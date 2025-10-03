Hà Nội định hướng xây dựng trung tâm công nghiệp văn hóa tầm cỡ ở bãi giữa sông Hồng

TPO - Hà Nội đưa ra tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng mới và hình thành khu Trung tâm công nghiệp văn hóa hiện đại quy mô của Thủ đô tại bãi sông, bãi nổi sông Hồng. Qua đó hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa được kết nối bằng các nền tảng số chung.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về tổ chức và hoạt động của Trung tâm công nghiệp văn hóa (CNVH) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch đặt ra các mục tiêu, trong năm 2025, hình thành 1- 2 trung tâm phát triển công nghiệp văn hoá hiện hữu có sẵn lợi thế, tiềm năng về vị trí, không gian văn hoá, tài nguyên di sản. Thu hút đầu tư xã hội hoá, áp dụng mô hình hợp tác công tư (PPP).

Năm 2026, hình thành 2-3 trung tâm CNVH chuyên ngành, đa ngành, tập trung phát triển CNVH trong các lĩnh vực lợi thế: thiết kế, mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn, thủ công mỹ nghệ, quảng cáo, truyền hình và phát thanh…

Khu vực bãi giữa sông Hồng

Đến năm 2030, trung tâm CNVH Hà Nội tổ chức các hoạt động ươm mầm sáng tạo, kết nối trong nước và quốc tế, thúc đẩy phát triển các ngành CNVH; hình thành 10 trung tâm CNVH theo quy định của Luật Thủ đô và Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐND.

Trong kế hoạch cũng đưa ra tầm nhìn đến năm 2045, Hà Nội xây dựng mới và hình thành khu trung tâm CNVH hiện đại quy mô của Thủ đô tại bãi sông, bãi nổi sông Hồng phù hợp với quy hoạch Thủ đô, Quy hoạch chung Thủ đô, quy hoạch phòng, chống lũ, quy hoạch đê điều. Hình thành hệ sinh thái CNVH được kết nối bằng các nền tảng số chung, trở thành nguồn lực để thúc đẩy phát triển CNVH Thủ đô.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Kế hoạch cũng đề ra các nhóm nhiệm vụ chính như đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng trong các ngành công nghiệp văn hoá; Thành lập trung tâm Công nghiệp văn hoá; Nhiệm vụ và giải pháp hỗ trợ, triển khai tổ chức hoạt động của trung tâm công nghiệp văn hoá; Công tác thanh tra, kiểm tra và báo kết quả hoạt động của trung tâm CNVH.

Thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan thường trực, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thành lập trung tâm CNVH. Đề xuất chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, tổ chức hoạt động. Xây dựng chương trình hợp tác quốc tế, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ chính sách...