hạnh phúc nhất thế giới năm 2025:

1. Abu Dhabi, UAE

2. Medellín, Colombia

3. Cape Town, Nam Phi

4. Thành phố Mexico, Mexico

5. Mumbai, Ấn Độ

6. Bắc Kinh, Trung Quốc

7. Thượng Hải, Trung Quốc

8. Chicago, Hoa Kỳ

9. Seville, Tây Ban Nha

10. Melbourne, Úc