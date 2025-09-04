Hà Nội đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt vi phạm PCCC: Thêm sức ép cho cơ sở

TPO - Nếu tăng mức phạt vi phạm PCCC sẽ tăng áp lực cho cơ sở và người dân có cái nhìn không tốt với chính quyền, nhất là khi mô hình địa phương hai cấp mới đi vào hoạt động.

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến về đề xuất tăng mức phạt vi phạm hành chính đối với 142 hành vi vi phạm phòng cháy, chữa cháy (PCCC), tối đa gấp 2 lần so với quy định hiện nay.

Đề xuất này của UBND TP Hà Nội đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều của dư luận. Nhiều người cho rằng, việc Hà Nội tăng mức xử phạt sẽ góp phần hạn chế vi phạm PCCC như thời gian qua.

Ông Nguyễn Văn Thanh (trú tại phường Hoàng Mai) cho rằng, thời gian qua, nhiều công trình vi phạm PCCC vẫn đưa vào hoạt động một phần, cũng bởi hành vi vi phạm PCCC bị xử phạt quá nhẹ so với chi phí đầu tư hệ thống PCCC nên chủ đầu tư chấp nhận vi phạm. “Giờ mức phạt tăng cao, chủ đầu tư cũng sẽ cân nhắc đầu tư hệ thống PCCC ngay từ đầu, như thế sẽ giảm rủi ro, nguy cơ cháy nổ”, ông Thanh nêu quan điểm.

Chị Nguyễn Minh Thúy (phường Thanh Xuân) cho rằng, mức xử phạt hiện nay, đặc biệt đối với các vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, vẫn còn quá nhẹ so với thực tế. Ví như, tại Hà Nội có hàng chục tòa nhà cao tầng với hàng chục ngàn căn hộ chưa nghiệm thu PCCC nhưng chủ đầu tư đã đưa dân vào ở. Thậm chí, có những dự án chủ đầu tư tự ý chồng tầng, xây thêm cả trăm căn hộ và chắc chắn không thể nghiệm thu PCCC. Tuy nhiên, nếu bị xử phạt mức tối đa là 100 triệu đồng thì "chẳng thấm vào đâu" so với số lợi nhuận chủ đầu tư thu được.

"Tôi cho rằng, cần tăng thêm mức phạt đối với loại công trình căn hộ chung cư vi phạm PCCC. Thậm chí, mức phạt có thể lên đến hàng tỷ đồng, chứ không phải 100 triệu đồng như hiện nay. Có như vậy, mới giảm được vi phạm PCCC đối với loại hình căn hộ chung cư", chị Thúy đề xuất.

Một công trình vi phạm PCCC tại Hà Nội chủ đầu tư buộc phải tháo dỡ

Khó cho cơ sở

Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng cho rằng, việc tăng mức phạt đối với các hành vi vi phạm PCCC trong thời điểm hiện nay chưa phù hợp. Một cán bộ phụ trách hạ tầng đô thị phường Lĩnh Nam (Hà Nội) cho rằng, hiện nay thu nhập trung bình của người dân còn thấp, nếu bị xử lý vi phạm hành chính, họ vẫn có thể nộp phạt, nếu tăng thêm nữa một số trường hợp sẽ không nộp phạt. Như thời gian qua, tại phường Lĩnh Nam đã có một số trường hợp bị xử phạt nhưng họ không nộp.

Vị cán bộ này cũng cho rằng, hầu hết những vi phạm PCCC hiện nay do lịch sử để lại rất khó khắc phục, nhất là tại các khu dân cư ngõ ngách nhỏ hẹp. Do đó, thành phố cần phân loại từng công trình, từng thời điểm để xử lý, không nên đánh đồng những công trình xây từ 20-30 năm trước rồi đối chiếu với quy định hiện tại để xử lý.

Hơn nữa, nếu tăng mức phạt thời điểm này sẽ tăng áp lực cho cơ sở và người dân có cái nhìn không tốt với chính quyền, nhất là khi mô hình địa phương hai cấp mới đi vào hoạt động.

"Chúng tôi đi kiểm tra còn bị dân mắng, bảo chỉ thấy tăng tiền phạt, soi lỗi để xử lý. Do đó, thành phố có thể nghiên cứu "lùi" thời gian áp dụng tăng mức phạt với hành vi vi phạm PCCC", vị cán bộ này đề xuất.

Còn theo luật sư Đinh Đức Duy (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), việc thành phố đề xuất tăng mức xử phạt trong lĩnh vực PCCC cần cân nhắc đến nhiều yếu tố như lịch sử, thu nhập của người dân… đồng thời, cần phải xử lý nghiêm cán bộ do buông lỏng công tác quản lý.

“Cán bộ buông lỏng quản lý thì dân mới có cơ hội vi phạm. Tuy nhiên, thành phố chỉ xử lý người vi phạm là mới xử lý phần ngọn”, luật sư Duy nói.

Được biết, theo quy định tại Nghị định số 106/2025/NĐ-CP, mức phạt vi phạm hành chính tùy thuộc vào từng hành vi vi phạm. Tuy nhiên, mức phạt tối đa không quá 50 triệu đồng (đối với cá nhân) và 100 triệu đồng (đối với tổ chức).