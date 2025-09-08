Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội: Cháy dữ dội tại dãy cửa hàng kinh doanh trên đường Xuân Diệu

Thanh Hà
TPO - Rạng sáng 8/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại dãy cửa hàng kinh doanh ăn uống, sửa xe máy, vật liệu xây dựng trên đường Xuân Diệu (Tây Hồ, Hà Nội)

chay-12345-4514.jpg
Lực lượng PCCC&CNCH triển khai chữa cháy tại hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy kể trên xảy ra vào khoảng hơn 1h cùng ngày, tại dãy cửa hàng kinh doanh số 176 Xuân Diệu (Tây Hồ, Hà Nội).

Tiếp nhận tin, Công an TP Hà Nội điều động nhiều xe chữa cháy cùng 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đến hiện trường dập lửa, cứu nạn.

Tại hiện trường, khu vực xảy ra hỏa hoạn là dãy cửa hàng kinh doanh ăn uống, sửa chữa xe máy, vật liệu xây dựng có kết cấu khung thép, mái tôn, cao 1 tầng.

Do bên trong chứa nhiều đồ đạc dễ cháy, lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội và có nguy cơ lan rộng. Lực lượng chức năng đã huy động máy xúc phá dỡ hỗ trợ công tác chữa cháy, ngăn cháy lan.

Đến khoảng 4h đám cháy được dập tắt. Bước đầu chưa ghi nhận thương vong về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

