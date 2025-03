Hà Nội khởi động chuỗi 60 sự kiện du lịch

TPO - Chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2025 - Get on Hanoi 2025” diễn ra tại Cụm di tích quốc gia đặc biệt Đền, Chùa, Đình Hai Bà Trưng là hoạt động khởi đầu trong chuỗi trên 60 sự kiện, lễ hội, chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch sôi động, hấp dẫn.

Tối 4/3, Sở Du lịch TP. Hà Nội và quận Hai Bà Trưng tổ chức chương trình Du lịch Hà Nội chào 2025 - Geton Hanoi 2025 và công bố quyết định công nhận điểm du lịch Cụm di tích quốc gia đặc biệt Đền, Chùa, Đình Hai Bà Trưng.

Sự kiện được tổ chức trong dịp Kỷ niệm 1985 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và công bố quyết định ghi danh “Lễ hội Đền Hai Bà Trưng vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia”.

Phát biểu tại sự kiện, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết tiếp nối Get on Hanoi 2024, chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2025 - Get on Hanoi 2025” là hoạt động khởi đầu trong chuỗi trên 60 sự kiện, lễ hội, chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch sôi động, hấp dẫn.

Đây là dịp để ngành du lịch Thủ đô tiếp tục truyền thông, quảng bá hình ảnh điểm đến Hà Nội “an toàn - thân thiện - chất lượng - Hấp dẫn” nhằm thu hút khách du lịch đến với Hà Nội ngày một nhiều hơn, góp tích cực trong sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô...

Cụm di tích quốc gia đặc biệt Đền, Chùa, Đình Hai Bà Trưng có tài nguyên văn hóa vô cùng đặc sắc, hấp dẫn, đặc biệt là giá trị về lịch sử và kiến trúc, tiêu biểu đền, chùa, đình trong văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam. Đến nay, cụm di tích đã bước đầu thu hút được du khách trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu nhất nhất là vào dịp lễ hội đầu xuân.

Lễ công bố quyết định công nhận điểm du lịch ngày hôm nay sẽ tạo bước tiến, động lực mới trong hành trình xây dựng, phát triển Cụm di tích Quốc gia đặc biệt Đền, Chùa, Đình Hai Bà Trưng thành điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện; sản phẩm du lịch đặc sắc, tiêu biểu của Thủ đô.

"Chúng tôi tin tưởng với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo quận Hai Bà Trưng, các đơn vị doanh nghiệp du lịch và nỗ lực cố gắng của điểm đến, trong thời gian tới Cụm di tích Hai Bà Trưng sẽ thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước ghé thăm", bà Giang chia sẻ.

Để phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Đền, Chùa, Đình Hai Bà Trưng, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung khẳng định thời gian tới, quận sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với cụm di tích này và hoạt động du lịch trên địa bàn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quảng bá văn hoá, du lịch.

Tại sự kiện, du khách được thưởng thức chương trình nghệ thuật “Hùng thiêng Trưng Vương” tái hiện một dấu son lịch sử oai hùng về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bằng công nghệ màn led, công nghệ trình chiếu ánh sáng và đồng diễn nghệ thuật, đưa khán giả bước vào hành trình khám phá lịch sử chân thực và hào hùng nhất từ hơn 1000 năm trước. Cùng với đó là các chương trình nghệ thuật đặc sắc nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa, lịch sử của Hà Nội, của dân tộc Việt Nam...