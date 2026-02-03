Hà Nội cuối tuần có lễ mở cửa Ô cùng chuỗi nghi lễ đặc biệt đón Tết không thể bỏ lỡ

HHTO - Lễ mở cửa Ô cùng chuỗi nghi lễ là điểm nhấn của chương trình "Tết Việt - Tết Phố" Xuân Bính Ngọ 2026 chuẩn bị diễn ra vào cuối tuần này. Đoàn rước có sự tham gia của hàng trăm người trong trang phục truyền thống kết hợp màn trình diễn của "linh vật" năm nay (15 chú ngựa) hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm mới lạ cho giới trẻ, lan tỏa nét đẹp của giá trị truyền thống.

Thuộc khuôn khổ của chương trình Tết Việt - Tết Phố Xuân Bính Ngọ 2026, 7h sáng 8/2 sẽ diễn ra hoạt động dâng lễ. Sự kiện do Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp với Câu lạc bộ Đình làng Việt, cùng các đơn vị văn hóa - nghệ thuật và cộng đồng dân cư phường Hoàn Kiếm tổ chức.

Lễ rước truyền thống và lễ dựng cây nêu năm nay sẽ được tổ chức theo cách tiếp cận mới, lấy khu vực Ô Quan Chưởng làm điểm mở đầu như một "sân khấu di sản". Lễ mở cửa Ô dự kiến sẽ có sự tham gia của hàng trăm người dân, nghệ sĩ, các thành viên cộng đồng văn hóa trong trang phục truyền thống tạo thành đoàn rước lễ tiến vào khu vực 36 phố phường, như một nghi thức loan báo tin mừng: Mùa Xuân mới đã trở về với Kinh kỳ.

Ảnh: Đình Làng Việt

Theo ban tổ chức, lộ trình của đoàn trước như sau: Bắt đầu ở Ô Quan Chưởng, đi qua các tuyến phố Hàng Chiếu - Hàng Đường - Hàng Ngang - Hàng Đào - Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm - Đinh Liệt - Hàng Bạc.

Đoàn rước lễ sẽ có màn trình diễn của 15 chú ngựa đến từ CLB Kỵ xạ Việt Nam, thực hiện nghi lễ rước hoa - loan báo tin Xuân. Hoạt động này không chỉ tái hiện tinh thần lễ hội truyền thống mà còn khơi gợi hào khí dân tộc, cùng niềm hân hoan của mùa Xuân Thăng Long - Hà Nội.

Sau đoàn kỵ xạ là đoàn rước của thiếu nhi trong trang phục truyền thống. Các bạn nhỏ sẽ kéo theo ngựa gỗ được trang trí theo mô hình ngựa đồ chơi của trẻ em Hà Nội những năm đầu thế kỷ XX.

Ảnh: CLB Kỵ Xạ Việt Nam

Cùng tham gia đoàn rước là các nam, nữ thanh niên đảm nhận vai trò dâng lễ. Lực lượng từ Bách Hoa Bộ Hành cũng sẽ góp mặt trong đoàn rước, tái hiện hình ảnh rực rỡ của nam thanh nữ tú thời Lê Trung hưng - Nguyễn. Theo thông tin trên fanpage, cổng đăng ký thành viên tham sự kiện này đã đóng.

Ảnh: Lê Xuân Bách/ fanpage Bách Hoa Bộ Hành

Điểm kết thúc của lễ rước là đình Kim Ngân (42 Hàng Bạc) - đây cũng là nơi diễn ra lễ Cáo yết Thành Hoàng và dựng cây nêu, thể hiện chiều sâu tín ngưỡng và phong tục Tết cổ truyền gắn với không gian tại ngôi đình cổ tại khu phố cổ Hà Nội. Liên kết chặt chẽ các di tích trong phố cổ với không gian hồ Hoàn Kiếm với các hoạt động Tết là điểm nhấn của chương trình năm nay.

Ảnh: Website Thành ủy Hà Nội

Các hoạt động của chương trình Tết Việt - Tết Phố 2026 đã bắt đầu từ nửa tháng trước và sẽ kết thúc vào ngày 17/3. Ở Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (22 Hàng Buồm), Ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây, di tích 40 Lãn Ông... đều có các hoạt động khác nhau, thu hút giới trẻ đến trải nghiệm nhộn nhịp dịp cuối tuần.

Video: TikTok @okediluon

Sáng 12/2 (tức 25 tháng Chạp), tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật sẽ diễn ra hoạt động gói bánh chưng. Chiều cùng ngày, chương trình "Thú chơi Tết xưa - Tết nay" bắt đầu, người dân được mặc trang phục truyền thống tham quan phố cổ, chợ hoa theo lộ trình từ 22 Hàng Buồm đến Hàng Lược. Buổi tối sẽ có hoạt động trò chuyện với các chuyên gia về Tết và biểu diễn âm nhạc cổ truyền.

Trong thời gian "Tết Việt - Tết Phố" diễn ra sẽ có những hoạt động như giới thiệu nghệ thuật gọt tỉa hoa thủy tên, triển lãm, biểu diễn âm nhạc truyền thống, tham quan không gian chợ Tết Bắc Bộ xưa...