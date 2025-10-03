Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hà Nội định hướng xây dựng trung tâm công nghiệp văn hóa tầm cỡ ở bãi giữa sông Hồng

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hà Nội đưa ra tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng mới và hình thành khu Trung tâm công nghiệp văn hóa hiện đại quy mô của Thủ đô tại bãi sông, bãi nổi sông Hồng. Qua đó hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa được kết nối bằng các nền tảng số chung.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về tổ chức và hoạt động của Trung tâm công nghiệp văn hóa (CNVH) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch đặt ra các mục tiêu, trong năm 2025, hình thành 1- 2 trung tâm phát triển công nghiệp văn hoá hiện hữu có sẵn lợi thế, tiềm năng về vị trí, không gian văn hoá, tài nguyên di sản. Thu hút đầu tư xã hội hoá, áp dụng mô hình hợp tác công tư (PPP).

Năm 2026, hình thành 2-3 trung tâm CNVH chuyên ngành, đa ngành, tập trung phát triển CNVH trong các lĩnh vực lợi thế: thiết kế, mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn, thủ công mỹ nghệ, quảng cáo, truyền hình và phát thanh…

image-2.jpg
Khu vực bãi giữa sông Hồng

Đến năm 2030, trung tâm CNVH Hà Nội tổ chức các hoạt động ươm mầm sáng tạo, kết nối trong nước và quốc tế, thúc đẩy phát triển các ngành CNVH; hình thành 10 trung tâm CNVH theo quy định của Luật Thủ đô và Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐND.

Trong kế hoạch cũng đưa ra tầm nhìn đến năm 2045, Hà Nội xây dựng mới và hình thành khu trung tâm CNVH hiện đại quy mô của Thủ đô tại bãi sông, bãi nổi sông Hồng phù hợp với quy hoạch Thủ đô, Quy hoạch chung Thủ đô, quy hoạch phòng, chống lũ, quy hoạch đê điều. Hình thành hệ sinh thái CNVH được kết nối bằng các nền tảng số chung, trở thành nguồn lực để thúc đẩy phát triển CNVH Thủ đô.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Kế hoạch cũng đề ra các nhóm nhiệm vụ chính như đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng trong các ngành công nghiệp văn hoá; Thành lập trung tâm Công nghiệp văn hoá; Nhiệm vụ và giải pháp hỗ trợ, triển khai tổ chức hoạt động của trung tâm công nghiệp văn hoá; Công tác thanh tra, kiểm tra và báo kết quả hoạt động của trung tâm CNVH.

Thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan thường trực, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thành lập trung tâm CNVH. Đề xuất chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, tổ chức hoạt động. Xây dựng chương trình hợp tác quốc tế, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ chính sách...

Trần Hoàng
#trung tâm công nghiệp văn hóa Hà Nội #phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô #quy hoạch trung tâm văn hóa hiện đại #bãi giữa sông Hồng #hệ sinh thái công nghiệp văn hóa số #đầu tư công nghiệp văn hóa Hà Nội #phát triển ngành công nghiệp sáng tạo #kế hoạch xây dựng trung tâm văn hóa 2045 #hợp tác công tư trong phát triển văn hóa #quy hoạch bãi nổi sông Hồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục