Tổ Liên gia an toàn PCCC trổ tài dập lửa, cứu người trong hỏa hoạn

TPO - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, việc xây dựng, nhân rộng mô hình “Tổ Liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” có ý nghĩa thiết thực, nhằm đảm bảo an toàn PCCC tại khu dân cư. Đã có nhiều vụ cháy xảy ra được lực lượng công an, Tổ Liên gia an toàn PCCC phối hợp chữa cháy kịp thời