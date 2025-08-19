Hà Nội khởi công 3 khu tái định cư các dự án giao thông trọng điểm

TPO - Ngày 19/8, xã Đông Anh và xã Ngọc Hồi đã khởi công xây dựng 3 khu tái định cư các dự án giao thông trọng điểm. Trong đó, riêng xã Đông Anh có 2 điểm xây dựng tái định cư phục vụ dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Ngày 19/8, UBND xã Ngọc Hồi tổ chức Lễ khởi công dự án tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Đây là một trong 250 công trình khởi công chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

Theo UBND xã Ngọc Hồi, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có quy mô đầu tư chiều dài toàn tuyến 1.541km, đi qua địa phận 20 tỉnh, thành phố với tổng mức đầu tư khoảng 67,34 tỷ USD.

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua địa bàn xã Ngọc Hồi có diện tích khoảng 27,76ha.

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thuộc Dự án xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam do UBND xã Ngọc Hồi làm chủ đầu tư với tổng kinh phí hơn 102 tỷ đồng. Dự án được triển khai tại thôn Phương Nhị (xã Ngọc Hồi) trên phần ô đất ký hiệu D1-3, thuộc Quy hoạch phân khu đô thị S5.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công xây dựng khu tái định cư tại xã Ngọc Hồi

UBND xã Ngọc Hồi cho biết, tổng diện tích đất nghiên cứu lập quy hoạch tổng mặt bằng khoảng 26.802m2. Trong đó, diện tích đất giao tái định cư là 9.200m2 với khoảng 110 lô, diện tích đất xây dựng giao thông hạ tầng kỹ thuật 11.453m2, còn lại là đất cây xanh, vườn hoa, sân bãi thể dục (6.148m2).

Thời gian hoàn thành dự án dự kiến vào năm 2026.

Cũng trong sáng 19/8, UBND xã Đông Anh đã tổ chức Lễ khởi công dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (đoạn thuộc địa phận Hà Nội).

Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng có chiều dài 390,9km. Đoạn đi qua Hà Nội dài 37,5km qua các xã: Tiến Thắng, Quang Minh, Phúc Thịnh, Thư Lâm, Phù Đổng và Thuận An. Khối lượng GPMB đoạn qua Hà Nội dự kiến khoảng 245,2ha.

Các đại biểu thực hiện nghi Lễ khởi công dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua Hà Nội.

Dù không có tuyến đường sắt đi qua, nhưng trên địa bàn xã Đông Anh có 2 điểm được lựa chọn xây dựng khu tái định cư. Đó là khu đất đấu giá quyền sử dụng đất Dục Tú 3 (diện tích 6 ha) và khu đất phía tây đường Đản Dị (diện tích 15,7523ha) đều đã hoàn thành GPMB.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Đông Anh Nguyễn Văn Thiềng cho biết, thời gian tới, xã Đông Anh tiếp tục hoàn thiện chế độ, chính sách bồi thường, bảo đảm quyền lợi chính đáng, giúp người dân bị thu hồi đất ổn định đời sống, sản xuất; đồng thời, UBND xã cũng sẽ đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thiện hạ tầng để đón các hộ dân tái định cư an cư lạc nghiệp.

Khởi công cầu Ngọc Hồi rộng 8 làn xe

Sáng 19/8, dự án cầu Ngọc Hồi nối liền địa phận Hà Nội với Hưng Yên đã được khởi công. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, sau khi hoàn thành cầu sẽ kết nối giao thông thuận lợi và là sự phát triển không gian đô thị mới của TP Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.

Tại lễ khởi công, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Ngô Ngọc Vân (chủ đầu tư) cho biết, dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu được phê duyệt gồm 2 nhóm Dự án thành phần: Nhóm Dự án giải phóng mặt bằng và nhóm dự án đầu tư xây dựng cầu và đường dẫn. Tổng chiều dài dự án khoảng 7,5km, điểm đầu kết nối với đường Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thuộc địa bàn xã Thanh Trì, Hà Nội; điểm cuối dự án kết nối với đường Vành đai 3,5 cách đê Tả Hồng khoảng 700m về phía cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thuộc địa bàn xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Dự án thi công xây lắp cầu và đường dẫn có tổng mức đầu tư khoảng 10.198 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án từ năm 2025 - 2028.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại lễ khởi công dự án cầu Ngọc Hồi. Ảnh: Trọng Đảng

Cầu có các thông số kỹ thuật thi công, phần cầu chính vượt sông Hồng dài khoảng 680m, tổng bề rộng cầu (gồm cả phần neo dây văng) 38,3m, đảm bảo 8 làn xe trong đó có 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp;

Đường, cầu dẫn dài khoảng 6,58km, bề rộng cầu dẫn 33m; đường dẫn đầu cầu có tường chắn dài 100m, có bề rộng 33m; đường dẫn còn lại dài khoảng 140m, bề rộng 32m;

Các dự án thành phần GPMB trên địa bàn 5 xã: Thanh Trì, Nam Phù, Bát Tràng - thành phố Hà Nội; Phụng Công, Văn Giang - tỉnh Hưng Yên do các địa phương thực hiện, có tổng mức đầu tư khoảng 784 tỷ đồng.

Thiết kế cầu Ngọc Hồi

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, cầu Ngọc Hồi là 1 trong 18 cầu bắc qua sông Hồng mà thành phố đã và đang xây dựng. Cầu vừa có vai trò kết nối, giảm ùn tắc giao thông vừa có ý nghĩa chính trị với hai tỉnh thành là Hà Nội và Hưng Yên. Do có ý nghĩa quan trọng nên từ khi có chủ trương đầu tư đến khi khởi công cầu, thành phố và các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị hồ sơ, thủ tục trong 4 tháng. Đây là thời gian rất khẩn trương, rất thần tốc cho một công trình thi công thuộc Dự án nhóm A” - ông Thanh nói.

Đánh giá về việc thực hiện dự án, đại diện lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội cho biết, việc đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi có vai trò quan trọng để hoàn thiện tuyến đường Vành đai 3,5 kết nối trực tiếp với tỉnh Hưng Yên, kết hợp với hệ thống đường hướng tâm của thành phố Hà Nội (trục đô thị Mê Linh, trục Tây Thăng Long, QL32, Đại lộ Thăng Long, Lê Văn Lương, QL6, QL1A, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ).

Cầu Ngọc Hồi là một trong 10 công trình được khởi công, khánh thành tại Hà Nội và được kết nối với 250 điểm cầu truyền hình khởi công, hoàn thành 250 dự án trên cả nước trong sáng 19/8.