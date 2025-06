Hà Nội: Hơn 10.000 công an cấp xã tập huấn nghiệp vụ, sẵn sàng cho mô hình chính quyền 2 cấp

TPO - Công an TP Hà Nội tổ chức tập huấn công tác nghiệp vụ cho hơn 10.200 chỉ huy, chiến sĩ các đơn vị công an cấp xã với phương châm "cầm tay chỉ việc", bảo đảm không gián đoạn, ngắt quãng và sẵn sàng đi vào hoạt động từ ngày 1/7 khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Do yêu cầu cấp bách của các nhiệm vụ liên quan đến mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo triển khai ngay kế hoạch tập huấn công tác nghiệp vụ cho lực lượng công an cấp xã trên địa bàn thành phố với phương châm "cầm tay chỉ việc", bảo đảm không gián đoạn, ngắt quãng và sẵn sàng đi vào hoạt động từ ngày 1/7.

Kế hoạch tập huấn bám sát sự chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về việc triển khai sắp xếp tổ chức lại công an cấp xã theo chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và kế hoạch của Công an TP Hà Nội.

Chương trình tập huấn gồm 25 chuyên đề cơ bản thuộc 4 nhóm nhiệm vụ công tác chính như: quản lý hành chính về trật tự xã hội; đấu tranh phòng chống tội phạm; tham mưu, xây dựng lực lượng, thi đua khen thưởng, tài chính, hậu cần kĩ thuật, hồ sơ nghiệp vụ; công tác an ninh. Các chuyên đề được các phó giám đốc Công an TP Hà Nội trực tiếp phụ trách lĩnh vực công tác chỉ đạo quán triệt trong từng buổi tập huấn và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ trực tiếp làm báo cáo viên phổ biến chi tiết nội dung các chuyên đề.

Chương trình tập huấn diễn ra từ ngày 24 - 27/6, với sự tham gia của hơn 10.200 cán bộ là chỉ huy, chiến sĩ các đơn vị công an cấp xã trực tiếp tại điểm cầu trung tâm và trực tuyến tại 14 điểm cầu.

Tham gia đợt tập huấn giúp cán bộ, chiến sĩ nắm bắt các nội dung căn bản để quản lý, vận hành, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của công an cấp xã mới, lan tỏa, thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong toàn đơn vị; nắm bắt những giải pháp, biện pháp, kỹ năng giải quyết cơ bản nhất đối với các vấn đề về an ninh trật tự nảy sinh ngay từ cơ sở...

Qua đợt tập huấn, Ban Giám đốc Công an TP mong muốn tập thể chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ công an cấp xã trên địa bàn thành phố phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, chủ động nghiên cứu, tự trau dồi, rèn luyện không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình công tác, luôn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, thực hiện đúng lễ tiết, tác phong, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Thủ đô, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Ngày 16/6/2025 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP Hà Nội, với 126 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 51 phường và 75 xã. Hiện nay toàn hệ thống chính trị các cấp của thành phố trong đó có lực lượng Công an Thủ đô đang gấp rút khẩn trương quyết liệt triển khai các khâu các bước cuối cùng để hoàn thành việc thực hiện chủ trương sắp xếp gọn bộ máy đơn vị hành chính với khối lượng công việc rất lớn và cấp bách. Việc sáp nhập đơn vị hành chính sẽ dẫn đến rất nhiều sự thay đổi về địa bàn dân cư cũng như sẽ phát sinh nhiều vấn đề mới về an ninh trật tự đồng thời Công an cấp xã được phân cấp phân quyền thêm rất nhiều nhóm nhiệm vụ mới quan trọng là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.