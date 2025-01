Tăng cường triển khai tập huấn, tuyên truyền, tổng kiểm tra xử lý vi phạm đảm bảo an toàn PCCC&CNCH

TP - Thời gian qua, Quận ủy, HĐND, UBND quận Đống Đa đã yêu cầu các đơn vị trên địa bàn quận tổ chức rà soát thống kê các loại hình nhà trọ, nhà cho thuê trọ, nhà nhiều căn hộ; phân loại những tồn tại về PCCC&CNCH; triển khai các kế hoạch kiểm tra, rà soát, phúc tra các kết quả kiểm tra, đôn đốc về PCCC&CNCH. Nhờ đó, số vụ cháy nổ gây thiệt hại đã giảm, ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và của người dân từng bước được nâng cao.

Ghi nhận thực tế cho thấy, đa số các khu tập thể cũ, các tổ dân phố có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn quận Đống Đa đã bổ sung các thiết bị PCCC, có lối thoát hiểm thứ 2, cùng với đó ý thức người dân về PCCC được nâng cao.Tại Khu tập thể B18 phường Kim Liên hiện có 80 hộ gia đình sinh sống, đến thời điểm hiện tại đã có khoảng 80% số hộ đã mở lối thoát nạn thứ 2. Các hộ dân còn lại cũng đã đồng thuận với việc mở lối thoát nạn thứ 2, chỉ chờ hướng dẫn để tiếp tục mở.

Tại tổ dân phố số 10 phường Cát Linh, việc triển khai các hệ thống cứu hoả cũng đã được quán triệt đến từng hộ dân, khoảng 50% người dân đã tự mở lối thoát nạn thứ 2. Tuy nhiên, việc tầng 1 được sử dụng để cho thuê kinh doanh gây khó khăn không nhỏ trong công tác phối hợp kiểm tra phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH).

Theo ông Đỗ Quốc Hợi, Tổ trưởng Tổ dân phố số 10, thực hiện kế hoạch của phường, quận, tổ dân phố đã sát sao nhắc nhở các hộ thực hiện, nhờ đó người dân đã nhận thức đầy đủ và có ý thức về PCCC tự bảo vệ tài sản của bản thân và cộng đồng. “Tuy nhiên, rất mong chính quyền với công an phường cũng có thêm các phương án cụ thể với từng hộ, đặc biệt với các khu nhà cho thuê kinh doanh dưới tầng 1”, ông Hợi đề xuất.

Hằng tháng công tác phòng ngừa, thanh tra, kiểm tra, xử lý về PCCC đã được thực hiện quyết liệt. Trong đó trọng tâm thực hiện theo các chuyên đề phát động như: PCCC đối với chung cư, nhà cao tầng; cửa hàng bán lẻ xăng dầu; cơ sở sản xuất, kinh doanh và sử dụng khí đốt hóa lỏng; các chợ - trung tâm thương mại; cơ sở có mặt bằng cho thuê; điểm trông giữ xe; cơ sở kinh doanh karaoke…

Công tác thường trực chữa cháy, cứu nạn cứu hộ luôn được tăng cường, đảm bảo lực lượng, phương tiện ứng trực sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận và xử lý thông tin báo cháy 114, duy trì đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn. Kịp thời tham gia chữa cháy, xử lý, giải quyết kịp thời các vụ cháy, không để xảy ra các vụ cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng, giảm thiệt hại tới mức thấp nhất, 100% các vụ cháy được tổ chức rút kinh nghiệm toàn diện.

Theo UBND quận Đống Đa, phần lớn người đứng đầu các cơ sở vi phạm đã có nhận thức về công tác đảm bảo an toàn về PCCC nói riêng, công tác PCCC trong đầu tư xây dựng nói chung; chủ động thực hiện các giải pháp về PCCC để hạn chế tới mức thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy, nổ trong thời gian tổ chức khắc phục các tồn tại, vi phạm đáp ứng tiến độ đã cam kết với cơ quan có thẩm quyền. Bên cạnh đó, việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở đã góp phần thúc đẩy việc thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư công trình vi phạm.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác PCCC

Xác định việc ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực PCCC sẽ là bước ngoặt mới để giảm thiểu rủi ro đến tài sản, tính mạng của người dân và mang lại hiệu quả trong phòng ngừa, ngăn chặn cháy nổ, xác định nguyên nhân cháy, quận Đống Đa đang đẩy mạnh thí điểm ứng dụng thiết bị cảnh báo sớm về PCCC. Đây được coi là một trong những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả, năng lực phòng ngừa PCCC trên địa bàn quận…

Thời gian qua, quận Đống Đa đã kết hợp cùng Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel thí điểm ứng dụng các thiết bị cảnh báo sớm trong PCCC. Theo đó, công nghệ PCCC thông minh đang được triển khai trên địa bàn quận Đống Đa là hệ thống báo cháy tự động kết nối không dây.

Theo đó, mỗi đầu báo khói, báo nhiệt có thể dễ dàng gắn thêm lên trần nhà của từng phòng. Khi có cháy tại bất kỳ phòng nào, đầu báo phát tín hiệu cảnh báo về thiết bị thu trung tâm. Thông tin sẽ ngay lập tức được gửi ngay đến điện thoại của chủ căn nhà và trung tâm thông tin chỉ huy của lực lượng PCCC gần nhất. Mục tiêu của thiết bị là truyền tin cảnh báo nhanh nhất đến người dân và hiện thời gian cảnh báo không quá 10 giây.

Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Hà Anh Tuấn cho biết, việc người dân ủng hộ, đồng tình lắp đặt các thiết bị cảnh báo sớm cho thấy sự quan tâm của người dân đến công tác phòng chống cháy nổ, đặc biệt là công tác phòng chống, cảnh báo sớm. “UBND quận, Ban Chỉ đạo quận đã giao nhiệm vụ cho UBND các phường tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tại các điểm đã thí điểm lắp đặt thiết bị, tiếp tục mở rộng các mắt cảnh báo để các thiết bị có thể vận hành tối ưu như một mạng lưới tổ liên gia trong cảnh báo, PCCC” - Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa nói.

Hộ gia đình an toàn PCCC theo phương châm bốn tại chỗ

Báo cáo kết quả công tác thực hiện Chương trình công tác PCCC&CNCH địa bàn quận Đống Đa 2024 cho thấy, công tác phòng ngừa, thanh tra, kiểm tra, xử lý về PCCC đã được thực hiện quyết liệt, bám sát chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP như Chỉ thị 25 của Thành ủy Hà Nội về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác PCCC và CNCH trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới; Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND thành phố về các biện pháp tăng cường công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố…

UBND quận Đống Đa cho biết, thời gian tới quận tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng, UBND các Phường, người đứng đầu cơ sở tổ chức kiện toàn, xây dựng lực lượng nòng cốt trong công tác PCCC&CNCH ở các đơn vị, cơ sở; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC gắn với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tổ chức đào tạo, huấn luyện, nghiệp vụ PCCC&CNCH cho lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở. Mở lớp tập huấn kỹ năng PCCC&CNCH chuyên sâu cho Công an Phường trên địa bàn Quận. Tiếp tục đôn đốc UBND các phường tiếp tục triển khai mô hình “Hộ gia đình an toàn PCCC theo phương châm bốn tại chỗ” trên địa bàn quận Đống Đa; mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC, điểm chữa cháy công cộng”.

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, xử phạt đối với các cơ sở có vi phạm về PCCC, thực hiện việc tạm đình chỉ, đình chỉ đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ, nhà ở nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh, các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao chưa thực hiện xong các giải pháp tăng cường về PCCC...

Trong năm 2024, lực lượng chức năng quận Đống Đa đã mở 139 buổi tuyên truyền kiến thức PCCC cho cơ sở, 245 buổi tuyên truyền kiến thức PCCC cho khu dân cư. Hằng tháng công tác phòng ngừa, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý về PCCC đã được thực hiện quyết liệt, bám sát chỉ đạo của Bộ Công an và Thành phố. Quận Đống Đa đã tổ chức kiểm tra định kỳ 7.154 lượt cơ sở, kiểm tra đột xuất 75 lượt cơ sở. Ban hành quyết định xử phạt 553 trường hợp về PCCC, phạt tiền hơn 3,6 tỷ đồng. Tạm đình chỉ 9 trường hợp; Đình chỉ 10 trường hợp; Xây dựng 1.100 công văn kiến nghị yêu cầu cơ sở khắc phục...