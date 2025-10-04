Hà Nội khởi công dự án hơn 972 tỷ phục vụ tiêu thoát nước khu vực Long Biên

TPO - Sáng 4/10, phường Long Biên (TP Hà Nội) tổ chức khởi công dự án “Xây dựng tuyến mương Việt Hưng – Cầu Bây và hồ điều hoà Cự Khối”, chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII và 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2025).

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Hoàng Hải – Chủ tịch UBND phường Long Biên nêu rõ, phường Long Biên và các khu vực lân cận có tốc độ đô thị hoá nhanh chóng, tạo áp lực lớn lên môi trường sống, trong khi diện tích mặt nước, cây xanh và các không gian sinh hoạt sinh thái chưa tương xứng với tốc độ phát triển.

“Thực tế đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư đồng bộ một công trình hạ tầng đảm bảo tiêu thoát nước cho cả một khu vực rộng lớn bao gồm các phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề, Phúc Lợi, đồng thời tạo dựng không gian sinh thái và cải thiện môi trường phù hợp với định hướng phát triển của phường thành một đô thị văn minh, hiện đại, đáng sống”, ông Hoàng Hải nói.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: T.P.



Ông Hải cho biết, dự án được xây dựng trên diện tích đất khoảng 38,3ha, bao gồm, xây dựng mương dẫn Việt Hưng - Cầu Bây và mương bao quanh hồ Cự Khối (bề rộng 19,5m-30m, tổng chiều dài khoảng 2.622,3m); xây dựng hồ điều hòa Cự Khối (diện tích khoảng 30,25ha). Phường cũng đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật tuyến mương, hồ điều hòa gồm các hạng mục: Đào hồ, xây dựng mương dẫn, xây dựng đường dạo, hệ thống thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, kè, lan can, cống giao cắt, van điều tiết,.. di chuyển công trình ngầm nổi.

Công trình có tổng mức đầu tư 972,5 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp là 321 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là 528 tỷ đồng và các chi phí tư vấn, chi phí khác.

Bí thư Đảng ủy phường Long Biên Nguyễn Mạnh Hà phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TP.



Bí thư Đảng ủy phường Long Biên Nguyễn Mạnh Hà nhấn mạnh, phường cam kết triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Phường cũng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt là với các hộ dân thuộc diện phải giải phóng mặt bằng để đạt được sự đồng thuận cao.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Long Biên cũng đề nghị, TP Hà Nội quan tâm, sớm bố trí nguồn lực để đầu tư Trạm xử lý nước thải An Lạc, nhằm đồng bộ với các dự án thoát nước đang triển khai, để góp phần xử lý căn bản vấn đề nước thải đô thị, nâng cao chất lượng môi trường, hướng tới sự phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TP.



Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh, dự án xây dựng tuyến mương Việt Hưng – Cầu Bây và hồ điều hoà Cự Khối có ý nghĩa rất quan trọng, giúp hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật thoát nước khu vực phía bắc và đông của TP Hà Nội, góp phần vào sự phát triển hạ tầng đô thị bền vững của thành phố.



Ông Tuấn nêu rõ, khu vực phía đông TP Hà Nội, đặc biệt là phường Long Biên, với tốc độ đô thị hoá rất mạnh, đang chịu áp lực về hạ tầng đô thị, môi trường sinh thái và úng ngập cục bộ.

TP Hà Nội xác định, việc đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật thoát nước, hồ điều hoà, trạm bơm là những dự án thiết yếu, phát triển đồng bộ hạ tầng đô thị, nhằm khắc phục triệt để tình trạng úng ngập, từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị, nâng cao chất lượng môi trường sống…